गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (14:04 IST)

रश्मिका मंदाना की 'मायसा' की टीम में शामिल हुए पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर जेक्स बिजॉय

Movie Mysaa
पूरा साल अपने साथ बांधे रखने वाली थ्रिलिंग एक्शन फिल्मों को देखने के बाद, अब तैयार हो जाइए 'मायसा' के लिए। यह फिल्म अपनी घोषणा से ही हर जगह चर्चा में बनी हुई है। फिल्म आदिवासी इलाकों की खूबसूरत जगहों पर बनाई गई है और इसमें रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं। 
 
फिल्म मेकर्स ने अपडेट्स शेयर करने के साथ दर्शकों का उत्साह बनाए रखा है। ऐसे में अब उन्होंने एक नया अपडेट शेयर किया है जिसमें बताया गया कि म्यूजिक डायरेक्टर और प्लेबैक सिंगर जेक्स बिजॉय मायसा में शामिल हो रहे हैं और अपने म्यूजिक टेलनेट से फिल्म की कहानी को और शानदार बनाएंगे।
 
संगीत की दुनिया के जाने-माने नाम जेक्स बिजॉय अब मायसा में अपना खास म्यूजिक देने वाले हैं। वह कई कलाकारों, खासकर स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर ऐसा म्यूजिक बनाएंगे जो आदिवासी संस्कृति से जुड़ा होगा और साथ ही खूबसूरती से दर्शकों से कनेक्ट हो पाएगा। 
 
फिल्म की म्यूजिक टीम और उनका म्यूजिक बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह फिल्म की इंटेंसिटी और इमोशंस को और बढ़ाने के लिए तैयार है। जेक्स बिजॉय पहले दुलकर सलमान की लोकाह और मोहनलाल की थुडाराम जैसी हिट फिल्मों के लिए म्यूजिक तैयार कर चुके हैं, ऐसे में फैंस अब उम्मीद कर सकते हैं कि उनका म्यूजिक मायसा की कहानी और इमोशंस को और दिलचस्प बनाने वाला है।
 
हाल ही में मायसा के मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर जारी किया, जिसमें रश्मिका मंदाना का दमदार अवतार देखा जा सकता है। खून से सना चेहरा, उलझे हुए बाल और हाथ में कसकर पकड़ा हुए तलवार के साथ, रश्मिका की इंटेंसिटी ने तुरंत ही दर्शकों के बीच चर्चा शुरू कर दी है।
 
कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ पोस्टर ही दर्शकों में उत्साह भरने के लिए काफी है, जो फिल्म की रोमांचक कहानी की झलक देता है। अनफॉर्मूला फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस और रवींद्र पुल्ले द्वारा डायरेक्टेड मायसा को आदिवासी इलाकों की पृष्ठभूमि पर आधारित एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर बताया गया है। 
 
