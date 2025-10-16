एल्विश यादव की बढ़ी मुश्‍किलें, ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, जानिए क्या है मामला

'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी ने पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने एल्विश और पंजाबी सिंगर फाजिलपुरिया समेत चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपितों को पक्ष रखने के लिए समन जारी किया है।

ईडी लखनऊ जोनल मुख्यालय ने एल्विश यादव, राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया, चंडीगढ़ की कंपनी स्कॉय डिजिटिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इस कंपनी के संचालक गुरकरन सिंह धालीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी की जांच में आरोपितों द्वारा सांपों का व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने के आरोपों की पुष्टि हुई है।

एल्विश और फाजिलपुरिया ने सांपों के साथ गाना शूट किया था। ईडी एल्विश व फाजिलपुरिया की करीब 55 लाख रुपए कीमत की संपत्तियों को भी जब्त कर चुका है। लखनऊ स्थित ईडी के जोनल मुख्यालय ने गुरुग्राम में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी।

स्कॉय डिजिटल कंपनी द्वारा म्यूजिक वीडियो में सांपों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर करोड़ों रुपये कमाए गए। जोकि कानूनन अपराध है। ईडी की पड़ताल के मुताबिक, कंपनी ने चार गानों के लिए सिंगर फाजिलपुरिया को एक करोड़ रुपए का भुगतान किया। जबकि यूट्यूब वीडियो से एल्विश ने भी लाखों रुपए की कमाई की।

बता दें कि मेनका गांधी की संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल्स ने एल्विश यादव समेत छह लोगों के खिलाफ सांपों के जहर का कारोबार करने के आरोप में नोएडा में नवंबर 2023 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। एल्विश पर संगठित गिरोह बनाकर सांप का जहर और जिंदा सांप नोएडा व एनसीआर के फार्म हाउस, नामचीन होटलों, क्लब में होने वाली रेव पार्टियों में उपलब्ध कराने का भी आरोप था।