शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (12:25 IST)

सहायक सचिव से बाजेवाला बने चंदन रॉय, अविका गोर संग 'राजू बाजेवाला' में आएंगे नजर

Chandan Roy
पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' में सहायक सचिव विकास का किरदार निभाकर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करने वाले एक्टर चंदन रॉय जल्द ही एक फिल्म में लीड़ रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके अपोजिट 'बालिका वधू' फेम अविका गोर होंगी।
 
अविका गोर और चंदन रॉय की इस फिल्म का नाम 'राजू बाजेवाला' है। इस फिल्म की कहानी असल जिंदगीके बैंड म्यूजिशियन से प्रेरित होगी। एक्टर्स ने फिल्म की शूटिंग मध्यप्रदेश के इंदौर में शुरू कर दी है। मेकर्स ने फिल्म के सेट से मुहूर्त की तस्वीरें भी शेयर की है। 
 
इसके साथ ही अविका और चंदन का फर्स्ट लुक भी सामने आया है। पोस्टर में अविका लाल साड़ी पहने दिख रही हैं। उन्होंने गले में मंगलसूत्र और हाथों में लाल चूड़ियां पहनी हैं। वहीं चंदन, एक बैंड वाले की यूनिफॉर्म में दिख रहे है। फिल्म में दोनों पति-पत्नी की भूमिका निभा रहे हैं। 
 
फिल्म 'राजू बाजेवाला' का निर्देशन पलाश मुच्छल कर रहे हैं। फिल्म को अमन गुप्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। 
