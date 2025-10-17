शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (17:46 IST)

कौम या कानून? की लड़ाई के लिए आमने-सामने आए इमरान हाशमी-यामी गौतम, हक का नया पोस्टर रिलीज

Haq Movie Poster
भारतीय सिनेमा की दमदार और संवेदनशील कहानियों को पर्दे पर उतारने के लिए मशहूर जंगली पिक्चर्स, एक बार फिर दर्शकों के सामने अपनी नई प्रस्तुति 'हक' लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आने वाले हैं।
 
बीते दिनों इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब मेकर्स ने 'हक' का पोस्टर जारी किया है। इसमें यामी गौतम धर और इमरान हाशमी के बीच एक भावनात्मक और वैचारिक टकराव दिखाया गया है।
 
पोस्टर से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक सीरियस ड्रामा है, जो देश में चल रही बहस के दो अलग-अलग पक्षों को दर्शाता है। यह फिल्म एक अहम सवाल उठाती है – कौम या कानून?
 
सुपर्ण एस. वर्मा के निर्देशन में बनी और रेशु नाथ द्वारा लिखी गई यह फिल्म एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट केस से प्रेरित है। यह कहानी ‘बानो: भारत की बेटी’ नाम की किताब पर आधारित है। फिल्म मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम केस पर आधारित है।
फिल्म यह पूछती है कि हमें निजी कानून (पर्सनल लॉ) और देश के कानून (सेक्युलर लॉ) के बीच की सीमा कहां तय करनी चाहिए। यामी गौतम धर और इमरान हाशमी के साथ फिल्म में शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हतंगड़ी भी नज़र आएंगे। 
 
यह एक दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाला कोर्टरूम ड्रामा है। जंगली पिक्चर्स ने इसे इंसोमनिया फिल्म्स और बावेजा स्टूडियोज़ के साथ मिलकर बनाया है। हक 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
 
Webdunia
