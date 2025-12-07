रविवार, 7 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 7 दिसंबर 2025 (16:56 IST)

बिकिनी तस्वीरों से अनन्या पांडे ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

Ananya Panday bikini photos
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपने हॉट एंड ग्लैमरस अंदाज से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। 27 साल की अनन्या का बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है। 
 
इस बार अनन्या ने अपनी बिकिनी तस्वीरों से इंटरनेट पर आग लगा दी है। इन तस्वीरों में अनन्या अपना टोन्‍ड फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
किसी तस्वीर में अनन्या चेक्स वाली बिकिनी तो किसी में पिंक कलर की बिकिनी पहने दिख रही हैं। 
 
अनन्या पांडे की ये बोल्ड तस्वीरें उनकी अपकमिंग मूवी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की शूटिंग के दौरान की है। 
 
क्रोएशिया में शूटिंग एंजॉय करते हुए अनन्या अपनी सिजलिंग अदाओं से फैंस का दिल जीत रही हैं। 
 
समंदर किनारे अनन्या एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। कभी वह अपना क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं तो कभी बैक। 
यूएस में सपनों का आशियाना छोड़ भारत क्यों लौटी माधुरी दीक्षित? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

यूएस में सपनों का आशियाना छोड़ भारत क्यों लौटी माधुरी दीक्षित? एक्ट्रेस ने किया खुलासाबॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। माधुरी अपने करियर के चरम पर 1999 में डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से शादी करके अमेरिका में सेटल हो गईं। शादी के बाद माधुरी ने फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया।

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की टूटी शादी, क्रिकेटर ने पोस्ट कर किया कंफर्म

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की टूटी शादी, क्रिकेटर ने पोस्ट कर किया कंफर्मबॉलीवुड संगीतकार पलाश मुच्छल बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। पलाश की शादी भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना संग 23 नवंबर को होने वाली थी। दोनों की शादी के फंक्शन भी धूमधाम से चल रहे थे। लेकिन एनमौके पर यह शादी को पोस्टपोन कर दिया गया।

Bigg Boss 19: दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर छाईं तान्या मित्तल, वोट मांगने के लिए अपनाया अनोखा तरीका

Bigg Boss 19: दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर छाईं तान्या मित्तल, वोट मांगने के लिए अपनाया अनोखा तरीकासलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का 7 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। शो में 18 कंटेस्टेंट ने भाग लिया था, जिनमें से गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और तान्या मित्तल टॉप 5 फाइनलिस्ट बने। पांचों कंटेस्टेंट विनर बनने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर वोट मांग रहे हैं।

'देवों से देव महादेव' एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया बनीं मां, प्यारी सी बेटी को दिया जन्म

'देवों से देव महादेव' एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया बनीं मां, प्यारी सी बेटी को दिया जन्मटीवी शो 'देवों के देव महादेव' में पार्वती का किरदार निभाकर घर-घर मशहूर हुईं एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया के घर किलकारियां गूंज गई हैं। एक्ट्रेस ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। सोनोरिका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है।

'बाहुबली: द एपिक' जापान में होने जा रही रिलीज, फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में छाए प्रभास

'बाहुबली: द एपिक' जापान में होने जा रही रिलीज, फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में छाए प्रभाससाउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी फिल्मों से लगातार दर्शकों, आलोचकों और फिल्ममेकर्स का दिल जीत रहे हैं। उनका फैनबेस पूरे देश में बहुत बड़ा है और दुनिया भर में उनकी पहचान का सबसे बड़ा कारण बाहुबली फिल्म सीरीज़ ही है। हाल ही में बाहुबली: द एपिक जिसमें बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कन्क्ल्यूज़न दोनों फिल्मों को जोड़कर एक फिल्म बनाया गया है।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
