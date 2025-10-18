शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bigg boss 19 salman khan bashed malti chahar for foul language use
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (14:03 IST)

Bigg Boss 19 : सलमान खान के निशाने पर आईं दीपक चाहर की बहन मालती, भद्दी लैंग्वेज यूज करने पर लगाई क्लास

Bigg Boss 19 Promo
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान सभी कंटेस्टेंट का हिसाब किताब करते नजर आते हैं। सलमान के निशाने पर कई कंटेस्टेंट करते हैं। इस बार सलमान खान के निशाने पर क्रिकेटर दीप चाहर की बहन मालती और अमाल मलिक रहने वाले हैं। 
 
हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है। प्रोमो में सलमान खान, गंदी लैंग्वेज यूज करने पर मालती चाहर को फटकार लगाते दिख रहे हैं। दरअसल, एक एपिसोड में नेहस संग लड़ाई में मालनी ने उनके कपड़ों को लेकर कमेंट किया थश। मालतीन ने नेहल को कहा था, 'मुझसे अगली बार कपड़े पहनकर बात करना।' 
 
सलमान, मालती से पूछते हैं, 'अगली बार कपड़े पहनकर मुझसे बात करना, मालती यह मेरी समझ में नहीं आया। इसका आपका क्या मतलब था?' सलमान की बात सुनकर मालती बातें बनाना शुरू कर देती हैं। वह कहती हैं, 'यहां पर बहुत जे एसी चलता है, तो मैं देखती हूं कि इन्हें ठंड थोड़ी लगती है..।' 
 
इस पर मालती की बात काटते हुए बसीर गु्स्से में बोलते हैं, 'बकवास बात है ये।' तब सलमान कहते हैं, 'बोलने दो, बोलने दो। क्योंकि मैं यह जानने में दिलचस्प हूं कि बोलने क्या वाली हैं यह।' सलमान को गुस्से में देखकर मालती का मुंह उतर जाता है। 
 
वहीं फरहाना की खाने की प्लट छीनने और उनकी मां को बी-ग्रेड बोलने पर अमाल मलिक की भी क्लास लगने वाली हैं। सलमान, अमाल को आखिरी वॉर्निंग देने वाले हैं। इतना ही नहीं अमाल के पिता डब्बू मलिक भी आए और उन्हें समझाया कि वह लड़े-झगड़े, लेकिन हद पार न करें। वह उनका नाम खराब न करें। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दंगल गर्ल जायरा वसीम शादी के बंधन में बंधीं, 2019 में शोबिज की दुनिया को कह चुकी हैं अलविदा

दंगल गर्ल जायरा वसीम शादी के बंधन में बंधीं, 2019 में शोबिज की दुनिया को कह चुकी हैं अलविदाआमिर खान की फिल्म 'दंगल' में गीता फोगाट के बचपन का रोल निभाकर लोकप्रियता हासिल करने वाली पूर्व एक्ट्रेस जायरा वसीम शादी के बधन में बंध गई हैं। जायरा ने 2019 में धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी थी।

बचपन में नीना गुप्ता का डॉक्टर और टेलर ने किया था शोषण, इस वजह से मां को नहीं बताया

बचपन में नीना गुप्ता का डॉक्टर और टेलर ने किया था शोषण, इस वजह से मां को नहीं बतायाबॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं। नीना की लाइफ काफी उतार-चढ़ाव भरी रही हैं। एक्ट्रेस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'सच कहूं तो' में अपनी जिंदगी के कई राज खोले हैं। इस किताब में ‍नीना गुप्ता ने बचपन में अपने साथ हुए शोषण का भी खुलासा किया है।

कभी रेलवे ड्राइवर बनना चाहते थे ओमपुरी, बचपन में लगा था चोरी का इल्जाम

कभी रेलवे ड्राइवर बनना चाहते थे ओमपुरी, बचपन में लगा था चोरी का इल्जामबॉलीवुड में ओमपुरी का नाम ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और संवाद शैली से लगभग तीन दशक तक दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। हरियाणा के अंबाला में 18 अक्टूबर 1950 को जन्मे ओमपुरी का बचपन काफी कष्टमय बीता। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिये उन्हें एक ढाबे में नौकरी तक करनी पड़ी थी।

कौम या कानून? की लड़ाई के लिए आमने-सामने आए इमरान हाशमी-यामी गौतम, हक का नया पोस्टर रिलीज

कौम या कानून? की लड़ाई के लिए आमने-सामने आए इमरान हाशमी-यामी गौतम, हक का नया पोस्टर रिलीजभारतीय सिनेमा की दमदार और संवेदनशील कहानियों को पर्दे पर उतारने के लिए मशहूर जंगली पिक्चर्स, एक बार फिर दर्शकों के सामने अपनी नई प्रस्तुति 'हक' लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आने वाले हैं।

PVR INOX खास अंदाज में मनाएगा शाहरुख के जन्मदिन का जश्न, शुरू होगा स्पेशल फिल्म फेस्टिवल

PVR INOX खास अंदाज में मनाएगा शाहरुख के जन्मदिन का जश्न, शुरू होगा स्पेशल फिल्म फेस्टिवलबॉलीवुड के किंग शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस बार जश्न का कारण और भी बड़ा है — उनकी फिल्म 'जवान' के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड। अब खबर है कि भारत के सबसे बड़े और प्रीमियम सिनेमा एग्ज़िबिटर्स में से एक, PVR INOX, शाहरुख खान के जन्मदिन को एक स्पेशल फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए मनाने जा रहा है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com