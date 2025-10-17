इंडियन आइडल : उदित नारायण ने साझा किया अपना यशराज फिल्म्स में अवसर पाने का अनुभव

भारत का सबसे पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' अपने नए सीजन के साथ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर लौट रहा है। इस सीजन का थीम है ‘यादों की प्लेलिस्ट’, जिसमें 90 के दशक के गानों को फिर से जीने का मौका मिलेगा।

इस सीजन के मेंटर और होस्ट, उदित नारायण ने अपनी यादें साझा करते हुए एक ऐसे पल का जिक्र किया जो उनके जीवन में एक अहान मोड़ साबित हुआ।

उदित नारायण ने कहा, 1993 मेरे करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यश चोपड़ा साहब 'डर' फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे और उन्हें हीरो के लिए सही आवाज़ की तलाश थी। किसी ने सुझाव दिया, क्यों न 'पापा कहते हैं' और 'कयामत से कयामत तक' के सिंगर को ट्राई करें?’

उन्होंने कहा, इसी तरह मुझे कॉल आया। मैं बेहद उत्साहित था क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यश चोपड़ा जी और यश राज फिल्म्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैंने ‘जादू तेरी नजर’ रिकॉर्ड किया, शुरू में सोचा कि यह आमिर खान के लिए है। बाद में जब शाहरुख खान आए, तो सबने महसूस किया कि मेरी आवाज़ बिल्कुल फिट है। इसी तरह मैं फिल्म और उस आइकॉनिक साउंडट्रैक का हिस्सा बन गया।

इस सीजन का वादा है कि यह आज के टैलेंट को पुराने जमाने के गानों के साथ मिलाकर पेश करेगा। यह भारतीय संगीत की आवाज़ों का एक खूबसूरत उत्सव होगा, जिसमें भावनाओं, यादों और शानदार प्रतिभा की यात्रा नजर आएगी। इंडियन आइडल का नया सीजन 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है।