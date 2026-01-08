गुरुवार, 8 जनवरी 2026
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. मुलाकात
  rahu ketu movie pulkit samrat varun sharma interview release date
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (17:24 IST)

Fantasy फिल्म ‘राहु केतु’ पर Pulkit–Varun की खुली बातचीत, ट्रेलर को मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स

Fantasy फिल्म ‘राहु केतु’ पर Pulkit–Varun की खुली बातचीत, ट्रेलर को मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स
पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की आने वाली फिल्म ‘राहु केतु’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और दर्शकों से इसे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। 16 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही इस फैंटेसी फिल्म को लेकर स्टार कास्ट ने मीडिया से खुलकर बातचीत की।
 
मीडिया से बात करते हुए पुलकित सम्राट ने बताया कि उन्हें बचपन से ही फैंटेसी फिल्में पसंद रही हैं, जैसे अजूबा और छोटा चेतन। पुलकित ने कहा कि जब उनके पास ‘राहु केतु’ जैसी फैंटेसी फिल्म का ऑफर आया, तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे इसे स्वीकार कर लिया।
 
वहीं वेबदुनिया के सवाल पर कि क्या वह कभी गंभीर भी होते हैं, इस पर माहौल हल्का हो गया। वरुण शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह असल जिंदगी में अपनी स्क्रीन इमेज से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हॉबी “सोचना” है और लोग उन्हें जितना मस्तीखोर समझते हैं, वह उससे कहीं ज्यादा अलग इंसान हैं।
 
इस वीडियो में देखिए ‘राहु केतु’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट की पूरी बातचीत, मज़ेदार जवाब और फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से।
भाई फैसल संग खराब रिश्तों पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- परिवार से कैसे लड़ सकते हैं?

भाई फैसल संग खराब रिश्तों पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- परिवार से कैसे लड़ सकते हैं?बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भाई फैसल खान ने बीते दिनों अपने परिवार और भाई पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनके रिश्ता तोड़ दिया था। फैसल ने आरोप लगाया था कि उन्हें पागल करार दे दिया गया था। उन्हें गलत दवाएं दी जाती थीं और उनका पूरा कंट्रोल आमिर खान ने अपने हाथों में ले लिया था।

51 साल की काजोल का बॉस लेडी लुक, ग्लैमरस अदाओं से जीता फैंस का दिल

51 साल की काजोल का बॉस लेडी लुक, ग्लैमरस अदाओं से जीता फैंस का दिलबॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल 51 साल की उम्र में भी अपनी अदाओं से फैंस को दीवाना बना देती हैं। एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि वह दो बच्चों की मां हैं। चाहे ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न काजोल हर आउटफिट में कमाल की लगती हैं।

मस्ती 4 से मिस्टर एंड मिसेज ग्रे तक, विवेक ओबेरॉय के साथ सुर्खियों में आईं श्रेया शर्मा

मस्ती 4 से मिस्टर एंड मिसेज ग्रे तक, विवेक ओबेरॉय के साथ सुर्खियों में आईं श्रेया शर्माअभिनेत्री श्रेया शर्मा, जिन्होंने हाल ही में मस्ती 4 में अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा, अब अपने करियर की एक बड़ी छलांग के लिए तैयार हैं। श्रेया जल्द ही फिल्म मिस्टर एंड मिसेज ग्रे में फीमेल लीड के रूप में नजर आएंगी, जहां वह पहली बार विवेक ओबेरॉय के साथ स्क्रीन साझा करेंगी।

क्या प्रेग्नेंट हैं अविका गोर? मिलिंद चंदवानी बोले- ये सब अचानक हुआ...

क्या प्रेग्नेंट हैं अविका गोर? मिलिंद चंदवानी बोले- ये सब अचानक हुआ...टीवी शो 'बालिका वधू' से जबरदस्त पहचान बनाने वाली अविका गोर इन दिनों अपनी पर्सनल लशइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। अविका ने 30 सितंबर 2025 को अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर शादी रचाई थी। अब शादी के तीन महीने बाद अविका अपनी प्रेग्नेंसी की खबरों को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं।

भूमिका चावला ने बताया अपना 2026 का प्लान, बोलीं- बेहतर बनना चाहती हूं

भूमिका चावला ने बताया अपना 2026 का प्लान, बोलीं- बेहतर बनना चाहती हूंतेरे नाम, एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी और रन जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकीं अभिनेत्री भूमिका चावला साल 2026 को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वह जल्द ही फिल्म 'केसर' में नजर आने वाली हैं। नए जोश और ऊर्जा के साथ वह नए साल में नए अवसरों को अपनाने और एक सकारात्मक व फलदायी साल की उम्मीद कर रही हैं।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
