सारा अली खान ने ट्रेडिशनल लुक से लूटी महफिल, इस दिवाली आप भी कर सकते हैं ट्राई

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सारा का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिला। एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है।

सैफ अली खान की लाडली बेटी सारा ऑरेंज कलर का सिल्क लहंगा पहने दिख रही हैं। एक्ट्रेस के लहंगे पर गोल्डन कलर का खूबसूरत वर्क है।

सारा ने लहंगे के साथ मैचिंग कलर का स्टाइलिश डीपनेक ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है।

एक्ट्रेस ने ग्लॉसी मेकअप, बालों का पोनी हेयरस्टाइल बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने हाथों में चुड़ियां पहनी हुई है।

तस्वीरों में सारा एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। कभी वह अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं तो कभी बैक पोज दे रही हैं।

सारा अली खान का यह दिवाली फेस्टिव लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फैंस कमेंट करके एक्ट्रेस की खूब तारीफ कर रहे हैं।