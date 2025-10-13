सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
  Indian Idol 16 will showcase the magic of Yaadon Ki Playlist with the legends
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (17:14 IST)

इंडियन आइडल के नए सीजन पर दिखेगा लेजेंड्स के साथ Yaadon Ki Playlist का जादू

Indian Idol 16
भारत का सबसे आइकॉनिक सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' एक नए सीजन के साथ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर लौट रहा है, और अपने दिल छू लेने वाले थीम यादों की प्लेलिस्ट के तहत पुरानी यादों और म्यूजिक की लहर लेकर आ रहा है। 
 
इस सीजन में श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और उदित नारायण के साथ प्रतियोगी भी मंच पर मिलकर आपके पसंदीदा गाने गाएंगे और मंच पर एक खास जादुई माहौल बनाएंगे।
 
श्रेया घोषाल ने कहा, इंडियन आइडल पर #YaadonKiplaylist का मेडले पर परफॉर्म करना बहुत ही खास अनुभव था। ऐसा लगा जैसे एक म्यूजिकल टाइम कैप्सूल में वापस लौट आएं हो, जो हमारे सफर की यादें, धुनें और लम्हों को एक साथ लाता है। 
 
उन्होंने कहा, इंडियन आइडल के बेहद टैलेंटेड प्रतियोगियों के साथ, लेजेंडरी उदित नारायण जी और म्यूजिक डायनामाइट विशाल के साथ गाना एक यादों और खुशी से भरा अनुभव था। मेडले का हर गाना हमारे बीते कल की धड़कन जैसा था, खासकर जब उदित जी इसमें शामिल हुए और हमारे नए सिंगर्स को उत्साहित किया। इस मेडले और इस शो का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
 
विशाल ददलानी ने कहा, इंडियन आइडल के नए सीजन पर #YaadonKiplaylist का मेडले पर परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत खास और जबरदस्त अनुभव था। यह सिर्फ गाना नहीं था, बल्कि इससे यादें, इमोशंस और पुरानी कहानियाँ जिन्दा हो गईं। इस अनुभव को और भी खास बनाने के लिए इंडियन आइडल के टेलमेटेड प्रतियोगियों, एवरग्रीन उदित नारायण जी और शानदार श्रेया घोषाल के साथ गाना एक अलग ही अनुभव था। 
 
उन्होंने कहा, मेडले का हर गाना सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि उन सभी का था, जो इन धुनों के साथ बड़े हुए हैं। उदित जी को सिर्फ गाते नहीं बल्कि नए टैलेंटेड सिंगर्स को उत्साहित करते देखना मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह मेडले और यह मंच हमें याद दिलाता है कि हम जो काम कर रहे हैं, वह हम क्यों कर रहे हैं।
 
आज के नए टैलेंट को पुराने समय के गीतों के साथ जोड़ने का वादा करते हुए, यह सीजन भारतीय संगीत की आवाज़ों का एक संगीत समारोह बनने जा रहा है, जिसमें भावनाओं, यादों और शानदार टैलेंट का सफर देखने को मिलेगा।
 
