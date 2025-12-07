पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की टूटी शादी, क्रिकेटर ने पोस्ट कर किया कंफर्म

बॉलीवुड संगीतकार पलाश मुच्छल बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। पलाश की शादी भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना संग 23 नवंबर को होने वाली थी। दोनों की शादी के फंक्शन भी धूमधाम से चल रहे थे। लेकिन एनमौके पर यह शादी को पोस्टपोन कर दिया गया।

स्मृति और पलाश की शादी पोस्टपोन होने का कारण स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब होना बताई गई। खबरें थी कि शादी के फंक्शन के दौरान ही स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें भी अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा।

शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृ‍ति ने अपनी शादी के फंक्शन से जुड़ी सभी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया से हटा दिए। दोनों की शादी अचानक टलने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अटकले लगने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे थे। संगीतकारका नाम एक वेडिंग कोरियोग्राफर संग भी जुड़ा।

हालांकि पलाश का परिवार कह रहा था कि दोनों के बीच सब ठीक है। फैंस भी स्मृति और पलाश की शादी की नई डेट जानने के लिए बेकरार थे। लेकिन अब स्मृति मंधाना ने एक पोस्ट शेयर कर पलाश संग अपनी शादी कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है। स्मृति ने कंफर्म कर दिया है कि ये शादी टूट गई है।

स्मृति मंधाना ने लिखा, पिछले कुछ हफ़्तों में मेरी जिंदगी को लेकर बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे थे। मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए बोलना जरूरी है। मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं और मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही रखना चाहती हूं। लेकिन मैं ये साफ कर देती हूं कि शादी कैंसिल हो गई है।

आगे लिखा, मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं। आप सभी से भी ऐसा करने की रिक्वेस्ट करती हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें। हमें आगे बढ़ने का मौका दें। मेरा मानना ​​है कि हम सभी के पास एक बड़ा मकसद होता है और मेरे लिए वो हमेशा अपने देश को सबसे ऊंचे लेवल पर रिप्रेजेंट करना रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं जब तक हो सके इंडिया के लिए खेलती रहूं और ट्रॉफी जीतती रहूं और मेरा फोकस हमेशा वहीं रहेगा।

पलाश मुच्छल ने भी किया स्मृति मंधाना से अलग होने खुलासा

पलाश मुच्छल ने भी एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया है और पर्सनल रिलेशनशिप में पीछे हटने का फैसला किया है। लोग बेसलेस अफवाहों पर जो मुझे डराती हैं, जिस तरह रिएक्ट करते हैं, वो देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज था। मैं इसे ग्रेसफुली डील करूंगा।

पलाश ने लिखा, मैं उम्मीद करता हूं कि सोसायटी के तौर पर किसी को गॉसिप के आधार पर जज करने से पहले जिसका कोई सोर्स नहीं होता है हम रुकना सीखेंगे। हमारे शब्द लोगों को घाव दे सकते हैं। जब हम इनके बारे में सोच रहे होते हैं उस वक्त दुनिया में कितने लोग इसके अंजाम भुगत रहे होते हैं। जो भी गलत न्यूज और मानहानि कंटेट फैलाएगा उसके खिलाफ मेरी टीम कड़ा एक्शन लेगी। इस मुश्किल दौर में जो लोग मेरे साथ खड़े उनके लिए बहुत थैंक्यू।