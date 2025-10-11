शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Amitabh Bachchan once worked as a supervisor in Kolkata actor career and films
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (11:07 IST)

अमिताभ बच्चन कभी कोलकाता में करते थे सुपरवाइजर की नौकरी, मिलती थी इतनी तनख्वाह

Amitabh Bachchan Birthday
बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले महानायक अमिताभ बच्चन 83 वर्ष के हो गए हैं। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में जन्मे अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत कोलकाता में बतौर सुपरवाइजर की जहां उन्हें 800 रुपए मासिक वेतन मिला करता था। साल 1968 में कोलकाता की नौकरी छोड़ने के बाद वह मुंबई आ गए।
 
बचपन से ही अमिताभ बच्चन का झुकाव अभिनय की ओर था और दिलीप कुमार से प्रभावित रहने के कारण वह उन्हीं की तरह अभिनेता बनना चाहते थे। साल 1969 में अमिताभ बच्चन को पहली बार ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' में काम करने का मौका मिला। लेकिन इस फिल्म के असफल होने के कारण वह दर्शकों के बीच कुछ खास पहचान नहीं बना पाए। 
 
साल 1971 में अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना के साथ फिल्म 'आनंद' में काम करने का मौका मिला। राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के रहते हुए भी अमिताभ बच्चन दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। इस फिल्म के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। निर्माता प्रकाश मेहरा की फिल्म 'जंजीर' अमिताभ बच्चन के सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। फिल्म की सफलता के बाद बतौर अभिनेता अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। 
 
दिलचस्प तथ्य यह है कि फिल्म 'जंजीर' में अमिताभ बच्चन को काम करने का मौका सौभाग्य से ही मिला। साल 1973 मे निर्माता-निर्देशक प्रकाश मेहरा अपनी 'जंजीर' फिल्म के लिए अभिनेता की तलाश कर रहे थे। पहले तो उन्होंने इस फिल्म के लिए देवानंद से गुजारिश की और बाद में अभिनेता राजकुमार से काम करने की पेशकश की लेकिन किसी कारणवश दोनों अभिनेताओं ने जंजीर में काम करने से इंकार कर दिया। अभिनेता प्राण ने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया और उनकी फिल्म 'बांबे टू गोवा' देखने की सलाह दी।
फिल्म को देखकर प्रकाश मेहरा काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अमिताभ बच्चन को बतौर अभिनेता चुन लिया। जंजीर के निर्माण के दौरान एक दिलचस्प वाक्या हुआ भी हुआ। स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकपूर भी अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। उसी दौरान राजकपूर ने अमिताभ की आवाज सुनी लेकिन तब तक वह नहीं जानते थे कि यह किसकी आवाज है। उन्होंने कहा कि एक दिन इस दमदार आवाज का मालिक फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनेगा। 
 
फिल्म जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन की गिनती अच्छे अभिनेता के रूप मे होने लगी और वह फिल्म उद्योग में 'एंग्री यंग मैन' कहे जाने लगे। साल 1975 मे यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 'दीवार' ने अमिताभ बच्चन की पिछली सभी फिल्मों के रिकार्ड तोड़ दिए और शोले की सफलता के बाद तो उनके सामने सारे कलाकार फीके पड़ने लगे और अमिताभ बच्च्चन फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार के सिंहासन पर जा बैठे।
 
सुपरस्टार के रूप मे अमिताभ बच्चन किस उंचाई पर पहुंच चुके थे इसका सही अंदाजा लोगों को तब लगा जब 1982 में निर्माता-निर्देशक मनमोहन देसाई की फिल्म 'कुली' की शूटिंग के दौरान वह गंभीर रूप से घायल होने के बाद लगभग मौत के मुंह मे पहुंच गए। इसके बाद देश के हर मंदिर, मस्जिद और गुरूद्वारे मे हर जाति और धर्म के लोगों ने उनके ठीक होने की दुआएं मांगी, मानो अमिताभ बच्चन उनके ही अपने परिवार का कोई अंग हो। लोगों की दुआएं रंग लाई और अमिताभ जल्द ही ठीक को गए।
 
साल 1984 में अपने मित्र राजीव गांधी के आग्रह पर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और इलाहाबाद से सांसद का चुनाव लड़ा तथा सांसद के रूप मे चुन लिए गए। अमिताभ बच्चन को अधिक दिनों तक राजनीति रास नहीं आई और तीन वर्ष तक काम करने के बाद उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि उनका नाम उस समय बोफोर्स घोटाले में खींचा जा रहा था। 
 
