काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं आए शाहरुख खान? एक्टर ने बताई वजह

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और ट्विंकल खन्ना प्राइम वीडियो के टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को होस्ट करती नजर आई थीं। इस शो में सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर और आलिया भट्ट समेत कई सेलेब्स ने शिरकत की थी। शो में काजोल और ट्विंकल सेलेब्स संग मजेदार बातें करती दिखी थीं।

हालांकि काजोल के साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले शाहरुख खान उनके पहले टॉक शो में नहीं दिखे थे। इसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि क्या शाहरुख को शो में नहीं बुलाया गया? अब इस पर शाहरुख ने खुद जवाब दे दिया है।

बीबीसी एशियन नेटवर्क संग बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा, मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूं। मैंने उन्हें (काजोल को) बताया था। उस टाइम पर मैं इंजर्ड भी था। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे उस शो में आना अच्छा लगता, लेकिन खाने वाले हिस्से को छोड़कर, वहां खाने के लिए बहुत कुछ था।

शाहरुख ने कहा, काजोल और ट्विंकल, सच में सॉरी। मुझे शो पर आना चाहिए था। बस इतना जान लो कि मैंने सारे एपिसोड देख लिए हैं। मैं देखता रहा। ये मेरी सजा है कि शो पर नहीं आ सका।

बता दें कि शाहरुख खान और काजोल ने हाल ही में लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में अपनी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की 30वीं सालगिरह पर फिल्म के एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया है। इस फिल्म में शाहरुख और काजोल ने राज और सिमरन का रोल निभाया था।