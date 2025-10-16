'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह का धमाकेदार कमबैक, धनश्री वर्मा संग लगाए ठुमके, देखिए वीडियो

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट किया था। शो में पवन सिंह और धनश्री वर्मा की बॉन्डिंग को काफी पसंद किया जा रहा था। लेकिन अचानक ही पवन सिंह के शो से बाहर होने पर फैंस के साथ-साथ शो के कंटेस्टेंट भी निराश हो गए थे।

वहीं अब एक बार फिर 'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह की एंट्री हो गई है। 17 अक्टूबर को शो का ग्रैंड फिनाले हैं। फिनाले में धमाल मचाने के लिए पवन सिंह फिर से शो में आ गए हैं। पवन सिंह ने स्वैग के साथ फिनाले में एंट्री ली। हाल ही में मेकर्स ने शो का प्रोमो रिलीज किया है।

प्रोमो में पवन सिंह अपने बेबाक अंदाज नजर आ रहे हैं। वह स्टेज पर अपनी फेवरेट धनश्री वर्मा और आकृति नेगी के साथ डांस भी करते हैं। पवन ने दोनों हसीनाओं को अपनी बाहों में लेकर डांस किया।

स्टेज पर आकृति नेगी और धनश्री वर्मा परफॉर्म कर रही होती हैं, तभी बैकग्राउंड से एक दमदार आवाज आती है, 'तुम पांच घंटा चिल्लाओगे, 30 सेकंड चुप रहकर भी पवन सिंह टीवी पर दिखेगा। तो टीआरपी उस 30 सेकंड की ही ज्यादा आएगी।' इसके तुरंत बाद पवन सिंह की एंट्री होती है।

इसके बाद पवन सिंह धनश्री वर्मा और आकृति नेगी को बाहों में लेकर ठुमके लगाते हैं। तीनों को साथ डांस करता देख फैंस भी खुशी से झूम उठे हैं। पवन सिंह के आने से फिनाले एपिसोड की रौनक बढ़ गई है।