सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (19:11 IST)

रेड हॉट अवतार में निक्की तंबोली ने गिराई बिजलियां, एक्सप्रेशन और अदाओं ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

Dil lagana mana thaa… लाल साड़ी में निक्की तंबोली का कातिलाना अंदाज़, फैंस हुए दीवाने

रेड हॉट अवतार में निक्की तंबोली ने गिराई बिजलियां, एक्सप्रेशन और अदाओं ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा
सोशल मीडिया की सेंसेशन निक्की तंबोली एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर तीन तस्वीरें शेयर की हैं, जिनके साथ कैप्शन लिखा है- “Dil lagana mana thaa…”. इस एक लाइन ने ही फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं।
 

रेड साड़ी में ग्लैमरस जलवा

इन तस्वीरों में निक्की तंबोली रेड कलर की हैवी एम्ब्रॉयडरी साड़ी और डीप नेक ब्लाउज में नजर आ रही हैं। उनका यह एथनिक लुक पारंपरिक और बोल्ड स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। साड़ी पर की गई सुनहरी कढ़ाई और शिमरी डिटेलिंग उनके पूरे लुक को रॉयल टच दे रही है।

रेड हॉट अवतार में निक्की तंबोली ने गिराई बिजलियां, एक्सप्रेशन और अदाओं ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

मेकअप और एक्स फैक्टर ने खींचा ध्यान

निक्की का मेकअप सॉफ्ट ग्लैम स्टाइल में है, न्यूड ग्लॉसी लिप्स, शिमरी आईशैडो और परफेक्ट कंटूरिंग उनके चेहरे की खूबसूरती को और उभार रही है। माथे पर छोटी सी बिंदी और गोल्डन ज्वेलरी उनके लुक में इंडियन चार्म जोड़ रही है। उनका हेयरस्टाइल भी बेहद सॉफ्ट और वॉल्यूमिनस रखा गया है, जो उनके पूरे ग्लैम अवतार को बैलेंस करता है।

Nikki Tamboli Hot photo

एक्सप्रेशन और पोज़ में कॉन्फिडेंस

तीनों तस्वीरों में निक्की का फेशियल एक्सप्रेशन बेहद सेंसुअस और कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। कभी परदे के पीछे से झांकती हुई अदाएं, तो कभी हल्के झुके चेहरे के साथ कैमरे से नजरें चुराती हुईं, हर पोज़ में उनका एक्स फैक्टर साफ झलक रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास और ग्लैमर दोनों का परफेक्ट मेल दिखाई देता है।

रेड हॉट अवतार में निक्की तंबोली ने गिराई बिजलियां, एक्सप्रेशन और अदाओं ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

सोशल मीडिया पर बढ़ा तापमान

निक्की तंबोली की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी खूबसूरती और स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रेड साड़ी में उनका यह लुक एक बार फिर साबित करता है कि निक्की हर बार अपने स्टाइल से इंटरनेट का पारा बढ़ाना जानती हैं।
 
निक्की का यह फोटोशूट एथनिक फैशन और ग्लैमरस अपील का बेहतरीन उदाहरण है, जिसने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है।
