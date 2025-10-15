बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (11:51 IST)

केबीसी विवाद के बीच रात 2 बजे अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी, फैंस हुए शॉक्ड

Kaun Banega Crorepati 17
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी लाइफ की रूटीन और पुराने किस्से कहानियां शेयर करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन देर रात पोस्ट करके फैंस को हैरान कर देते हैं। 
 
बीती रात अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके फैंस से माफी मांगी है। इसके साथ उन्होंने दो तस्वीरें भी शेयर की है। बिग बी के रात 2 बजे माफी मांगने से फैंस शॉक्ड है। 
 
हाल ही में 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में एक बच्चा हॉट सीट पर पहुंचा था। शो में बच्चे का अभद्र व्यवहार किसी को पसंद नहीं आया था। इसके बाद बच्चे की पर‍वरिश को लेकर सवाल उठ रहे थे। फैंस को शुरू में लगा कि अमिताभ की माफी का कनेक्शन केबीसी की उस घटना से हो सकता है। लेकिन उनकी पोस्ट ने स्थिति साफ कर दी। 
अमिताभ बच्चन ने लिखा, सबसे पहले तो आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं। आप सभी ने 11 अक्टूबर को मेरे बर्थडे पर शुभकामनाएं भेजी। मगर मैं जवाब नहीं दे पाया। मेरा मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गई थी। इस वजह से मैं किसी का भी जवाब नहीं दे पाया। सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और स्नेह।'
 
अमिताभ की पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे है। एक यूजर ने लिखा, 'बिग बी को बर्थडे पर इतनी विशज मिली की फोन हैंग हो गया।' एक अन्य ने लिखा, 'सर मुझे तो लगा कि सिर्फ मेरा ही फोन पुराना है। लगता है आप भी मेरी तरह पुराना वाला ही मोबाइल चला रहे।'
 
कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा को माता सीता के रूप में देख भड़के यूजर्स, बोले- घोर कलयुग की शुरुआत...

कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा को माता सीता के रूप में देख भड़के यूजर्स, बोले- घोर कलयुग की शुरुआत...सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा अक्सर विवादों में घिरी रहती हैं। अंजलि को 'कच्चा बादाम' गाने पर वीडियो बनाकर मिली थी। इस गाने के बाद अंजलि को 'कच्चा बादाम' गर्ल कहा जाने लगा। अंजलि को कंगना रनौट के रियलिटी शो 'लॉकअप' में जाने का भी मौका मिला।

अनारकली सूट में बेबी बंप छुपाती नजर आईं सोनाक्षी सिन्हा, लगने लगे प्रेग्नेंसी के कयास

अनारकली सूट में बेबी बंप छुपाती नजर आईं सोनाक्षी सिन्हा, लगने लगे प्रेग्नेंसी के कयासबॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल मोस्ट लवली कपल में से एक हैं। दोनों की बॉन्डिंग को फैंस काफी पसंद करते हैं। हाल ही में सोनाक्षी अपने पति के साथ एक इवेंट में पहुंचीं। इसके बाद एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की खबरें वायरल होने लगी है।

सारा अली खान ने ट्रेडिशनल लुक से लूटी महफिल, इस दिवाली आप भी कर सकते हैं ट्राई

सारा अली खान ने ट्रेडिशनल लुक से लूटी महफिल, इस दिवाली आप भी कर सकते हैं ट्राईबॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सारा का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिला। एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है।

Search The Naina Murder Case Review: मर्डर मिस्ट्री का अधूरा सफर

Search The Naina Murder Case Review: मर्डर मिस्ट्री का अधूरा सफरजियो हॉटस्टार की नई वेबसीरिज सर्च: द नैना मर्डर केस एक दिलचस्प मर्डर मिस्ट्री बनने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही दम तोड़ देती है। रोहन सिप्पी के निर्देशन में बनी यह सीरिज धीमी, लंबी और अपने अंत से दर्शकों को ठगा हुआ महसूस कराती है। सिर्फ कोंकणा सेन शर्मा का अभिनय ही इसे संभाल पाता है।

जब आकाशवाणी और दूरदर्शन ने लगा दिया किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध

जब आकाशवाणी और दूरदर्शन ने लगा दिया किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंधबॉलीवुड में किशोर कुमार को ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता हैं जिन्होंने ने सिर्फ अपनी आवाज के जादू से बल्कि फिल्म निर्माण और निर्देशन से भी सिने प्रेमियो का भरपूर मनोरंजन किया। 4 अगस्त 1929 को मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में अधिवक्ता कुंजी लाल गांगुली के घर जब सबसे छोटे बालक ने जन्म लिया तो कौन जानता था कि आगे चलकर यह बालक अपने देश और परिवार का नाम रोशन करेगा।

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
