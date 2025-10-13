छोटी सी उम्र में नेशनल अवॉर्ड जीतने वालीं त्रिशा थोसर संग वेबदुनिया की खास बातचीत, बताया राष्ट्रपति से मिलने का अनुभव

71वें राष्ट्रीय पुरस्कार की लिस्ट में एक नाम ने लोगों को ज्यादा चौंकाया वह था त्रिशा थोसर का। सिर्फ 6 साल की यह बच्ची जब स्टेज पर आई तो लोगों की आंखों में चमक आ गई और हाथ है जो तालियां मारने से रुक नहीं रहे थे। गोल गोल आंखें, छोटा सा मुंह और सफेद रंग की साड़ी पहने हुए त्रिशा ने जैसे ही कदम स्टेज पर रखा सभी के मुंह से वाहवाही निकल गई।

एक छोटी सी गुड़िया जो हमारे देश की प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के हाथों जब पुरस्कार पाती है तब लोगों के दिल में वात्सल्य भर जाता है ऐसे में वेबदुनिया की बातचीत त्रिशा थोसर के साथ हुई। इंटरव्यू लेने वाली वेबदुनिया संवादाता रूना आशीष खुद भी 71वें राष्ट्रीय अवॉर्ड के जूरी का भाग थीं।

खास बातचीत के दौरान त्रिशा ने बहुत ही सहज और बहुत ही सीधे-साधे तरीके से वेब दुनिया के सारे सवालों का धैर्य पूर्वक जवाब दिया। तृषा बताती हैं कि, मेरी उम्र 6 साल की है और जब मैंने फिल्म शुरू की थी तब मैं साढ़े तीन साल की ही थी। लेकिन फिर भी मुझे डायलॉग याद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे ही डायलॉग मिलता था उसे दस बार पढ़ लिया करती थी और इस पूरे काम में मेरी मदद करने के लिए मेरी मां और निर्देशक साहब थे। मुझे शूट करना बहुत पसंद है। मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिले।

बड़े अवार्ड से क्या मतलब है।

वह तो पता नहीं। लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे ऑस्कर्स मिले।

इस बाल सुलभ जवाब मिलने के बाद वेबदुनिया ने बात आगे बढ़ाई और उनसे पूछा, वह सेट पर कैसे काम करती थी तब तृषा ने जवाब दिया मैं वहां पर बहुत मस्ती करती थी। मैं बहुत इधर उधर भागती रहती थी। लोगों को मारकर भी भाग जाया करती थी और कोई कुछ नहीं करता था।

कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने शूट किया और खुद ही कट बोल दिया। और आपको बताऊं मैं स्कूल भी जाती हूं और पढ़ाई भी करती हूं और साथ ही साथ सेट पर भी होती हूं। हमने यह फिल्म जुन्नर नाम की जगह पर शूट की थी। और जब सेट से फ्री हो जाती थी तब मैं पढ़ाई कर लेती थी।

आप तो स्टेज पर जब गए तो आपने एक साड़ी पहनी थी। इतनी छोटी सी बच्ची ने साड़ी पहनी मुझे बहुत अच्छा लगा किसने कहा, आपको ऐसा ड्रेस करने के लिए?

जवाब - मुझे मेरे पापा ने कहा।

अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने के बाद आपने अपने ‍पिताजी को पा बुलाया

नहीं। मैं जब बहुत ही छोटी थी तब मेरे पापा मुझे पापा बोलना सिखा रहे थे। लेकिन बहुत सिखाने के बावजूद भी मैं पा ही बोल रही थी तो तब से मैं उनको पा ही बोल रही हूं। और मैं कभी भी उनको पापा नहीं बोलूंगी।

अच्छा आपको समझ में आया आपको कितना बड़ा अवार्ड मिला है?

नहीं, मुझे समझ में नहीं आया और मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या है। मेरी मम्मी ने मुझे बताया लेकिन फिर भी मैं नहीं समझी।

आप हमारे देश की सबसे बड़ी व्यक्ति आने की राष्ट्रपति साहिबा से मिली। उन्होंने क्या कहा आपसे?

उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशन कहा। वह बहुत अच्छी लगी मुझे। यह पहली बार था जब मैं द्रौपदी मुर्मू मैम से मिल रही थी। वहां पर जो सब लोग मुझे देखकर तालियां बजा रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि वह मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहें।

आप शाहरुख खान से भी मिली थी। क्या बात किया आपने?

हां, मैं शाम की पार्टी में शाहरुख खान से मिली थी। वह बहुत सुंदर है। मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने उनसे कहा कि आपका जन्मदिन भी 2 नवंबर को है और मेरा भी जन्मदिन 2 नवंबर को है। मैं अभी तो ज्यादा नहीं बता सकती कि उनको गिफ्ट के लिए क्या देने वाली हूं, लेकिन मुझे लगता है। मैं उन्हें ग्रीटिंग कार्ड दूंगी और वह भी मुझे एक गिफ्ट देंगे।

आपकी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है?

मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद है और मुझे रजनीकांत सर बहुत पसंद है। उनकी जेलर नाम की फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे अल्लू अर्जुन सर भी पसंद है और हां मुझे विकी कौशल भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं एक दिन दूसरी भाषा की फिल्मों में भी काम करना चाहूंगी और जरूरत पड़ेगी तो मैं वह भाषा सीख लूंगी।

आपको खाने में क्या पसंद है

मैं सब खाती हूं। मुझे दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे हर तरीके का खाना खाना पसंद है। मीठे में मैं सब पसंद करती हूं, लेकिन मुझे मोदक अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हां मुझे चॉकलेट मोदक बहुत अच्छा लगता है। आइसक्रीम भी मुझे पसंद है। मैं मैंगो, वनीला और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाती हूं और मुझे ओरियो आइसक्रीम भी बहुत पसंद आती है। और मैं आपको बताऊं मुझे मैगी और पास्ता खाना भी बहुत पसंद है।

अच्छा अपने फैंस को कुछ कहोगे?

हां, मैं तो यही कहूंगी कि थैंक यू मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। आशीर्वाद देते रहिए और हां 31 अक्टूबर मेरी फिल्म आ रही है पुन्हा शिवाजी राजे भोसले। वह फिल्म जरूर देखिए, उसमें मैं एक किसान की बेटी बनी हूं।