बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (14:05 IST)

रणवीर-दीपिका से लेकर अनुष्का-विराट तक, ये सिलेब्रिटी पेरेंट्स एक साथ निभा रहे अपनी जिम्मेदारी

Not Just Mom
आज के समय में ऐसे कई मुद्दे हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, और इनमें से एक है माता-पिता के बीच जिम्मेदारियों का एक बराबर बांटा जाना। ज्यादातर घरों में बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी चाहे वह शारीरिक विकास हो, भावनात्मक देखभाल या व्यवहारिक आदतें क्यों न हो वे सभी अक्सर, जान-बूझकर या अनजाने में, मां पर ही लाद दिए जाते हैं। 
 
छोटी-छोटी गलतियों से लेकर बड़े मुकाम तक, अक्सर मांओं से ही समाज, परिवार या यहां तक कि उनके पति द्वारा सवाल किया जाता है। लेकिन क्या बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी दोनों माता-पिता की नहीं होनी चाहिए? क्या पालन-पोषण सिर्फ एक के कंधे पर छोड़ देने के बजाय समान साझेदारी का विषय नहीं होना चाहिए?
इस दिशा में एक साहसी कदम उठाते हुए, भारत के प्रमुख जीईसी में से एक, स्टार प्लस ने एक शक्तिशाली नया अभियान #NotJustMom लॉन्च किया है, जो साझा पालन-पोषण की ज़रूरत को उजागर करता है। यह अभियान सिर्फ़ एक सामाजिक संदेश नहीं है; बल्कि यह रूढ़ियों को तोड़ने और सोच में बदलाव लाने की एक बहुत ज़रूरी याद दिलाने वाला प्रयास है। यह दिखाता है कि बच्चों की परवरिश एक संयुक्त प्रयास है और ऐसे वार्तालापों को शुरू करता है, जिन्हें पहले कभी खुले तौर पर नहीं किया गया।
 
दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड में इस बदलाव की झलकें पहले ही दिखने लगी हैं। कई सेलिब्रिटी पैरेंट्स अपने बिजी करियर के बावजूद जिम्मेदारियों को बराबर बांटकर उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये रहे कुछ बॉलीवुड कपल्स जो साझा जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
 
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, जिन्होंने हाल ही में अपनी बेटी दुआ का अपने जीवन में स्वागत किया है, पहले ही साझा पेरेंटिंग के बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहे हैं। अपनी बिजी शूटिंग और लगातार काम के बावजूद, ये दोनों ध्यान रखते हैं कि जब एक पैरेंट काम कर रहा हो, तो दूसरा हमेशा बेटी के साथ मौजूद रहे। यह साधारण लेकिन असरदार तालमेल दिखाता है कि वे वास्तव में अपनी बेटी की परवरिश में हर जिम्मेदारी बराबर बांटते हैं।
 
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, अपनी छोटी बेटी राहा की देखभाल को अपने काम संग अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। वे यह ध्यान रखते हैं कि जब भी उनके काम के शेड्यूल बहुत बिजी हों, उनमें से एक हमेशा राहा के साथ रहे। और जब शूटिंग नहीं होती, तो यह कपल अक्सर परिवार के साथ समय बिताता है, यह सुनिश्‍चित करते हुए कि वे अपनी बेटी की देखभाल और रोजमर्रा के कामों को बराबरी से बांटें।
 
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपने बच्चों वामिका और आकाय की परवरिश में पूरा ध्यान देते हैं। जब विराट मैदान पर नहीं होते, तो वे अक्सर बच्चों के साथ नजर आते हैं, और जब वे व्यस्त होते हैं तो अनुष्का संभाल लेती हैं। इस तरह दोनों अपने बच्चों की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारी निभाते हैं।
 
करीना कपूर खान और सैफ अली खान
सैफ अली खान और करीना कपूर खान अपने बच्चों ज़ेह और तैमूर की देखभाल को सबसे पहले रखते हैं। स्कूल के इवेंट्स और खेलों से लेकर रोज़मर्रा के कामों तक, बिजी होने के बावजूद हमेशा वे एक माता-पिता के रूप में मौजूद रहते हैं। उसी तरह से घर पर भी वे अपने काम बराबर बांटते हैं और परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं।
