सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (14:36 IST)

माशा अल्लाह क्या दूधिया बदन है, 69 के अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया के लिए कही ऐसी बात

Tamannaah Bhatia
बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर अपने बेबाक बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। अन्नू के मन में जो भी होता है वह उसे निसंकोच सभी के सामने कह देते हैं। हाल ही में अन्नू ने एक इंटरव्यू में तमन्ना भाटिया को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। 
 
शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जब अन्नू कपूर से पुछा गया कि क्या आपको तमन्ना भाटिया पसंद है। इस पर एक्टर ने कहा, 'माशा अल्लाह क्या दूधिया बदन है।' 
 
इसके बाद शुभंकर, अन्नू को बताते हैं कि एक इंटरव्यू में तमन्ना ने कहा कि मां अपने बच्चों को ये गाना (आज की रात) सुनाती है और बच्चे सो जाते हैं। इस पर अन्नू मजाकिया अंदाज में कहते हैं, कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं। 70 साल का बच्चा भी हो सकता है। 
 
अन्नू ने कहा, एक बार आप उनसे पूछिएगा। मैं होता तो जरूर पूछता कि कितने उम्र के सो जाते हैं। मैं 70 साल पुराना बच्चा हूं और 11 साल पुराना बुड्ढा तो कौन सो जाता है। ये बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने से, अपने अंदाज से या फिर अपने दूधिया चेहरे से हमारे बच्चों को सुला रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। 
 
उन्होंने कहा, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी कृपा होगी कि हमारे बच्चे स्वस्थ और मीठी नींच सो रहे हैं। और भी अगर उनकी कोई इच्छाएं हो तो भगवान उनको सामर्थ दें कि वो उसे पूरा कर सकें। यहीं उनके लिए मेरा आशीर्वाद है। 
अरिजीत सिंह संग विवाद पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- वो गलतफहमी थी...

अरिजीत सिंह संग विवाद पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- वो गलतफहमी थी...बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और सिंगर अरिजीत सिंह के बीच हुआ झगड़ा काफी सुर्खियों में रहा था। खबरें थी कि सलमान ने अपनी फिल्म 'बजरंगी भाईजान' और 'सुल्तान' से अरिजीत सिंह के गाने हटा दिए थे। दोनों के बीच साल 2014 में एक अवॉर्ड शो के बीच विवाद शुरू हुआ था।

मुझे रूल्स बताने मत बैठो, KBC 17 की हॉट सीट पर बच्चे ने की अमिताभ बच्चन संग बदतमीजी, यूजर्स ने लगाई क्लास

मुझे रूल्स बताने मत बैठो, KBC 17 की हॉट सीट पर बच्चे ने की अमिताभ बच्चन संग बदतमीजी, यूजर्स ने लगाई क्लासबॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सालों से 'कौन बनेगा करोड़पति' को होस्ट करते नजर आ रहे हैं। शो के 17वें सीजन को भी बिग बी होस्ट कर रहे हैं। शो में अमिताभ कंटेस्टेंट मस्ती-मजाक करते भी नजर आ आते हैं। वहीं कंटेस्टेंट भी बिग बी की काफी इज्जत करते हैं।

Bigg Boss 19 में हुआ शॉकिंग एलिमिनेशन, मास्टरमाइंड कहे जा रहे जीशान कादरी हुए बाहर

Bigg Boss 19 में हुआ शॉकिंग एलिमिनेशन, मास्टरमाइंड कहे जा रहे जीशान कादरी हुए बाहररियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में एक शॉकिंग एलिमिनेशन हो गया है। शो के मास्टरमाइंड माने जा रहे जीशान कादरी घर से बाहर हो गए हैं। जीशान से पहले नतालिया जानोस्जेक, आवेज दरबार, नगमा 'बिग बॉस' से बाहर हो चुके हैं।

15 साल की उम्र में हो गई थी निरूपा राय की शादी, बॉलीवुड में मां के चरित्र को दिया नया आयाम

15 साल की उम्र में हो गई थी निरूपा राय की शादी, बॉलीवुड में मां के चरित्र को दिया नया आयामहिन्दी सिनेमा में निरूपा राय को ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने किरदारों से मां के चरित्र को नया आयाम दिया। निरूपा रॉय का मूल नाम कोकिला था और उनका जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के बलसाड में हुआ था। मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में जन्मी निरूपा के पिता रेलवे में काम किया करते थे।

पूजा हेगड़े को स्कूल के दिनों से था मॉडलिंग का शौक, रह चुकी हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2010 रनर-अप

पूजा हेगड़े को स्कूल के दिनों से था मॉडलिंग का शौक, रह चुकी हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2010 रनर-अपबॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े का जन्म 13 अक्टूबर 1990 को मुंबई में हुआ। पूजा को स्कूल के दिनों से फैशन और मॉडलिंग का शौक था, इस कारण वह स्कूली और कॉलेज के दिनों से ही इन सभी प्रतियोगितायोँ में हिस्सा लिया करती थीं। पूजा हेगड़े ने मिस इंडिया 2009 प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन मिस इंडिया टैलेंटेड 2009 का सम्मान जीतने के बावजूद शुरुआती दौर में ही बाहर हो गईं।

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
