बिकिनी तस्वीरों से अनन्या पांडे ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपने हॉट एंड ग्लैमरस अंदाज से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। 27 साल की अनन्या का बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है।

इस बार अनन्या ने अपनी बिकिनी तस्वीरों से इंटरनेट पर आग लगा दी है। इन तस्वीरों में अनन्या अपना टोन्‍ड फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं।

किसी तस्वीर में अनन्या चेक्स वाली बिकिनी तो किसी में पिंक कलर की बिकिनी पहने दिख रही हैं।

अनन्या पांडे की ये बोल्ड तस्वीरें उनकी अपकमिंग मूवी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की शूटिंग के दौरान की है।

क्रोएशिया में शूटिंग एंजॉय करते हुए अनन्या अपनी सिजलिंग अदाओं से फैंस का दिल जीत रही हैं।

समंदर किनारे अनन्या एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। कभी वह अपना क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं तो कभी बैक।