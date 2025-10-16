गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. When Hema Malini was refused work by a Tamil director
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (11:16 IST)

जब हेमा मालिनी को तमिल निर्देशक ने कर दिया था काम देने से मना, कही थी यह बात

Hema Malini Birthday
16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के आमानकुंडी में जन्मीं हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती फिल्म निर्माता थीं। हेमा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई से पूरी की। साल 1961 में हेमा मालिनी को एक लघु नाटक 'पांडव वनवासम' में बतौर नर्तकी काम करने का अवसर मिला। 
 
साल 1968 में हेमा मालिनी को सर्वप्रथम राजकपूर के साथ 'सपनों का सौदागर' में काम करने का मौका मिला। फिल्म के प्रमोशन के दौरान हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के रूप में प्रचारित किया गया। बदकिस्मती से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने पसंद किया गया।
हेमा मालिनी को पहली सफलता साल 1970 में रिलीज फिल्म 'जॉनी मेरा नाम' से हासिल हुई। इसमें उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर लिया और फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद रमेश सिप्पी की साल 1971 में रिलीज फिल्म अंदाज में भी हेमा मालिनी ने अपने अभिनय से दर्शको को मंत्रमुग्ध कर दिया।
 
साल 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म 'सीता और गीता' में काम करने का अवसर मिला जो उनके सिने करियर के लिये मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचीं। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
 
हेमा मालिनी ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा ही था तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि उनमें स्टार अपील नहीं है। बाद में सत्तर के दशक में इसी निर्माता-निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में 'गहरी चाल' फिल्म का निर्माण किया।
 
सिल्वर स्क्रीन पर हेमा मालिनी की जोडी धर्मेंद्र के साथ खूब जमी। यह फिल्मी जोंडी सबसे पहले फिल्म शराफत से चर्चा में आई। साल 1975 में रिलीज फिल्म शोले में धर्मेन्द्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हेमा और धर्मेंद्र की यह जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र की रील लाइफ की ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी उनके रीयल लाइफ की ड्रीम गर्ल बन गईं।
 
सत्तर के दशक में हेमा मालिनी पर आरोप लगने लगे कि वह केवल ग्लैमर वाले किरदार ही निभा सकती हैं लेकिन उन्होंने खुशबू, किनारा और मीरा जैसी फिल्मों में संजीदा किरदार निभाकर अपने आलोचकों का मुंह हमेशा के लिये बंद कर दिया। इस दौरान हेमा मालिनी के सौंदर्य और अभिनय का जलवा छाया हुआ था। इसी को देखते हुए निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें लेकर फिल्म ड्रीम गर्ल का निर्माण तक कर दिया।
 
साल 1990 में हेमा मालिनी ने छोटे पर्दे की ओर भी रूख किया और धारावाहिक नुपूर का निर्देशन भी किया। इसके बाद साल 1992 में फिल्म अभिनेता शाहरूख खान को लेकर उन्होंने फिल्म दिल आशना है का निर्माण और निर्देशन किया। साल 1995 में उन्होंने छोटे पर्दे के लिए मोहिनी का निर्माण और निर्देशन किया। 
 
फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद हेमा मालिनी ने समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया। साल 2000 में हेमा मालिनी पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित की गईं। हेमा मालिनी ने अपने चार दशक के सिने करियर में लगभग 150 फिल्मों में काम किया। हेमा मालिनी मथुरा संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंची है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'दे दे प्यार दे 2' में मीजान जाफरी ने दोहराया अजय देवगन का मशहूर स्प्लिट सीन, अजय ने खुद की मदद

'दे दे प्यार दे 2' में मीजान जाफरी ने दोहराया अजय देवगन का मशहूर स्प्लिट सीन, अजय ने खुद की मददबॉलीवुड एक्टर अजय देवगन फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में एक बार फिर रकुल प्रीत सिंह संग रोमांस करते नजर आने वाले हैं। इस बार सीक्वल में मीजान जाफरी, आर माधवन और गौतमी कपूर भी अहम किरदार में हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला।

'मिर्जापुर: द मूवी' के सेट से लीक हुआ वीडियो, रामनगर किले में हो रही जोरदार शूटिंग

'मिर्जापुर: द मूवी' के सेट से लीक हुआ वीडियो, रामनगर किले में हो रही जोरदार शूटिंगएक्सेल एंटरटेनमेंट की मिर्जापुर उन सबसे पसंद की जाने वाली सीरीज़ में से एक है, जिसे पूरे देश के दर्शकों ने खूब सराहा है। समय के साथ ये शो लोगों का फेवरेट बन चुका है, और अब 'मिर्जापुर: द फिल्म' के ऐलान ने एक्साइटमेंट को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है।

एजाज खान ने जताई प्रेमानंद महाराज को एक किडनी देने की इच्छा, वीडियो शेयर कर बोले- 100 साल और जीए और हमारा भला करें...

एजाज खान ने जताई प्रेमानंद महाराज को एक किडनी देने की इच्छा, वीडियो शेयर कर बोले- 100 साल और जीए और हमारा भला करें...बिग बॉस फेम और एक्टर एजाज खान अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। वह ड्रग्स केस में जेल भी जा चुके हैं। इसके अलावा अपने विवादित बयानों के लिए भी उनपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं अब एजाज खान ने वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी को अनपी किडनी दान करने की इच्छा जताई है।

रणवीर सिंह ने अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट में अपनाया एजेंट अवतार, जबरदस्त लुक आया सामने

रणवीर सिंह ने अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट में अपनाया एजेंट अवतार, जबरदस्त लुक आया सामनेबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपने अब तक की सबसे जबरदस्त लुक से पर्दा उठा दिया है। यह एक ऐसी झलक है जो ताकत, मकसद और जोश से रूबरू करते हुए उसका एहसास दिला रही है। इस जबरदस्त लुक में वह पूरा फाइट गियर पहने, आंखें सीधी और पक्की रखे हुए, वह हर तरह से उस काम पर जाने वाले शख्स लग रहे हैं।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हुई पार्वती और ओम की एंट्री, क्या तुलसी और मिहिर के बीच मिटा पाएंगे दूरी?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हुई पार्वती और ओम की एंट्री, क्या तुलसी और मिहिर के बीच मिटा पाएंगे दूरी?स्टार प्लस का सबसे पॉपुलर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' अपने नए सीजन के साथ दर्शकों को पूरी तरह पसंद आ रहा है। इसकी दिलचस्प कहानी और नए मोड़ दर्शकों को जोड़े रखते हैं। ऐसे में इस बार का ट्विस्ट सबको हैरान कर गया है क्योंकि शो में 'कहानी घर घर की' के पार्वती और ओम की एंट्री हुई है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com