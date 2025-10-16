गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. hema malini pens emotional note for friend pankaj dheer death
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (15:43 IST)

पंकज धीर के निधन से टूटीं हेमा मालिनी, बोलीं- बहुत ही प्यारे दोस्त को खो दिया...

Pankaj Dheer death
फेमस टीवी और फिल्म एक्टर पंकज धीर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। पंकज ने बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर लोकप्रियता हासिल की थी। हर कोई उन्हें याद कर रहा है। कई सेलेब्स भी पंकज धीर संग अपनी यादें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। 
 
दिग्गज अदाकारा हेमा मालिनी ने भी पंकज धीर के निधन पर दुख जताया है। हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। उन्‍होंने बताया है कि कैसे पंकज धीर हमेशा उनके लिए मददगार बने रहे।
 
हेमा मालिनी ने पंकज धीर संग अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मैंने एक बहुत ही प्यारे दोस्त को खो दिया है और मैं पूरी तरह से टूट गई हूं। पंकज धीर, हमेशा इतने स्नेही, हर चीज के प्रति उत्साही, एक प्रतिभाशाली अभिनेता, जिन्होंने महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीता, जो जीवन से भरपूर थे, ने अंतिम सांस ले ली है।
 
उन्होंने लिखा, कैंसर से एक साहसी लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया, जिस पर उन्होंने जीत हासिल करने का दृढ़ संकल्प किया था। मेरे लिए, वह हमेशा बहुत मददगार रहे, मैंने जो भी किया उसमें मुझे प्रोत्साहित किया और जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी, हमेशा मेरे साथ रहे।
हेमा मालिनी ने आगे लिखा, मुझे उनके लगातार समर्थन की कमी खलेगी। मेरे जीवन में उनकी मौजूदगी की कमी खलेगी। मैं उनकी प्यारी पत्नी अनीता जी के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं, जो उनके जीवन की रोशनी थीं।
 
हेमा मालिनी की बेटी ईशा ने भी पंकज धीर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, पंकज अंकल के ‍निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। एक प्यारे फैमिली फ्रेंड और हमेशा खुशियों से भरे एक अद्भुत इंसान। आपको और हमारी वो मजेदार बातचीत और उसके बाद आपकी हंसी को बहुत याद करेंगे। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आंटी, निकितन और परिवार के प्रति गहरी संवेदना। ओम शांति।
 
बता दें कि पंकज धीर ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में फिल्म ‘सुख' से की थी। उन्होंने सौगंध, सनम बेवफा, सड़क, बादशाह, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी कई फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा चंद्रकांता, कानून, हरिश्चंद्र, युग और ससुराल सिमर का जैसे सीरियल्स में भी एक्टिंग का हुनर दिखाया। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'कुछ कुछ होता है' में अंजलि का रोल नहीं करना चाहती थीं काजोल, करण जौहर से की थी यह डिमांड

'कुछ कुछ होता है' में अंजलि का रोल नहीं करना चाहती थीं काजोल, करण जौहर से की थी यह डिमांडकरण जौहर की 'कुछ कुछ होता है' भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की रिलीज को 27 साल पूरे हो गए है। फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आए थे। आज भी फैंस राहुल, अंजलि और टीना की लव स्टोरी को काफी पसंद करते हैं। इस फिल्म में टॉमबॉय अंजलि के किरदार में काजोल को काफी पसंद किया गया था।

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' का दिवाली ट्रेलर हुआ रिलीज

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' का दिवाली ट्रेलर हुआ रिलीजहोम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' लगातार बड़ी सफलता हासिल कर रही है और हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। देशभर के दर्शकों से इसे जबरदस्त प्यार और तारीफ मिल रही है। बॉक्स ऑफिस पर यह शानदार कमाई कर रही है और अपनी जीत साबित कर रही है।

अपने सौतेले बेटों सनी और बॉबी देओल संग ऐसा है हेमा मालिनी का रिश्ता

अपने सौतेले बेटों सनी और बॉबी देओल संग ऐसा है हेमा मालिनी का रिश्ताबॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा हेमा मालिनी धर्मेंद्र संग अपने रिश्तों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी से सब वाकिफ होंगे, दोनों के मोहब्बत के किस्से बेहद दिलचस्प रहे हैं। धर्मेंद्र ने अपने चार बच्चों और पहली पत्नी को छोड़कर हेमा के साथ शादी करने का फैसला किया था।

रश्मिका मंदाना की 'मायसा' की टीम में शामिल हुए पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर जेक्स बिजॉय

रश्मिका मंदाना की 'मायसा' की टीम में शामिल हुए पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर जेक्स बिजॉयपूरा साल अपने साथ बांधे रखने वाली थ्रिलिंग एक्शन फिल्मों को देखने के बाद, अब तैयार हो जाइए 'मायसा' के लिए। यह फिल्म अपनी घोषणा से ही हर जगह चर्चा में बनी हुई है। फिल्म आदिवासी इलाकों की खूबसूरत जगहों पर बनाई गई है और इसमें रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं।

'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे रणवीर सिंह

'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे रणवीर सिंहबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले हैं। फिल्म से रणवीर सिंह का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद से ही फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज करके फैंस की बेसब्री और बढ़ा दी है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com