रविवार, 12 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (11:44 IST)

Filmfare Awards 2025 : लापता लेडीज ने 14 अवॉर्ड किए अपने नाम, आलिया भट्ट बनीं बेस्ट एक्ट्रेस, देखिए विनर्स की पूरी लिस्ट

Filmfare Awards 2025
70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। इस अवॉर्ड समारोह को शाहरुख खान ने होस्ट किया। बॉलीवुड के कई सेलेब्स इसमें शिरकत कर, अवॉर्ड नाइट में चार चांद लगाए। आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'लापता लेडीज' ने अलग-अलग कैटेगरी में 14 अवॉर्ड्स अपने नाम किए। 
 
अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' और 'चंदू चैंपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया। वहीं आलिया भट्ट को फिल्म 'जिगरा' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता। हालांकि आलिया सेरेमनी में नहीं पहुंची थीं।
 
देखिए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 के विनर्स की पूरी लिस्ट-
 
बेस्ट फिल्म - लापता लेडीज
बेस्ट डायरेक्टर - किरण राव (लापता लेडीज)
बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स - शूजित सिरकार (आई वॉन्ट टू टॉक)
बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल - अभिषेक बच्चन (आई वॉन्ट टू टॉक), कार्तिक आर्यन (चंदू चैम्पियन)
बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स - राजकुमार राव (श्रीकांत)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल - आलिया भट्ट (जिगरा)
बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स - प्रतिभा रांटा (लापता लेडीज)
बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल - रवि किशन (लापता लेडीज)
बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल - छाया कदम (लापता लेडीज)
बेस्ट मेल डेब्यू - लक्ष्य (किल)
बेस्ट फीमेल डेब्यू - नितांशी गोयल (लापता लेडीज)
 
बेस्ट स्टोरी - आदित्य धर और मोनल ठाकर (आर्टिकल 370)
बेस्ट स्क्रीनप्ले - स्नेहा देसाई (लापता लेडीज)
बेस्ट डायलॉग - स्नेहा देसाई (लापता लेडीज)
बेस्ट एक्शन - सीयॉन्ग ओह और परवेज शेख (किल)
बेस्ट सिनेमैटोग्राफी - रफी महमूद (किल)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल - अरिजीत सिंह (लापता लेडीज)
बेस्ट लिरिक्स - प्रशांत पांडे (सजनी, लापता लेडीज)
बेस्ट म्यूजिक एल्बम - राम सम्पत (लापता लेडीज)
बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल - मधुबंती बाग्ची (आज की रात, स्त्री2)
लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड - जीनत अमान, श्याम बेनेगल
 
बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर - कुणाल खेमू (मडगांव एक्सप्रेस), आदित्य सुहास जमभाले (आर्टिकल 370)
बेस्ट कॉस्ट्यूम - दर्शन जलन (लापता लेडीज)
बेस्ट कोरियोग्राफी - बॉस्को सीजर (तौबा-तौबा, बैड न्यूज)
बेस्ट वीएफएक्स - रीडिफाइन (मुंज्या)
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर - राम सम्पत (लापता लेडीज)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

बेस्ट साउंड डिजाइन - सुभाष साहो (किल)
बेस्ट एडिटिंग - शिवकुमार वी पानेकर (किल)
बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले - रितेश शाह, तुषार शीतल जैन (आई वॉन्ट टू टॉक)
बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन - मयूर शर्मा (किल)
