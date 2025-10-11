शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Ilaaj shuru karwa diya hai Sonu Sood Once Again Steps Up to Help a Family in Need
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (11:43 IST)

इलाज शुरू करवा दिया है..., एक बार फिर जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद

Sonu Sood came forward to help a family from Punjab
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अपने नेक कामों के लिए पहचाने जाते हैं। वह अक्सर जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते रहते हैं। सोनू सूद को रियल लाइफ हीरो भी कहा जाता है। अपनी अटूट करुणा और संवेदनशीलता की एक और दिल छू लेने वाली मिसाल पेश करते हुए अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद एक बार फिर एक जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए आगे आए। 
 
एक सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें एक मैसेज भेजा, जिसमें याद दिलाया गया कि सोनू सूद पंजाब की बाढ़ के समय इसी परिवार से मिले थे। संदेश में लिखा था, सोनू सूद भाई, आप इस परिवार से पंजाब बाढ़ के समय मिले थे। कृपा करके इन्हें मदद करें। करोड़ों लोगों की मदद की है आपने। 
 
अपने ‘एक्शन मैन’ वाली पहचान को साबित करते हुए सोनू सूद ने तुरंत इस अपील का जवाब दिया। बिना किसी देरी के उन्होंने भरोसा दिलाया कि मदद पहले से ही चल रही है, और जवाब दिया, 'इलाज शुरू करवा दिया है। सब दुआ करते रहें।' 
 
उनकी प्रतिक्रिया की सरलता और तत्परता ने एक बार फिर संकटग्रस्त लोगों के प्रति उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण और सच्ची प्रतिबद्धता को उजागर किया। सोनू के लिए, परोपकार एक दिखावा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है।
 
पिछले कुछ वर्षों में, सोनू सूद देश भर के अनगिनत लोगों के लिए आशा और मानवता के प्रतीक बन चुके हैं। चाहे चिकित्सा सहायता दिलवाना हो, आर्थिक मदद पहुँचानी हो या आपदाग्रस्त परिवारों को संभालना — उनकी संस्था सूद फाउंडेशन के माध्यम से किए गए निरंतर प्रयास आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अमिताभ बच्चन कभी कोलकाता में करते थे सुपरवाइजर की नौकरी, मिलती थी इतनी तनख्वाह

अमिताभ बच्चन कभी कोलकाता में करते थे सुपरवाइजर की नौकरी, मिलती थी इतनी तनख्वाहबॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले महानायक अमिताभ बच्चन 83 वर्ष के हो गए हैं। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में जन्मे अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत कोलकाता में बतौर सुपरवाइजर की जहां उन्हें 800 रुपए मासिक वेतन मिला करता था। साल 1968 में कोलकाता की नौकरी छोड़ने के बाद वह मुंबई आ गए।

कभी आमिर खान के बॉडीगार्ड थे रोनित रॉय, मिस्टर बजाज बनकर मिली लोकप्रियता

कभी आमिर खान के बॉडीगार्ड थे रोनित रॉय, मिस्टर बजाज बनकर मिली लोकप्रियताटीवी से लेकर बॉलीवुड और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक अपनी एक अलग पहचान बना चुके रोनित रॉय 11 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोनित को 'कसौटी जिंदगी की' सीरियल में 'मिस्टर बजाज' का किरदार निभाकर खूब लोकप्रियता मिली थी।

अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में: एंग्री यंग मैन के परे संवेदनशील किरदार

अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में: एंग्री यंग मैन के परे संवेदनशील किरदारऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को उनके एंग्री यंग मैन अवतार से हटाकर Anand, Namak Haraam, Mili और Bemisal जैसी फिल्मों में संवेदनशील, जटिल और भावनात्मक किरदार दिए। ऋषिकेश मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड के उन दुर्लभ कॉम्बिनेशन में से है, जिन्होंने अभिनेता की बहुमुखी प्रतिभा को बड़े पर्दे पर निखारा। इस लेख में हम अमिताभ के अभिनय की शैली और ऋषिकेश द्वारा उन्हें दिए गए विविध रोल्स की चर्चा करते हैं।

अमिताभ बच्चन की टॉप 10 फिल्में जो देखी जा सकती हैं बार-बार, आप भी ट्राय करें ऑनलाइन

अमिताभ बच्चन की टॉप 10 फिल्में जो देखी जा सकती हैं बार-बार, आप भी ट्राय करें ऑनलाइनअमिताभ बच्चन ने अनेक यादगार फिल्मों में काम किया है। उसमें से दस चुन पाना बेहद मुश्किल कार्य है। फिर भी कोशिश की है। आइए नजर डाले उनकी दस श्रेष्ठ फिल्मों पर...

‘सैयारा’ असल में इंडस्ट्री की जीत है

‘सैयारा’ असल में इंडस्ट्री की जीत हैभारतीय सिनेमा में ‘सैयारा’ ने वह मुकाम हासिल किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी और अक्षय विधानी द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म ने दो नए चेहरों – अहान पांडे और अनीत पड्डा – को स्टारडम तक पहुंचा दिया। 580 करोड़ की कमाई के साथ यह रोमांटिक फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी हिट बन गई है। ‘सैयारा’ को आज के दौर की ‘कहो ना प्यार है’ कहा जा रहा है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com