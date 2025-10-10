कांतारा: चैप्टर 1 ने पहले ही हफ्ते में पार किया 500 करोड़ का आंकड़ा, वर्ल्डवाइड किया इतना कलेक्शन

ऋषभ शेट्टी और होम्बाले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, और पहले दिन से ही सफलता के नए मानक स्थापित कर रही है। पूरे देश में शानदार रिव्यू मिलने के बाद, यह फिल्म दर्शकों और आलोचकों दोनों के दिलों को जीत रही है।

पहले से ही साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही 'कांतारा: चैप्टर 1' लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब, फिल्म ने अपनी यात्रा में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, पहले पूरे सप्ताह में ही 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और अब इसकी कुल ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कमाई 509.25 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।





मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रोमांचक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें कांतारा: चैप्टर 1 की ग्लोबल कमाई 509.25 करोड़ रुपए बताई गई है।

उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, दिव्य सिनेमई तूफ़ान बॉक्स ऑफिस पर और ऊँचाईयों को छू रहा है। #KantaraChapter1 ने अपने पहले हफ्ते में दुनिया भर में 509.25 करोड़+ कमाई की है! #BlockbusterKantara अब भी आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है।

कांताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है।

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो चुकी है। यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी। यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है।