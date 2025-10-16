गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. palak tiwari looks hot in silver sequin saree actress diwali pary look viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (17:20 IST)

बी-टाउन की दिवाली पार्टी में छाईं पलक तिवारी, चमचमाती साड़ी में दिए सिजलिंग अंदाज में पोज

Palak Tiwari Diwali Party Look
बी-टाउन की दिवाली पार्टीज में बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने ग्लैमरस ट्रेडिशनल आउटफिट एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहा है। 
 
पलक तिवारी ने भी लाइफस्टाइल एशिया दिवाली पार्टी में अपने हॉट ट्रेडिशनल लुक से सभी का ध्यान खींच लिया है। उन्होंने अपने लुक की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। 
 
पलक ऑफ व्हाइट कलर की हैवी वर्क साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। इसके साथ उन्होंने मैचिंग डीप राउंड नेकलाइन  स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है। 
 
एक्ट्रेस ने ग्लॉसी मेकअप और खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही गले में स्टनिंग स्टेटमेंट नेकलेस, कानों में स्टड इयरिंग्स पहने हैं। 
 
तस्वीरों में पलक एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने अपनी दिलकश अदाओं से फैंस का दिल जीत लिया है। 
 
पलक तिवारी का यह दिवाली पार्टी लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, Late to the Sahiba trend. 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'द ताज स्टोरी' का दमदार ट्रेलर रिलीज, परेश रावल के एक डायलॉग ने देशभर में छेड़ी बहस

अमेरिका में खुली 'बाहुबली द एपिक' की बुकिंग, सभी प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट्स में होगी रिलीज

अमेरिका में खुली 'बाहुबली द एपिक' की बुकिंग, सभी प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट्स में होगी रिलीजएसएस राजामौली की बाहुबली फ्रैंचाइज़ी पहली और सबसे बड़ी अखिल भारतीय फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा को नया रूप दिया और इतिहास रचा। दुनिया भर के दर्शकों द्वारा पसंद की गई इस महाकाव्य गाथा ने न केवल दिलों पर कब्ज़ा किया, बल्कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए सफलता के नए मानक स्थापित किए।

पंकज धीर के निधन से टूटीं हेमा मालिनी, बोलीं- बहुत ही प्यारे दोस्त को खो दिया...

पंकज धीर के निधन से टूटीं हेमा मालिनी, बोलीं- बहुत ही प्यारे दोस्त को खो दिया...फेमस टीवी और फिल्म एक्टर पंकज धीर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। पंकज ने बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर लोकप्रियता हासिल की थी। हर कोई उन्हें याद कर रहा है। कई सेलेब्स भी पंकज धीर संग अपनी यादें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।

'कुछ कुछ होता है' में अंजलि का रोल नहीं करना चाहती थीं काजोल, करण जौहर से की थी यह डिमांड

'कुछ कुछ होता है' में अंजलि का रोल नहीं करना चाहती थीं काजोल, करण जौहर से की थी यह डिमांडकरण जौहर की 'कुछ कुछ होता है' भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की रिलीज को 27 साल पूरे हो गए है। फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आए थे। आज भी फैंस राहुल, अंजलि और टीना की लव स्टोरी को काफी पसंद करते हैं। इस फिल्म में टॉमबॉय अंजलि के किरदार में काजोल को काफी पसंद किया गया था।

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' का दिवाली ट्रेलर हुआ रिलीज

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' का दिवाली ट्रेलर हुआ रिलीजहोम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' लगातार बड़ी सफलता हासिल कर रही है और हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। देशभर के दर्शकों से इसे जबरदस्त प्यार और तारीफ मिल रही है। बॉक्स ऑफिस पर यह शानदार कमाई कर रही है और अपनी जीत साबित कर रही है।

अपने सौतेले बेटों सनी और बॉबी देओल संग ऐसा है हेमा मालिनी का रिश्ता

अपने सौतेले बेटों सनी और बॉबी देओल संग ऐसा है हेमा मालिनी का रिश्ताबॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा हेमा मालिनी धर्मेंद्र संग अपने रिश्तों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी से सब वाकिफ होंगे, दोनों के मोहब्बत के किस्से बेहद दिलचस्प रहे हैं। धर्मेंद्र ने अपने चार बच्चों और पहली पत्नी को छोड़कर हेमा के साथ शादी करने का फैसला किया था।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com