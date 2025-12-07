रविवार, 7 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Ravi Dubey and Sargun Mehtas love moments on their anniversary see photos
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 7 दिसंबर 2025 (17:23 IST)

रवि दुबे-सरगुन मेहता की शादी को 12 साल पूरे, देखिए कपल की सबसे प्यारी और दिल छू लेने वाली तस्वीरों की झलक

Ravi Dubey Sargun Mehta Wedding Anniversary
जब मनोरंजन जगत के सबसे खुश और सबसे पसंद किए जाने वाले कपल्स की बात होती है, तो रवि दुबे और सरगुन मेहता का नाम ज़रूर आता है। वे सिर्फ़ एक पावर कपल नहीं, बल्कि दो बेहद प्रतिभाशाली एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने पूरे देश में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। 
 
रवि और सरगुन सबसे खूबसूरत, पसंद किए जाने वाले और हुनरमंद कपल्स में से एक हैं, और सालों से साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है। हर अच्छे और मुश्किल वक्त में, वे हमेशा एक-दूसरे के सबसे बड़े सहारे बने रहे हैं।
 
रवि और सरगुन कभी भी अपने प्यार को जताने का मौका नहीं छोड़ते। चाहे सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाली पोस्ट हों, या फिर पब्लिक इवेंट्स और खास सेलिब्रेशन, वे हमेशा दुनिया को दिखाते हैं कि सच्चा प्यार कैसा होता है। उनका यही मजबूत रिश्ता उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग की एक बड़ी वजह है।
 
आज, जब वे अपनी 12वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं, चलिए देखते हैं उनकी कुछ प्यारी तस्वीरें जो उनके प्यार और खास पलों को दिखाती हैं।
 
एक ख़ास दिन, एक परफ़ेक्ट तस्वीर
सरगुन ने उनकी 14वीं डेटिंग एनिवर्सरी पर एक खास पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने रिश्ते की खूबसूरत सफर के बारे में लिखा और दोनों की एक प्यारी तस्वीर के साथ अपने प्यार को सेलिब्रेट किया।
 
सबसे प्यारा बर्थडे विश
रवि ने सरगुन के जन्मदिन पर उनकी कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह अपनी पत्नी को प्यार से गले लगाते और किस करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने प्यार से भरा एक खास मैसेज भी लिखा।
 
एक बेहद खास मौके की झलक
रवि और सरगुन ने अपने नए घर, प्यार से रखे गए नाम सौभाग्य में अपनी पहली दिवाली सेलिब्रेट की। उन्होंने यह त्योहार अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाया, एक ऐसे घर में जो उनके प्यार से बना है।
 
एक साथ त्योहारों की खुशी
सरगुन मेहता ने एक पोस्ट में दिखाया कि किस तरह वे दोनों अपने घर में श्रद्धा, प्यार और साथ के साथ गणपति बप्पा का स्वागत कर रहे हैं।
 
प्यार और साथ का जादू कैद करती तस्वीर
सरगुन मेहता ने ऐसी तस्वीरें साझा कीं जिनमें दोनों एक-दूसरे की आँखों में खोए हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में उनके प्यार और साथ का जादू साफ़ दिखाई देता है।
 
साथ-साथ आगे बढ़ते हुए
सरगुन ने बताया कि कैसे वे हर साल जीतते आए हैं और आने वाले सालों में भी साथ मिलकर ऐसे ही जीतते रहेंगे। इससे साफ़ दिखता है कि वे एक-दूसरे की सबसे बड़ी ताकत हैं।
 
ख़ास पड़ाव का जश्न
रवि और सरगुन ने अपनी ज़िंदगी के एक बड़े पड़ाव को एक प्यारी और दिल छू लेने वाली तस्वीर के साथ सेलिब्रेट किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

संदीपा धर ने अपनी अगली सीरीज के सेट से शेयर किया बीटीएस क्लिप, लिखा- पहला कदम…

संदीपा धर ने अपनी अगली सीरीज के सेट से शेयर किया बीटीएस क्लिप, लिखा- पहला कदम…एक्ट्रेस संदीपा धर ने अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है और बिना ज़्यादा खुलासा किए, उन्होंने अपने फैंस को इसकी पहली झलक भी दिखा दी है। संदीपा ने अपनी वैनिटी वैन से कुछ बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीरें शेयर की हैं।

बिकिनी तस्वीरों से अनन्या पांडे ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

बिकिनी तस्वीरों से अनन्या पांडे ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, सिजलिंग अंदाज में दिए पोजबॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपने हॉट एंड ग्लैमरस अंदाज से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। 27 साल की अनन्या का बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है। इस बार अनन्या ने अपनी बिकिनी तस्वीरों से इंटरनेट पर आग लगा दी है।

यूएस में सपनों का आशियाना छोड़ भारत क्यों लौटी माधुरी दीक्षित? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

यूएस में सपनों का आशियाना छोड़ भारत क्यों लौटी माधुरी दीक्षित? एक्ट्रेस ने किया खुलासाबॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। माधुरी अपने करियर के चरम पर 1999 में डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से शादी करके अमेरिका में सेटल हो गईं। शादी के बाद माधुरी ने फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया।

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की टूटी शादी, क्रिकेटर ने पोस्ट कर किया कंफर्म

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की टूटी शादी, क्रिकेटर ने पोस्ट कर किया कंफर्मबॉलीवुड संगीतकार पलाश मुच्छल बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। पलाश की शादी भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना संग 23 नवंबर को होने वाली थी। दोनों की शादी के फंक्शन भी धूमधाम से चल रहे थे। लेकिन एनमौके पर यह शादी को पोस्टपोन कर दिया गया।

Bigg Boss 19: दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर छाईं तान्या मित्तल, वोट मांगने के लिए अपनाया अनोखा तरीका

Bigg Boss 19: दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर छाईं तान्या मित्तल, वोट मांगने के लिए अपनाया अनोखा तरीकासलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का 7 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। शो में 18 कंटेस्टेंट ने भाग लिया था, जिनमें से गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और तान्या मित्तल टॉप 5 फाइनलिस्ट बने। पांचों कंटेस्टेंट विनर बनने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर वोट मांग रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com