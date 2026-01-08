ब्लैक गाउन में रकुल प्रीत सिंह का सुपर सिजलिंग लुक, देखिए तस्वीरें

रकुल प्रीत सिंह अपनी ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। वह अपने हॉट एंड ग्लैमरस लुक से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। रकुल फैंस के साथ अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

इस बार रकुल ने बेहद स्टाइलिश गाउन में अपनी तस्वीरें शेयर की है। इस फुल स्लीव्स गाउन पर मरून कलर के चेक्स प्रिंट हैं।

रकुल ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही उन्होंने बड़े से गोल्डन ईयरिंग्स कैरी किए हैं।

तस्वीरों में रकुल एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती दिख रही है। वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं।

इन तस्वीरों के साथ रकुल ने कैप्शन में लिखा, ओके, मुझे प्यार की एक झलक के साथ ब्लैक कलर पसंद है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो रकुल आखिरी बार 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आई थीं। अब वह जल्द ही रामायणम् और पति पत्नी और वो 2 में दिखेंगी।