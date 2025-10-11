शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (15:50 IST)

लग्जरी घड़ियों के शौकिन है सैफ अली खान, एक्टर के कलेक्शन में मौजूद है ये महंगी वॉच

Saif Ali Khan Watch Collection
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अपने रॉयल लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। एक्टर की नेटवर्थ करीब 1200 करोड़ रुपए हैं। सैफ लग्जरी वॉच के भी शौकिन है। वह दिन मे कई बार अपनी कलाई पर बंधी घडी बदलते हैं। उनके कलेक्शन में कई महंगी वॉच है। सैफ के पास पाटेक फिलिप, पियाजे, लंगे एंड सोहने, रोलेक्स, और जैगर-लेकोल्ट्रे जैसी महंगी वॉच है। 
 
एक इंटरव्यू के दौरान सैफ अली खान ने बताया था कि उनको पहली वॉच पिता मंसूर अली खान ने दिया था। उन्हें घड़ियों से इतना लगाव है कि वे हर प्रोजेक्ट से पहले ऐसी घड़ी खरीदते हैं, जो फिल्म और किरदार के हिसाब से हो। सैफ ने बताया था कि कभी-कभी घर पर बैठे-बैठे ही वह दिन में तीन बार घड़ी बदल लेते हैं। 
 
लैंगे एंड सोहने
सैफ अली खान के ए. लैंगे एंड सोहने सिल्वर घड़ी है। इस घड़ी की कीमत 20 लाख रुपए है। यह अपनी उत्कृष्ट कारीगरी और डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। इसे दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ जर्मन घड़ी ब्रांडों में से एक माना जाता है। 
 
पाटेक फिलिप नॉटिलस 
स्टेनलेस स्टील बॉडी और जटिल कारीगरी वाली पटेल फिलिप नॉटिलस सैफ अली खान की पसंदीदा घड़ियों में से एक है। इसकी कीमत करीब 32 लाख रुपए है। सैफ को कई मौके पर इस घड़ी को पहने देखा गया है। यह घड़ी स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध ब्रांड, पटेल फिलिप्स एसए ब्रांड की है।
 
रोलेक्स यॉटमास्टर 
रोलेक्स ब्रांड की घड़ी को कई सेलेब्स पसंद करते हैं। सैफ के पास भी रोलेक्स यॉटमास्टर है, जिसकी कीमत 27,57,000 रुपए है। इस घड़ी में 18 कैरेट सोने की मिश्र धातु से बना एक क्लासिक डायल है। 
 
पाटेक फिलिप क्रोनोग्राफ एनुअल कैलेंडर
40 लाख रुपए की पाटेक फिलिप क्रोनोग्राफ एनुअल कैलेंडर में एक अद्भुत तंत्र है और इसे निर्माता के सर्वश्रेष्ठ प्रमुख मॉडलों में से एक माना जाता है। जटिल क्लासिक संयोजन और स्लीक बॉडी इसे ब्रांड के अन्य मॉडलों से अलग बनाते हैं। 
 
रोलेक्स सबमरीनर
सैफ अली खान के कलेक्शन में एक रोलेक्स सबमरीन भी है, जिसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए है। यह घड़ी 300 मीटर तक गहरे पानी में भी काम कर सकती है। इस घड़ी का डायल नीले रंग में आता है। 
 
पियाजे
सैफ के कलेक्शन में संग्रह में 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड लैपिस लाजुली डायल वाली पियाजे घड़ी भी है। यह घड़ी उनकी शाही शान को दर्शाती है। 
 
जैगर-लेकोल्ट्रे
सैफ अली खान के पास एक खास कस्टम-मेड जैगर-लेकोल्ट्रे रिवर्सो घड़ी भी है। यह उन्हें गिफ्ट में मिली थी। इसकी जिसके पिछली प्लेट पर पटौदी परिवार का चिन्ह बना हुआ है। 
