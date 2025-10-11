शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Giorgia Andriani Tara Sutaria and Others Redefine Shimmer Shine and Sparkle in Show Stopping Sequined Sarees
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (11:32 IST)

इन एक्ट्रेसेस ने शानदार सीक्विन वाली साड़ियों में फ्लॉन्ट किया अपना कर्वी फिगर, देखिए तस्वीरें

Bollywood Actress Saree Look
फ़ैशन की दुनिया में अक्सर 'बेहद आकर्षक' और 'बेहद चमकदार' के बीच एक महीन रेखा होती है। लेकिन इन बॉलीवुड हसीनाओं ने साबित कर दिया है कि जब बात शिमरी साड़ियों की आती है, तो ज़्यादा ही बेहतर होता है। सीक्विन, मेटैलिक फैब्रिक और ओवरऑल ब्लिंग अब रेड कार्पेट और स्पेशल मौकों पर एक पावर स्टेटमेंट बन चुके हैं। 
 
इन अभिनेत्रियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चमक-दमक को अपना रही हैं। सिर से पांव तक चमकती साड़ियों से लेकर कमरे को सचमुच रोशन कर देने वाली साड़ियों तक, इन अभिनेत्रियों ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, जब आप छह गज की शुद्ध ग्लैमर में लिपटे हों, तो ज़्यादा चमक-दमक जैसी कोई चीज़ नहीं होती।
 
कियारा आडवाणी
कियारा आडवाणी ने हल्के सेज ग्रीन रंग की सीक्विन साड़ी में सादगी भरी लक्ज़री को जीवंत कर दिया, जिसमें शालीनता और चमक का सही संतुलन था। साड़ी पर बारीक कढ़ाई और चमकदार सजावट रोशनी को खूबसूरती से परावर्तित कर रही थी। उनके सॉफ्ट वेव्स हेयरस्टाइल और स्टेटमेंट ज्वेलरी ने साड़ी को केंद्र में रखा। यह लुक साबित करता है कि सटल शिमर भी अगर नफ़ासत से किया जाए, तो बड़ा प्रभाव डाल सकता है।
 
जॉर्जिया एंड्रियानी
जॉर्जिया एंड्रियानी ने हज़ारों सीक्विन से सजी एक गहरे भूरे रंग की मेटैलिक साड़ी में शिमर के कॉन्सेप्ट को एक नई बुलंदी पर पहुँचाया। जिसने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रभाव पैदा किया। उनके मोनोक्रोमैटिक लुक, वॉल्यूम वाले बाल और ग्लैमरस मेकअप ने उन्हें चलते-फिरते डिस्को बॉल में बदल दिया। यह लुक मैक्सिमम ड्रामा, मैक्सिमम शाइन, और हर कदम पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिल्कुल भी सही चुनाव है।
 
जाह्नवी कपूर
जाह्नवी कपूर ने अपनी रेनबो ब्लिंग सीक्विन वाली साड़ी में साबित कर दिया कि रेनबो ब्लिंग न सिर्फ़ स्वीकार्य है, बल्कि बेहद आकर्षक शो-स्टॉपर भी हो सकता है। उनकी मल्टीकलर सीक्विन साड़ी में डार्क पर्पल से लेकर एमरल्ड ग्रीन तक का ओम्ब्रे इफ़ेक्ट था, जो हर ऐंगल से अलग चमक दे रहा था। अपनी आत्मविश्वास से भरी स्टाइलिंग और आधुनिक ड्रेपिंग से, जान्हवी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब बात चमक की आती है, तो ज़्यादा रंग और ज़्यादा चमक, ज़्यादा शानदार के बराबर होता है।
 
कृति सेनन
कृति सेनन ने आइवरी और सुनहरे रंग की सीक्विन वाली साड़ी में टाइमलेस ग्लैमर पेश किया, जिसमें पुरानी बॉलीवुड एलेगेंस का एहसास और आधुनिक अंदाज़ झलक रहा था। नाज़ुक शैम्पेन टोन वाले सीक्विन्स ने पूरे लुक को राजसी और रोमांटिक बना दिया। जबकि उनकी पारंपरिक ज्वेलरी और स्लिक हेयरस्टाइल ने उनके क्लासिक अंदाज़ को और निखार दिया। यह लुक साबित करता है कि अपनी छाप छोड़ने के लिए आपको चटख रंगों की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी, न्यूट्रल टोन में की गई नफ़ासत भरी चमक ही सबसे ज़ोर से बोलती है।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TARA (@tarasutaria)

