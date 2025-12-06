शनिवार, 6 दिसंबर 2025
  Prabhas wins hearts at the Japan screening of Baahubali The Epic
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (17:50 IST)

'बाहुबली: द एपिक' जापान में होने जा रही रिलीज, फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में छाए प्रभास

Baahubali The Epic to release in Japan
साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी फिल्मों से लगातार दर्शकों, आलोचकों और फिल्ममेकर्स का दिल जीत रहे हैं। उनका फैनबेस पूरे देश में बहुत बड़ा है और दुनिया भर में उनकी पहचान का सबसे बड़ा कारण बाहुबली फिल्म सीरीज़ ही है। हाल ही में बाहुबली: द एपिक जिसमें बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कन्क्ल्यूज़न दोनों फिल्मों को जोड़कर एक फिल्म बनाया गया है।
 
भारत के बाद अब यह फिल्म जापान में रिलीज होने जा रही है। 'बाहुबली: द एपिक' 12 दिसंबर 2025 को जापान में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज़ से पहले प्रभास जापान गए, जहां एक खास स्क्रीनिंग रखी गई थी। यह स्क्रीनिंग एक बड़े जश्न में बदल गई। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prabhas (@actorprabhas)

पूरा हॉल उन फैंस से भरा था जो प्रभास को देखने और बाहुबली की कहानी को बड़े पर्दे पर महसूस करने के लिए बहुत उत्साहित थे। स्क्रीनिंग के बाद प्रभास ने सभी फैंस से बहुत प्यार से मुलाकात की और उनके लिए कुछ यादगार पल बना दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक नोट शेयर किया, जो डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने उन्हें जापान पहुंचने पर दिया था। इस नोट ने इस पल को और भी खास बना दिया।
 
स्क्रीनिंग से अपनी एक तस्वीर और वह नोट शेयर करते हुए प्रभास ने लिखा, डॉर्लिंग एसएस राजामौली... आपको बहुत सारा प्यार। यहां जापान में आपकी कमी महसूस हो रही है… हम दोनों फिर साथ में आएंगे। 
 
स्क्रीनिंग के दौरान प्रभास ने दिल से बोला, पिछले 10 सालों में बहुत लोगों ने मुझे जापान के बारे में बताया था। आज आप सबको सामने देखकर मेरा सपना पूरा हो गया। लक्ष्मी गारु की तरह, मैं भी हर साल जापान आकर आपसे मिलना चाहता हूं।
 
प्रभास की आने वाली फिल्मों की बात करें, तो उनके पास कई बड़ी फिल्में हैं, जिनको लेकर फैन्स बहुत उत्साहित हैं। उनकी लिस्ट में द राजा साहब, स्पिरिट, फौजी, सलार पार्ट-2: शौर्यांग पर्व और कल्कि 2898 AD पार्ट-2 जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। 
