रविवार, 7 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. devon ke dev mahadev parvati actress sonarika bhadoria welcomes a baby girl
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 7 दिसंबर 2025 (12:27 IST)

'देवों से देव महादेव' एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया बनीं मां, प्यारी सी बेटी को दिया जन्म

Sonarika Bhadoria becomes mother
टीवी शो 'देवों के देव महादेव' में पार्वती का किरदार निभाकर घर-घर मशहूर हुईं एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया के घर किलकारियां गूंज गई हैं। एक्ट्रेस ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। सोनोरिका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है। 
 
सोनारिका ने 5 दिसंबर 2025 को बेटी को जन्म दिया है। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट कर अपनी बेटी के नन्हें-नन्हें पांव की झलक दिखाई है। सोनारिका ने तस्वीर के साथ एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा है। 
 
सोनारिका भदौरिया ने पति विकास पराशर के साथ ज्वॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'हमारी सबसे प्यारी सबसे बड़ी दुआ। वह यहां है और वह पहले से ही हमारी पूरी दुनिया है।' 
 
बता दें कि सोनारिका ने सितंबर 2025 में अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी। हाल ही में सोनारिका ने बेबी बंप की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, 'दिसंबर।' इस मेटरनिटी फोटोशूट में उनके पति भी नजर आए।
 
सोनारिका भदौरिया ने फरवरी 2024 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकास पराशर संग राजस्थान में शादी रचाई थी। सोनारिका की विकास से पहली मुलाकात जिम में हुई थी। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'बाहुबली: द एपिक' जापान में होने जा रही रिलीज, फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में छाए प्रभास

'बाहुबली: द एपिक' जापान में होने जा रही रिलीज, फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में छाए प्रभाससाउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी फिल्मों से लगातार दर्शकों, आलोचकों और फिल्ममेकर्स का दिल जीत रहे हैं। उनका फैनबेस पूरे देश में बहुत बड़ा है और दुनिया भर में उनकी पहचान का सबसे बड़ा कारण बाहुबली फिल्म सीरीज़ ही है। हाल ही में बाहुबली: द एपिक जिसमें बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कन्क्ल्यूज़न दोनों फिल्मों को जोड़कर एक फिल्म बनाया गया है।

महिला-विमर्श और समानता वाले जाह्नवी कपूर के संदेश का प्रियंका चोपड़ा ने किया समर्थन

महिला-विमर्श और समानता वाले जाह्नवी कपूर के संदेश का प्रियंका चोपड़ा ने किया समर्थनबॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपह़ा ने जेंडर इक्वलिटी पर जाह्नवी कपूर की बातों से सहमती जताई है। एक्ट्रेस ने हाल ही में 'वी द विमेन' मंच से जाह्नवी कपूर का प्रभावशाली वीडियो शेयर कर उनके विचारों को खुलकर सराहा है।

पुलकित सम्राट ने की अनन्या पांडे के सबसे बड़े मेंटर और अपने को-स्टार चंकी पांडे की जमकर तारीफ

पुलकित सम्राट ने की अनन्या पांडे के सबसे बड़े मेंटर और अपने को-स्टार चंकी पांडे की जमकर तारीफबॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट इन दिनों अपनी अपकमिंग कॉमडी-ड्रामा फिल्म 'राहु केतु' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में वह एक बार फिर 'फुकरे' के अपने को-स्टार वरुण शर्मा संग नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में चंकी पांडे भी अहम किरदार में हैं।

ग्लोबल मंच पर कृति सेनन ने बिखेरी चमक, रेड सी फिल्म फेस्टिवल में दिखा खूबसूरती और आत्मविश्वास का दम

ग्लोबल मंच पर कृति सेनन ने बिखेरी चमक, रेड सी फिल्म फेस्टिवल में दिखा खूबसूरती और आत्मविश्वास का दमबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने इस साल को बेहद खास अंदाज़ में जारी रखा। जेद्दाह में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पांचवें एडिशन में उनकी दमदार मौजूदगी ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा। तेरे इश्क में में उनकी तारीफों से भरी परफॉर्मेंस के बाद, जिसकी कमाई दुनियाभर में 118 करोड़ रुपये पार कर चुकी है।

आर्यन खान ने भीड़ के बीच कर दी ऐसी अश्लील हरकत, पुलिस में दर्ज हुई शिकायत

आर्यन खान ने भीड़ के बीच कर दी ऐसी अश्लील हरकत, पुलिस में दर्ज हुई शिकायतबॉलीवुड सुपरस्टार आर्यन खान ने हाल ही में वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है। आर्यन की इस सीरीज को दर्शकों का खूब प्यार मिला। आर्यन का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। पहले उनका नाम ड्रग्स केस में आया था। इसके बाद अपनी सीरीज के एक सीन को लेकर भी काफी विवाद हो गया था।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com