शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (13:05 IST)

दंगल गर्ल जायरा वसीम शादी के बंधन में बंधीं, 2019 में शोबिज की दुनिया को कह चुकी हैं अलविदा

Zaira Wasim got married
आमिर खान की फिल्म 'दंगल' में गीता फोगाट के बचपन का रोल निभाकर लोकप्रियता हासिल करने वाली पूर्व एक्ट्रेस जायरा वसीम शादी के बधन में बंध गई हैं। जायरा ने 2019 में धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी थी। 
 
जायरा वसीम ने अपनी निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने दो तस्वीरें शेयर की है। पहली तस्वीर में वह निकाहनामा पर साइन कर रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में जायरा अपने पति के साथ चांद को निहारते दिख रही हैं।
 
तस्वीर में जायरा सुर्ख लाल रंग का लहंगा पहने दिख रही हैं। वहीं उनके पति व्हाइट कलर कुर्ता पहने दिख रहे हैं। जायरा ने कैप्शन में लिखा, 'कुबूल है x3'
 
हालांकि जायरा ने अपने पति का नाम और चेहरे का खुलासा नहीं किया है। जायरा वसीम ने 16 साल की उम्र में फिल्म दंगल से लोकप्रियता हासिल की थी। अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। 
इसके बाद जायरा ने 2017 में सीक्रेट सुपरस्टार में काम किया था। इस फिल्म में भी उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था। जायरा आखिरी बार प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म 'द स्काई इज पिंक' में साल 2019 में नजर आई थीं। 2019 में ही उन्होंने एक्टिंग की दुनिया छोड़ने का ऐलना कर दिया था। 
 
जायरा वसीम का कहना था कि अभिनय उनके धर्म के विपरीत है। उन्होंने एक नोट में लिखा था, इस क्षेत्र ने वास्तव में मुझे बहुत प्यार, सपोर्ट और सराहना दी, लेकिन ये मुझे अज्ञानता के रास्ते पर भी ले गया, क्योंकि मैं चुपचाप और अनजाने में ईमान से दूर हो गई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने "धर्म के साथ उनके रिश्ते में दखल दिया," जिसके कारण उन्हें इससे दूर जाने का कठिन फैसला लेना पड़ा था। 
