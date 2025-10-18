Bigg Boss 19 : सलमान खान के निशाने पर आईं दीपक चाहर की बहन मालती, भद्दी लैंग्वेज यूज करने पर लगाई क्लास
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान सभी कंटेस्टेंट का हिसाब किताब करते नजर आते हैं। सलमान के निशाने पर कई कंटेस्टेंट करते हैं। इस बार सलमान खान के निशाने पर क्रिकेटर दीप चाहर की बहन मालती और अमाल मलिक रहने वाले हैं।
हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है। प्रोमो में सलमान खान, गंदी लैंग्वेज यूज करने पर मालती चाहर को फटकार लगाते दिख रहे हैं। दरअसल, एक एपिसोड में नेहस संग लड़ाई में मालनी ने उनके कपड़ों को लेकर कमेंट किया थश। मालतीन ने नेहल को कहा था, 'मुझसे अगली बार कपड़े पहनकर बात करना।'
सलमान, मालती से पूछते हैं, 'अगली बार कपड़े पहनकर मुझसे बात करना, मालती यह मेरी समझ में नहीं आया। इसका आपका क्या मतलब था?' सलमान की बात सुनकर मालती बातें बनाना शुरू कर देती हैं। वह कहती हैं, 'यहां पर बहुत जे एसी चलता है, तो मैं देखती हूं कि इन्हें ठंड थोड़ी लगती है..।'
इस पर मालती की बात काटते हुए बसीर गु्स्से में बोलते हैं, 'बकवास बात है ये।' तब सलमान कहते हैं, 'बोलने दो, बोलने दो। क्योंकि मैं यह जानने में दिलचस्प हूं कि बोलने क्या वाली हैं यह।' सलमान को गुस्से में देखकर मालती का मुंह उतर जाता है।
वहीं फरहाना की खाने की प्लट छीनने और उनकी मां को बी-ग्रेड बोलने पर अमाल मलिक की भी क्लास लगने वाली हैं। सलमान, अमाल को आखिरी वॉर्निंग देने वाले हैं। इतना ही नहीं अमाल के पिता डब्बू मलिक भी आए और उन्हें समझाया कि वह लड़े-झगड़े, लेकिन हद पार न करें। वह उनका नाम खराब न करें।