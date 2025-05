बॉयफ्रेंड संग कोजी हुईं निक्की तंबोली, सिजलिंग तस्वीरों से इंटरनेट पर मचाया तहलका

निक्की तंबोली एक्टिंग से ज्यादा अपनी पसर्नल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इसके अलावा वह अपनी बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। निक्की बीते काफी समय से अरबाज पटेल को डेट कर रही है। दोनों की मुलाकात 'बिग बॉस मराठी' के सेट पर हुई थी।

निक्की अक्सर अपने बॉयफ्रेंड अरजाब संग कोजी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। निक्की ने एक बार फिर अरबाज संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करके इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

तस्वीरों में ब्लैक कलर के आउटफिट पहने नजर आ रहा है। तस्वीरों में दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए नजर आ रहे हैं।

दोनों का यह सिजलिंग अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रही है। निक्की ने कैप्शन में लिखा, Lyrics says it all

बता दें कि निक्की से मुलाकात से पहले अरबाज पटेल लीजा बिंद्रा संग रिश्ते में थे। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन बिग बॉस मराठी में अरबाज को निक्की से प्यार हो गया।