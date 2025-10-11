शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. ronit roy worked as aamir khan bodyguard actor career and business
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (10:52 IST)

कभी आमिर खान के बॉडीगार्ड थे रोनित रॉय, मिस्टर बजाज बनकर मिली लोकप्रियता

Ronit Roy Birthday
टीवी से लेकर बॉलीवुड और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक अपनी एक अलग पहचान बना चुके रोनित रॉय 11 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोनित को 'कसौटी जिंदगी की' सीरियल में 'मिस्टर बजाज' का किरदार निभाकर खूब लोकप्रियता मिली थी।
 
रोनित रॉय न केवल एक अभिनेता है, बल्कि एक बिजनेसमैन थी है। वह ऐस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एजेंसी नाम की कंपनी के मालिक हैं। उनकी कंपनी बॉलीवुड सेलेब्स को सेवा प्रदान करती है। रोनित रॉय एक वक्त आमिर खान के बॉडीगार्ड भी रह चुके हैं। वह महानायक अमिताभ बच्चन के भी बॉडीगार्ड रह चुके हैं। 
 
एक इंटरव्यू में रोनित ने कहा था कि जब मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने अपनी एक कंपनी शुरू की थी। उन्होंने बताया, मैं दो साल तक आमिर खान का बॉडीगार्ड रहा। इस दौरान मैंने उनसे सीखा कि अपने काम के प्रति मेहनत और लगन क्या होती है।
 
रोनित ने कहा था कि आमिर की मदद से उन्हें काम मिलने लगा। इसके बाद एकता कपूर ने उन्हें अपने दो बड़े शोज के लिए कास्ट किया।
 
बता दें कि रोनित को सबसे ज्यादा शोहरत एकता कपूर के टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के किरदार मिहीर और 'कसौटी जिंदगी की' के मिस्टर बजाज के रूप में मिली थी। रोनित ने एक और किस्सा सुनाते हुए कहा था एक बार किसी ने उनके मैनेजर को कहा, हम रोनित को क्यों कास्ट करें? उनसे बेहतर तो जूनियर आर्टिस्ट है।
 
रोनित ने कहा था, उस समय मैं उनका मतलब समझ नहीं पाया। लेकिन उन्होंने ऐसा करके मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया था। रोनित ने बताया दो साल पहले उसी शख्स ने उन्हें एक फिल्म का ऑफर दिया था। जिसकी कहानी बहुत बुरी थी और इसीलिए उन्होंने उसे मना कर दिया। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में: एंग्री यंग मैन के परे संवेदनशील किरदार

अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में: एंग्री यंग मैन के परे संवेदनशील किरदारऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को उनके एंग्री यंग मैन अवतार से हटाकर Anand, Namak Haraam, Mili और Bemisal जैसी फिल्मों में संवेदनशील, जटिल और भावनात्मक किरदार दिए। ऋषिकेश मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड के उन दुर्लभ कॉम्बिनेशन में से है, जिन्होंने अभिनेता की बहुमुखी प्रतिभा को बड़े पर्दे पर निखारा। इस लेख में हम अमिताभ के अभिनय की शैली और ऋषिकेश द्वारा उन्हें दिए गए विविध रोल्स की चर्चा करते हैं।

अमिताभ बच्चन की टॉप 10 फिल्में जो देखी जा सकती हैं बार-बार, आप भी ट्राय करें ऑनलाइन

अमिताभ बच्चन की टॉप 10 फिल्में जो देखी जा सकती हैं बार-बार, आप भी ट्राय करें ऑनलाइनअमिताभ बच्चन ने अनेक यादगार फिल्मों में काम किया है। उसमें से दस चुन पाना बेहद मुश्किल कार्य है। फिर भी कोशिश की है। आइए नजर डाले उनकी दस श्रेष्ठ फिल्मों पर...

‘सैयारा’ असल में इंडस्ट्री की जीत है

‘सैयारा’ असल में इंडस्ट्री की जीत हैभारतीय सिनेमा में ‘सैयारा’ ने वह मुकाम हासिल किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी और अक्षय विधानी द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म ने दो नए चेहरों – अहान पांडे और अनीत पड्डा – को स्टारडम तक पहुंचा दिया। 580 करोड़ की कमाई के साथ यह रोमांटिक फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी हिट बन गई है। ‘सैयारा’ को आज के दौर की ‘कहो ना प्यार है’ कहा जा रहा है।

क्या अगली फिल्म में नेत्रहीन व्यक्ति का किरदार निभाने जा रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी? पोस्ट में दिया इशारा

क्या अगली फिल्म में नेत्रहीन व्यक्ति का किरदार निभाने जा रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी? पोस्ट में दिया इशारानवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने हमेशा यह साबित किया है कि वह इस पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक क्यों हैं। जटिल किरदारों में सहजता से ढल जाने की उनकी अद्भुत क्षमता ने भारतीय सिनेमा में बहुमुखी प्रतिभा की नई परिभाषा गढ़ी है। चाहे वह परतदार अभिनय हो, प्रभावशाली निगेटिव शेड्स हों या भावनात्मक प्रस्तुति — उनके हर किरदार ने यथार्थवाद और गहराई का एक नया मानक स्थापित किया है।

रितिक रोशन करने जा रहे OTT डेब्यू, प्राइम वीडियो की थ्रिलर सीरीज 'स्टॉर्म' को करेंगे प्रोड्यूस

रितिक रोशन करने जा रहे OTT डेब्यू, प्राइम वीडियो की थ्रिलर सीरीज 'स्टॉर्म' को करेंगे प्रोड्यूसप्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली ओरिजिनल ड्रामा सीरीज 'स्टॉर्म' (वर्किंग टाइटल) की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट के साथ सुपरस्टार रितिक रोशन और उनकी कंपनी HRX फिल्म्स (फिल्मक्राफ्ट प्रोडक्शंस का हिस्सा) का एक नया और रोमांचक कोलैबोरेशन शुरू हुआ है। सीरीज़ को रितिक रोशन और ईशान रोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह रितिक के लिए स्ट्रीमिंग की दुनिया में पहला कदम होगा।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com