गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Kajol reveals Karan Johar refused her to play Rani Mukerjis Tina in Kuch Kuch Hota Hai
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (15:16 IST)

'कुछ कुछ होता है' में अंजलि का रोल नहीं करना चाहती थीं काजोल, करण जौहर से की थी यह डिमांड

27 years of the film Kuch Kuch Hota Hai
करण जौहर की 'कुछ कुछ होता है' भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की रिलीज को 27 साल पूरे हो गए है। फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आए थे। आज भी फैंस राहुल, अंजलि और टीना की लव स्टोरी को काफी पसंद करते हैं। 
 
इस फिल्म में टॉमबॉय अंजलि के किरदार में काजोल को काफी पसंद किया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान काजोल ने खुलासा किया था कि वह शुरू में फिल्म में रानी की भूमिका निभाना चाहती थी लेकिन करण जौहर ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। करण चाहते थे कि वह अंजलि का किरदार निभाएं।
 
काजोल ने कहा था, मैंने 'कुछ कुछ होता है' में लड़ाई की थी। मैंने करण जौहर से लड़ाई की, मैं टीना की भूमिका निभाना चाहती थी और उन्होंने कहा, 'नहीं। आप अंजलि का किरदार निभा रही हैं।' मैंने कहा, 'लेकिन मैं टीना की भूमिका निभाना चाहती हूं।'
काजोल ने कहा, 'करण ने फिर यह कहकर मुझे शटअप कर दिया कि तुम्हें नहीं पता कि मैं टीना के साथ क्या करूंगा।' करण ने मुझे चुप रहने के लिए कहा। मैं उनसे 45 मिनट तक खूब लड़ती रही, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया।
 
फिल्म कुछ होता है में काजोल ने अंजलि का किरदार निभाया है, जिसकी राहुल के साथ गहरी दोस्ती है। अंजलि अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल के लिए अनकही फीलिंग्स रखती है, जबकि राहुल, कॉलेज में न्यूकमर टीना की तरफ अट्रैक्ट होता है।
ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' का दिवाली ट्रेलर हुआ रिलीज

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' का दिवाली ट्रेलर हुआ रिलीजहोम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' लगातार बड़ी सफलता हासिल कर रही है और हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। देशभर के दर्शकों से इसे जबरदस्त प्यार और तारीफ मिल रही है। बॉक्स ऑफिस पर यह शानदार कमाई कर रही है और अपनी जीत साबित कर रही है।

अपने सौतेले बेटों सनी और बॉबी देओल संग ऐसा है हेमा मालिनी का रिश्ता

अपने सौतेले बेटों सनी और बॉबी देओल संग ऐसा है हेमा मालिनी का रिश्ताबॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा हेमा मालिनी धर्मेंद्र संग अपने रिश्तों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी से सब वाकिफ होंगे, दोनों के मोहब्बत के किस्से बेहद दिलचस्प रहे हैं। धर्मेंद्र ने अपने चार बच्चों और पहली पत्नी को छोड़कर हेमा के साथ शादी करने का फैसला किया था।

रश्मिका मंदाना की 'मायसा' की टीम में शामिल हुए पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर जेक्स बिजॉय

रश्मिका मंदाना की 'मायसा' की टीम में शामिल हुए पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर जेक्स बिजॉयपूरा साल अपने साथ बांधे रखने वाली थ्रिलिंग एक्शन फिल्मों को देखने के बाद, अब तैयार हो जाइए 'मायसा' के लिए। यह फिल्म अपनी घोषणा से ही हर जगह चर्चा में बनी हुई है। फिल्म आदिवासी इलाकों की खूबसूरत जगहों पर बनाई गई है और इसमें रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं।

'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे रणवीर सिंह

'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे रणवीर सिंहबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले हैं। फिल्म से रणवीर सिंह का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद से ही फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज करके फैंस की बेसब्री और बढ़ा दी है।

एल्विश यादव की बढ़ी मुश्‍किलें, ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, जानिए क्या है मामला

एल्विश यादव की बढ़ी मुश्‍किलें, ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, जानिए क्या है मामला'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी ने पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने एल्विश और पंजाबी सिंगर फाजिलपुरिया समेत चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपितों को पक्ष रखने के लिए समन जारी किया है।

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
