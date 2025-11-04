मंगलवार, 4 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (13:16 IST)

हक फिल्म पर सेंसर का बड़ा फैसला: बिना कट मिली मंजूरी, शाहबानो केस पर उठेगा परदा

Haq movie preview release date starcast
बॉलीवुड कलाकार इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक (HAQ) को सेंसर बोर्ड ने पूरी तरह मंजूरी दे दी है। भारत से लेकर यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड तक फिल्म को नो-कट वर्डिक्ट मिला है। भारत में इसे U/A 13+ सर्टिफिकेट दिया गया है, जबकि यूएई में PG-15 और बाकी देशों में PG रेटिंग मिली है। इससे साफ है कि फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म का निर्माण जंगली पिक्चर्स ने किया है और इसे दर्शक 7 नवंबर 2025 से सिनेमाघरों में देख सकेंगे।
 
शाहबानो केस से प्रेरित कहानी
यह फिल्म 1985 के ऐतिहासिक शाहबानो केस से प्रेरित है। इस केस में शाहबानो ने अपने और अपने बच्चों के अधिकारों के लिए भारतीय कानून के तहत गुज़ारा भत्ता (maintenance) की मांग की थी। फिल्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक और महिला समानता जैसे संवेदनशील और अहम मुद्दों को सामने लाती है।
 
इमरान हाशमी ने कहा कि शाहबानो ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं के लिए मिसाल कायम की। यह मुद्दा उस समय भी देश को दो हिस्सों में विभाजित कर गया था, धर्म के व्यक्तिगत कानून बनाम समान नागरिक अधिकारों की लड़ाई।
 
फिल्म का संदेश: महिलाओं की गरिमा और अधिकार
इमरान हाशमी के मुताबिक, यह फिल्म पूरी तरह महिला सम्मान और अधिकारों के पक्ष में है। उन्होंने कहा- "यह फिल्म महिलाओं की गरिमा और समानता के लिए बनाई गई है। यह किसी पर उंगली नहीं उठाती। हमने सिर्फ केस को निष्पक्ष तरीके से दिखाया है। थिएटर से निकलते समय दर्शक खुद तय करेंगे कि वे किस सोच के साथ बाहर आ रहे हैं।"
 
स्टारकास्ट और निर्देशन
फिल्म का निर्देशन सुपर्ण वर्मा ने किया है। इसमें वर्तिका सिंह अपना डेब्यू कर रही हैं। इसके अलावा शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हट्टनगड़ी भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे।
सेलिना जेटली का भाई UAE में बंद: हाईकोर्ट पहुंचीं एक्ट्रेस, सरकार की चुप्पी पर उठाए बड़े सवाल

सेलिना जेटली का भाई UAE में बंद: हाईकोर्ट पहुंचीं एक्ट्रेस, सरकार की चुप्पी पर उठाए बड़े सवालबॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने भाई मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत कुमार जेटली की मदद के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका भाई सितंबर 2024 से UAE में हिरासत में है। सलीना ने अदालत से मेडिकल, लीगल और डिप्लोमैटिक मदद दिलाने की गुहार लगाई है और सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं।

Deepika के बाद अब रश्मिका की बारी: 12 घंटे काम पर बोली 'थम्मा' टीम, खुल गई बॉलीवुड की असली सच्चाई

Deepika के बाद अब रश्मिका की बारी: 12 घंटे काम पर बोली 'थम्मा' टीम, खुल गई बॉलीवुड की असली सच्चाईबॉलीवुड में सीमित वर्किंग ऑवर्स पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। दीपिका पादुकोण द्वारा 8 घंटे की शिफ्ट की मांग के बाद इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई है। अब फिल्म ‘थम्मा’ के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने कहा है कि हर कलाकार और टीम की जरूरत अलग होती है, इसलिए एक जैसा नियम लागू नहीं किया जा सकता।

De De Pyaar De 2 की कहानी: अजय देवगन और रकुल प्रीत की उम्र-प्यार की जंग

De De Pyaar De 2 की कहानी: अजय देवगन और रकुल प्रीत की उम्र-प्यार की जंगदे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2) 14 नवंबर 2025 को रिलीज हो रही है। फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर. माधवन मुख्य भूमिका में हैं। निर्देशक अंशुल शर्मा ने इसे निर्देशित किया है। प्यार की उम्र-सीमा के सवालों से गुजरती कहानी, स्टार कास्ट और हाई-प्रोफाइल टीम के साथ यह कॉमेडी-रोमांस बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है।

गोविंदा-सुनीता ड्रामा फिर शुरू: पत्नी बोलीं- मराठी एक्ट्रेस का नाम सुना है… पर पकड़ लूंगी तो सच बताऊंगी

गोविंदा-सुनीता ड्रामा फिर शुरू: पत्नी बोलीं- मराठी एक्ट्रेस का नाम सुना है… पर पकड़ लूंगी तो सच बताऊंगीगोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी एक बार फिर सुर्खियों में है। सुनीता ने नए इंटरव्यू में गोविंदा के अफेयर की अफवाहों पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब तक उन्हें रंगे हाथ न पकड़ लेंगी, विश्वास नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने की सलाह भी दी और अपने रिश्ते पर खुलकर बात की।

वर्ल्ड कप जीतते ही स्मृति मंधाना संग रोमांटिक फोटो वायरल, पलाश बोले- क्या मैं सपना देख रहा हूं?

वर्ल्ड कप जीतते ही स्मृति मंधाना संग रोमांटिक फोटो वायरल, पलाश बोले- क्या मैं सपना देख रहा हूं?भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत पर स्मृति मंधाना और उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल की खुशी सोशल मीडिया पर साफ दिखी। पलाश ने स्मृति संग फोटो शेयर कर प्यार जताया और इशारों में जल्द शादी का संकेत भी दिया। पलाश सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और डिजिटल वर्ल्ड का जाना-माना नाम हैं। उन्होंने अपनी बहन, सिंगर पलक मुछाल के साथ कई फिल्मी गानों पर काम किया है। इस वक्त वे अपनी फिल्म ‘राजू बाजेवाला’ की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें ‘बालिका वधू’ फेम अविका गोर और ‘पंचायत’ के चंदन रॉय मुख्य भूमिका में हैं।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
