सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (11:30 IST)

Bigg Boss 19 में हुआ शॉकिंग एलिमिनेशन, मास्टरमाइंड कहे जा रहे जीशान कादरी हुए बाहर

Bigg Boss 19 Update
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में एक शॉकिंग एलिमिनेशन हो गया है। शो के मास्टरमाइंड माने जा रहे जीशान कादरी घर से बाहर हो गए हैं। जीशान से पहले नतालिया जानोस्जेक, आवेज दरबार, नगमा 'बिग बॉस' से बाहर हो चुके हैं। 
 
पिछले हफ्ते 'बिग बॉस 19' से कोई बाहर नहीं हुआ था। इस हफ्ते 6 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट किया गया था। इनमें बसीर अली, जीशान कादरी, नीलम गिरी, प्रनीत मोरे, मृदुल तिवारी और अशनूर कौर शामिल थे। जीशान को कम वोट मिले और वह शो से बाहर हो गए।  
  
बताया जा रहा है कि जीशान के बाद एक और कंटेस्टेंट शो से आउट होने वाला है। वीकेंड का वार के तुरंत बाद घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ। इस बार नॉमिनेशन जल्दी हुए, जिससे माना जा रहा है कि इस हफ्ते ही एक और कंटेस्टेंट आउट हो जाएगा। 
 
नमिनेशन टास्क में कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट को रास्ते से हटाने के लिए पानी पुरी खिलानी होगी। हाल ही में जारी प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाना भट्ट, मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज को पानी पुरी खिलाई जाती है। लेकिन इस दौरान अमाल जिस तरीके से अभिषेक को पानी पुरी खुलाते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता है और फिर झगड़ा हो जाता है। 
15 साल की उम्र में हो गई थी निरूपा राय की शादी, बॉलीवुड में मां के चरित्र को दिया नया आयाम

15 साल की उम्र में हो गई थी निरूपा राय की शादी, बॉलीवुड में मां के चरित्र को दिया नया आयामहिन्दी सिनेमा में निरूपा राय को ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने किरदारों से मां के चरित्र को नया आयाम दिया। निरूपा रॉय का मूल नाम कोकिला था और उनका जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के बलसाड में हुआ था। मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में जन्मी निरूपा के पिता रेलवे में काम किया करते थे।

पूजा हेगड़े को स्कूल के दिनों से था मॉडलिंग का शौक, रह चुकी हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2010 रनर-अप

पूजा हेगड़े को स्कूल के दिनों से था मॉडलिंग का शौक, रह चुकी हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2010 रनर-अपबॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े का जन्म 13 अक्टूबर 1990 को मुंबई में हुआ। पूजा को स्कूल के दिनों से फैशन और मॉडलिंग का शौक था, इस कारण वह स्कूली और कॉलेज के दिनों से ही इन सभी प्रतियोगितायोँ में हिस्सा लिया करती थीं। पूजा हेगड़े ने मिस इंडिया 2009 प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन मिस इंडिया टैलेंटेड 2009 का सम्मान जीतने के बावजूद शुरुआती दौर में ही बाहर हो गईं।

रुपाली गांगुली ने स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 को लेकर जताई खुशी, कही यह बात

रुपाली गांगुली ने स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 को लेकर जताई खुशी, कही यह बातस्टार प्लस अपने शो, कलाकारों और शानदार सफ़र का जश्न मनाने की परंपरा अपने सबसे पॉपुलर अवॉर्ड शो, स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 के साथ जारी रख रहा है। इस साल चैनल और अवॉर्ड्स दोनों अपनी 25 साल की शानदार सफर का जश्न मना रहे हैं।

फार्महाउस पर हुई चोरी के बाद डरीं संगीता बिजलानी, फायर आर्म लाइसेंस के लिए दिया आवेदन

फार्महाउस पर हुई चोरी के बाद डरीं संगीता बिजलानी, फायर आर्म लाइसेंस के लिए दिया आवेदनबॉलीवुड एक्ट्रेस और सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के पुणे स्थित फार्महाउस पर जुलाई के महीने में चोरी हो गई है। चोरों ने एक्ट्रेस के फार्महाउस पर जमकर उत्पात मचाया था और इसे तहस-नहस कर दिया था। फार्महाउस पर हुई चोरी के बाद से संगीता सदमे और तनाव में हैं।

दिलजीत दोसांझ के बाद एक और एक्टर ने किया 'नो एंट्री 2' से Exit, फिर उलझी बोनी कपूर की फिल्म!

दिलजीत दोसांझ के बाद एक और एक्टर ने किया 'नो एंट्री 2' से Exit, फिर उलझी बोनी कपूर की फिल्म!फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की फिल्म 'नो एंट्री' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। बीते काफी समय से इस फिल्म के सीक्वल 'नो एंट्री 2' को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि इस फिल्म पर ग्रहण चल रहा है। मेकर्स ने बड़ी मुश्किल से फिल्म की कास्टिंग फाइनल की गई थी।

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
