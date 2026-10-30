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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (15:43 IST)

'ईथा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, लावणी कलाकार बनकर छाईं श्रद्धा कपूर

Shraddha Kapoor
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (15:46 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने आ रही हैं। 'स्त्री 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद, श्रद्धा मैडॉक फिल्म्स के साथ अपनी अगली बहुप्रतीक्षित म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 'ईथा' के जरिए सिनेमाघरों में वापसी कर रही हैं। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें श्रद्धा कपूर पहली बार एक प्रसिद्ध लावणी कलाकार 'ईथा बाई' के दमदार अवतार में नज़र आ रही हैं।
 
मराठी लोककला 'लावणी' और 'तमाशा' के इर्द-गिर्द बुनी गई यह फिल्म महाराष्ट्र की सुप्रसिद्ध लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के संघर्षपूर्ण जीवन और उनके असाधारण सफर से प्रेरित है।
 
ट्रेलर में रंग-बिरंगी सांस्कृतिक दुनिया, घुंगरू की झंकार और लोकसंगीत का जादू देखने को मिलता है। लेकिन 'ईथा' की कहानी महज मंच के नृत्य और तालियों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी महिला की कहानी है, जिसने विश्वासघात, दिल टूटने के दर्द और सामाजिक बंधनों से लड़कर कला की दुनिया में अपना नाम बनाया।
 
ट्रेलर का एक संवाद पहले ही दर्शकों के जुबां पर चढ़ चुका है, "अगर मैं बिना कोशिश किए मर गई, तो लाचार याद रखी जाऊंगी। लेकिन अगर मैं नाचते-नाचते मरी, तो एक किंवदंती के रूप में याद रखी जाऊंगी।" यह संवाद ईथा बाई के दृढ़ संकल्प और उनकी कला के प्रति अटूट समर्पण को साफ तौर पर दर्शाता है।
 
नौवारी साड़ी और मराठा संस्कृति की अनूठी झलक
लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म लावणी और तमाशा कला की जड़ों को गहराई से तलाशती है। फिल्म का एक खास दृश्य नौवारी साड़ी के महत्व को उजागर करता है। ट्रेलर में एक संवाद के जरिए समझाया गया है कि नौवारी साड़ी केवल एक पहनावा या कपड़ा नहीं है, बल्कि यह मराठी महिलाओं के स्वाभिमान, पहचान और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा का गौरवशाली प्रतीक है।
 
अपने इस चुनौतीपूर्ण किरदार के बारे में बात करते हुए श्रद्धा कपूर ने कहा, यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी कला, साहस और वैयक्तिकता उसे अमर बनाती है। जब निर्देशक लक्ष्मण सर ने मुझे इस किरदार के बारे में बताया, तो मैं तुरंत ईथा बाई की दुनिया से जुड़ गई। 'स्त्री' फ्रेंचाइजी के बाद मैडॉक फिल्म्स के साथ यह मेरी री-यूनियन है और मैं इस जादुई सफर को बड़े पर्दे पर लाने के लिए बेहद उत्सुक हूँ।
फिल्म के निर्माता दिनेश विजन ने हिंदी सिनेमा में इस लोककला को लाने के उद्देश्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लावणी और तमाशा के मंच पर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने पीढ़ियों से हमारा मनोरंजन किया है, लेकिन मुख्यधारा के सिनेमा ने उनके व्यक्तिगत संघर्षों और त्याग पर बहुत कम बात की है। 'ईथा' उन महान महिला कलाकारों की कहानियों को सम्मान देने का एक ईमानदार प्रयास है।
 
फिल्म 'छावा' की भारी सफलता के बाद निर्देशक लक्ष्मण उतेकर इस प्रोजेक्ट के जरिए एक बिल्कुल नई और जीवंत दुनिया दर्शकों के सामने ला रहे हैं। संगीतकार जोड़ी अजय-अतुल का लोकसंगीत से सज़ा म्यूजिक एलबम इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। 'ईथा' 4 दिसंबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।
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