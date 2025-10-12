Bigg Boss 19 : सलमान खान ने लगाई तान्या मित्तल की क्लास, दिया रियलिटी चेक

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में शनिवार को वीकेंड का वार काफी धमाकेदार हुआ। इस एपिसोड में सलमान खान ने अपने ऊपर लगे बायस्ड होने के आरोपों पर रिएक्शन दिया। साथ ही एक बार फिर तान्या मित्तल की जमकर क्लास लगाई। सलमान ने उनके रिश्तों की कमजोरी का भी खुलासा किया।

तान्या मित्तल शो की शुरुआत से ही अपनी बातों से लगातार लोगों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें बिना छोटे कपड़ों के ही सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि मिली है। लेकिन जब लोगों ने उनका पास्ट खंगाला तो तान्या के कई वीडियो सामने आए, ‍‍जिसमें वह शॉर्ट ड्रेस में दिख रही हैं।

ffffffffffff

इतना ही नहीं तान्या ने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का भी खूब बखान ‍किया, जो सिर्फ हवा-हवाई बातें थीं। इसके बाद से उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। तान्या सभी के समझाने के बाद भी अपनी झूठी बातों से बाज नहीं आईं। अब सलमान ने तान्या को तंज कस्ते हुए उनको फटकार लगाई है।

सलमान खान ने कहा, तान्या आप इस घर में सबसे ज्यादा समझदार और संस्कारी हैं। वैसे अगर आप ठीक नहीं हैं तो क्या मैं आपके लिए कुछ मंगवाऊ? ताजमहल का बड़ा कटआउट, दिल्ली की दाल, लंदन के बिस्किट और दुबई का बकलावा? क्योंकि मालती का कहर आप पर सबसे ज्यादा हावी हुआ है, जो आपको ले डूब रहा है। तो रोए बिना क्या आप जवाब दे पाओगी?

इस पर तान्या कहती हैं, मैं मालती के दिए फीडबैक से परेशान थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी फैमिली को हेल्प लगेगी मेरे जाने के बाद, फैमिली भी बहुत परेशान होगी, जो मैं कर रही हूं। तो उन्होंने कहा तुम बहुत डबल स्टैंडर्ड हो, झूठी हो। ऐसा कोई झूठा मुझे बोलेगा तो मेरे को बुरा लगता है।

इसके बाद सलमान कहते हैं, आपने मालती से फीडबैक मांगा था और बदकिस्मती से वो नहीं था जो आपका दिल या दिमाग सुनना चाहता था। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आप परेशान क्यों हैं? मालती ने जो देखा, उसे बताकर वो गलत कैसे हो सकती हैं? जिनकों ऐसा लगता है कि आप फेंक रही हो उन्हें लगने तो।