सांसद के पद से इस्तीफा देने के बाद अमिताभ बच्चन पुनः फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हो गए ओर उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा लेकिन 1990 के दशक के आखिर में उनकी फिल्में असफल होने लगी जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने 1997 तक अपने आप को अभिनय से अलग रखा।
साल 1997 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र मे कदम रखा और ए.बी.सी.एल. बैनर का निर्माण किया। इसके साथ ही अपने बैनर की निर्मित पहली फिल्म मृत्युदाता के जरिए अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से अभिनय करना शुरू किया। इसके बाद साल 2000 में ही टीवी प्रोग्राम 'कौन बनेगा करोड़पति' में भी अमिताभ को काम करने का मौका मिला। कौन बनेगा करोड़पति की कामयाबी के बाद अमिताभ बच्चन एक बार फिर से दर्शको के चहेते कलाकार बन गये।
 
अमिताभ बच्चन को बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चार बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार, पांच बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मो में गीत भी गाए है। उन्होंने सबसे पहले साल 1979 में रिलीज फिल्म 'मिस्टर नटवर लाल' में 'मेरे पास आओ मेरे दोस्तों' गीत गाया था।
 
अमिताभ बच्चन को बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चार बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार, पांच बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण समेत कई सम्मान से नवाजा गया है। अमिताभ जल्द ही 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में नजर आएंगे। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में: एंग्री यंग मैन के परे संवेदनशील किरदार

अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में: एंग्री यंग मैन के परे संवेदनशील किरदारऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को उनके एंग्री यंग मैन अवतार से हटाकर Anand, Namak Haraam, Mili और Bemisal जैसी फिल्मों में संवेदनशील, जटिल और भावनात्मक किरदार दिए। ऋषिकेश मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड के उन दुर्लभ कॉम्बिनेशन में से है, जिन्होंने अभिनेता की बहुमुखी प्रतिभा को बड़े पर्दे पर निखारा। इस लेख में हम अमिताभ के अभिनय की शैली और ऋषिकेश द्वारा उन्हें दिए गए विविध रोल्स की चर्चा करते हैं।

अमिताभ बच्चन की टॉप 10 फिल्में जो देखी जा सकती हैं बार-बार, आप भी ट्राय करें ऑनलाइन

अमिताभ बच्चन की टॉप 10 फिल्में जो देखी जा सकती हैं बार-बार, आप भी ट्राय करें ऑनलाइनअमिताभ बच्चन ने अनेक यादगार फिल्मों में काम किया है। उसमें से दस चुन पाना बेहद मुश्किल कार्य है। फिर भी कोशिश की है। आइए नजर डाले उनकी दस श्रेष्ठ फिल्मों पर...

‘सैयारा’ असल में इंडस्ट्री की जीत है

‘सैयारा’ असल में इंडस्ट्री की जीत हैभारतीय सिनेमा में ‘सैयारा’ ने वह मुकाम हासिल किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी और अक्षय विधानी द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म ने दो नए चेहरों – अहान पांडे और अनीत पड्डा – को स्टारडम तक पहुंचा दिया। 580 करोड़ की कमाई के साथ यह रोमांटिक फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी हिट बन गई है। ‘सैयारा’ को आज के दौर की ‘कहो ना प्यार है’ कहा जा रहा है।

क्या अगली फिल्म में नेत्रहीन व्यक्ति का किरदार निभाने जा रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी? पोस्ट में दिया इशारा

क्या अगली फिल्म में नेत्रहीन व्यक्ति का किरदार निभाने जा रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी? पोस्ट में दिया इशारानवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने हमेशा यह साबित किया है कि वह इस पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक क्यों हैं। जटिल किरदारों में सहजता से ढल जाने की उनकी अद्भुत क्षमता ने भारतीय सिनेमा में बहुमुखी प्रतिभा की नई परिभाषा गढ़ी है। चाहे वह परतदार अभिनय हो, प्रभावशाली निगेटिव शेड्स हों या भावनात्मक प्रस्तुति — उनके हर किरदार ने यथार्थवाद और गहराई का एक नया मानक स्थापित किया है।

रितिक रोशन करने जा रहे OTT डेब्यू, प्राइम वीडियो की थ्रिलर सीरीज 'स्टॉर्म' को करेंगे प्रोड्यूस

रितिक रोशन करने जा रहे OTT डेब्यू, प्राइम वीडियो की थ्रिलर सीरीज 'स्टॉर्म' को करेंगे प्रोड्यूसप्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली ओरिजिनल ड्रामा सीरीज 'स्टॉर्म' (वर्किंग टाइटल) की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट के साथ सुपरस्टार रितिक रोशन और उनकी कंपनी HRX फिल्म्स (फिल्मक्राफ्ट प्रोडक्शंस का हिस्सा) का एक नया और रोमांचक कोलैबोरेशन शुरू हुआ है। सीरीज़ को रितिक रोशन और ईशान रोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह रितिक के लिए स्ट्रीमिंग की दुनिया में पहला कदम होगा।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com