रविवार, 12 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bigg boss 19 weekend ka vaar tanya mittal slammed by salman khan
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (13:47 IST)

Bigg Boss 19 : सलमान खान ने लगाई तान्या मित्तल की क्लास, दिया रियलिटी चेक

Bigg Boss 19 Updates
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में शनिवार को वीकेंड का वार काफी धमाकेदार हुआ। इस एपिसोड में सलमान खान ने अपने ऊपर लगे बायस्ड होने के आरोपों पर रिएक्शन दिया। साथ ही एक बार फिर तान्या मित्तल की जमकर क्लास लगाई। सलमान ने  उनके रिश्तों की कमजोरी का भी खुलासा किया। 
 
तान्या मित्तल शो की शुरुआत से ही अपनी बातों से लगातार लोगों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें बिना छोटे कपड़ों के ही सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि मिली है। लेकिन जब लोगों ने उनका पास्ट खंगाला तो तान्या के कई वीडियो सामने आए, ‍‍जिसमें वह शॉर्ट ड्रेस में दिख रही हैं। 
 
ffffffffffff
इतना ही नहीं तान्या ने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का भी खूब बखान ‍किया, जो सिर्फ हवा-हवाई बातें थीं। इसके बाद से उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। तान्या सभी के समझाने के बाद भी अपनी झूठी बातों से बाज नहीं आईं। अब सलमान ने तान्या को तंज कस्ते हुए उनको फटकार लगाई है। 
 
सलमान खान ने कहा, तान्या आप इस घर में सबसे ज्यादा समझदार और संस्कारी हैं। वैसे अगर आप ठीक नहीं हैं तो क्या मैं आपके लिए कुछ मंगवाऊ? ताजमहल का बड़ा कटआउट, दिल्ली की दाल, लंदन के बिस्किट और दुबई का बकलावा? क्योंकि मालती का कहर आप पर सबसे ज्यादा हावी हुआ है, जो आपको ले डूब रहा है। तो रोए बिना क्या आप जवाब दे पाओगी?
 
इस पर तान्या कहती हैं, मैं मालती के दिए फीडबैक से परेशान थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी फैमिली को हेल्प लगेगी मेरे जाने के बाद, फैमिली भी बहुत परेशान होगी, जो मैं कर रही हूं। तो उन्होंने कहा तुम बहुत डबल स्टैंडर्ड हो, झूठी हो। ऐसा कोई झूठा मुझे बोलेगा तो मेरे को बुरा लगता है। 
 
इसके बाद सलमान कहते हैं, आपने मालती से फीडबैक मांगा था और बदकिस्मती से वो नहीं था जो आपका दिल या दिमाग सुनना चाहता था। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आप परेशान क्यों हैं? मालती ने जो देखा, उसे बताकर वो गलत कैसे हो सकती हैं? जिनकों ऐसा लगता है कि आप फेंक रही हो उन्हें लगने तो। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

27 साल बड़ी जयललिता को डेट करना चाहते थे अक्षय खन्ना, बताया था उनकी कौन-सी बात करती है आकर्षित

27 साल बड़ी जयललिता को डेट करना चाहते थे अक्षय खन्ना, बताया था उनकी कौन-सी बात करती है आकर्षित‘बॉर्डर’, ‘दिल चाहता है’, ‘हलचल’, जैसी हिट फिल्मों में बेहतरीन अभिनय से लाखों लड़कियों का दिल चुराने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना 50 की उम्र में भी सिंगल हैं। हालांकि, एक दौर ऐसा भी था जब उनका कई लड़कियों के साथ अफेयर था।

ऑस्कर विनर एक्ट्रेस डाएन कीटन का निधन, 79 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

ऑस्कर विनर एक्ट्रेस डाएन कीटन का निधन, 79 साल की उम्र में ली अंतिम सांसहॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। ऑस्कर विनर एक्ट्रेस डाएन कीटन का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें 'एनी हॉल' और 'द गॉडफादर' जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है। पीपल मैगजीन ने डाएन के निधन की जानकारी दी है।

Filmfare Awards 2025 : लापता लेडीज ने 14 अवॉर्ड किए अपने नाम, आलिया भट्ट बनीं बेस्ट एक्ट्रेस, देखिए विनर्स की पूरी लिस्ट

Filmfare Awards 2025 : लापता लेडीज ने 14 अवॉर्ड किए अपने नाम, आलिया भट्ट बनीं बेस्ट एक्ट्रेस, देखिए विनर्स की पूरी लिस्ट70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। इस अवॉर्ड समारोह को शाहरुख खान ने होस्ट किया। बॉलीवुड के कई सेलेब्स इसमें शिरकत कर, अवॉर्ड नाइट में चार चांद लगाए। आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'लापता लेडीज' ने अलग-अलग कैटेगरी में 14 अवॉर्ड्स अपने नाम किए।

सोहम शाह की तुम्बाड को रिलीज हुए 7 साल पूरे, फिल्म ने भारतीय लोककथाओं की शैली को दिया नया रूप

सोहम शाह की तुम्बाड को रिलीज हुए 7 साल पूरे, फिल्म ने भारतीय लोककथाओं की शैली को दिया नया रूपसोहम शाह की तुम्बाड को पहली बार अपना जादू बिखेरे सात साल हो गए हैं - भारतीय सिनेमा का एक ऐसा अद्भुत, शैली-विरोधी नमूना जिसने मिथक, नैतिकता और पागलपन के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। जैसे-जैसे तुम्बाड 2 को लेकर चर्चा शुरू होती है, हम उन बातों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने मूल फिल्म को एक बेजोड़ अनुभव बनाया।

होम्बले फिल्म्स की हैट ट्रिक, KGF 2 और सलार के बाद 'कांताराः चैप्टर 1' भी 500 करोड़ क्लब में शामिल

होम्बले फिल्म्स की हैट ट्रिक, KGF 2 और सलार के बाद 'कांताराः चैप्टर 1' भी 500 करोड़ क्लब में शामिलहोम्बले फिल्म्स ने ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखी और निर्देशित फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' की सफलता के साथ एक शानदार मुकाम हासिल किया है। फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, और इसके साथ ही यह सफल फिल्म्स जैसे KGF: चैप्टर 2 और सलार के साथ शामिल हो गई है, जो दुनियाभर में ₹500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी हैं।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com