तारा सुतारिया
तारा सुतारिया ने सिल्वर होलोग्राफिक सीक्विन वाली साड़ी में शुद्ध आनंद और चमक बिखेरी, जो उनके हर कदम के साथ चमक रही थी। उनकी मुस्कुराहट और आत्मविश्वास भरी मौजूदगी, साथ ही मेटैलिक फैब्रिक की चमक ने पूरे लुक को जीवंत बना दिया। मिनिमल एक्सेसरीज़ और मॉडर्न ड्रेपिंग ने साड़ी की पूरी चमक को उजागर करते हैं, जैसे तारा ने खुद कहा हो, “कभी-कभी सबसे अच्छा स्टाइल यही होता है कि चमक को खुद बोलने दो।”
 
ये पांच शानदार लुक साबित करते हैं कि जब बात शिमरी साड़ियों की आती है, तो फैशन के नियमों को दरकिनार किया जा सकता है। चाहे मोनोक्रोम मेटैलिक हो, रेनबो ग्लो या क्लासिक शैम्पेन शिमर — इन दीवाज़ ने साबित कर दिया है कि आत्मविश्वास ही सबसे खूबसूरत एक्सेसरी है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अमिताभ बच्चन कभी कोलकाता में करते थे सुपरवाइजर की नौकरी, मिलती थी इतनी तनख्वाह

अमिताभ बच्चन कभी कोलकाता में करते थे सुपरवाइजर की नौकरी, मिलती थी इतनी तनख्वाहबॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले महानायक अमिताभ बच्चन 83 वर्ष के हो गए हैं। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में जन्मे अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत कोलकाता में बतौर सुपरवाइजर की जहां उन्हें 800 रुपए मासिक वेतन मिला करता था। साल 1968 में कोलकाता की नौकरी छोड़ने के बाद वह मुंबई आ गए।

कभी आमिर खान के बॉडीगार्ड थे रोनित रॉय, मिस्टर बजाज बनकर मिली लोकप्रियता

कभी आमिर खान के बॉडीगार्ड थे रोनित रॉय, मिस्टर बजाज बनकर मिली लोकप्रियताटीवी से लेकर बॉलीवुड और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक अपनी एक अलग पहचान बना चुके रोनित रॉय 11 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोनित को 'कसौटी जिंदगी की' सीरियल में 'मिस्टर बजाज' का किरदार निभाकर खूब लोकप्रियता मिली थी।

अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में: एंग्री यंग मैन के परे संवेदनशील किरदार

अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में: एंग्री यंग मैन के परे संवेदनशील किरदारऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को उनके एंग्री यंग मैन अवतार से हटाकर Anand, Namak Haraam, Mili और Bemisal जैसी फिल्मों में संवेदनशील, जटिल और भावनात्मक किरदार दिए। ऋषिकेश मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड के उन दुर्लभ कॉम्बिनेशन में से है, जिन्होंने अभिनेता की बहुमुखी प्रतिभा को बड़े पर्दे पर निखारा। इस लेख में हम अमिताभ के अभिनय की शैली और ऋषिकेश द्वारा उन्हें दिए गए विविध रोल्स की चर्चा करते हैं।

अमिताभ बच्चन की टॉप 10 फिल्में जो देखी जा सकती हैं बार-बार, आप भी ट्राय करें ऑनलाइन

अमिताभ बच्चन की टॉप 10 फिल्में जो देखी जा सकती हैं बार-बार, आप भी ट्राय करें ऑनलाइनअमिताभ बच्चन ने अनेक यादगार फिल्मों में काम किया है। उसमें से दस चुन पाना बेहद मुश्किल कार्य है। फिर भी कोशिश की है। आइए नजर डाले उनकी दस श्रेष्ठ फिल्मों पर...

‘सैयारा’ असल में इंडस्ट्री की जीत है

‘सैयारा’ असल में इंडस्ट्री की जीत हैभारतीय सिनेमा में ‘सैयारा’ ने वह मुकाम हासिल किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी और अक्षय विधानी द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म ने दो नए चेहरों – अहान पांडे और अनीत पड्डा – को स्टारडम तक पहुंचा दिया। 580 करोड़ की कमाई के साथ यह रोमांटिक फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी हिट बन गई है। ‘सैयारा’ को आज के दौर की ‘कहो ना प्यार है’ कहा जा रहा है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com