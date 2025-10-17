शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Indian Idol Udit Narayan shares his experience of getting an opportunity at Yash Raj Films
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (16:22 IST)

इंडियन आइडल : उदित नारायण ने साझा किया अपना यशराज फिल्म्स में अवसर पाने का अनुभव

Indian Idol
भारत का सबसे पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' अपने नए सीजन के साथ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर लौट रहा है। इस सीजन का थीम है ‘यादों की प्लेलिस्ट’, जिसमें 90 के दशक के गानों को फिर से जीने का मौका मिलेगा। 
 
इस सीजन के मेंटर और होस्ट, उदित नारायण ने अपनी यादें साझा करते हुए एक ऐसे पल का जिक्र किया जो उनके जीवन में एक अहान मोड़ साबित हुआ।
उदित नारायण ने कहा, 1993 मेरे करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यश चोपड़ा साहब 'डर' फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे और उन्हें हीरो के लिए सही आवाज़ की तलाश थी। किसी ने सुझाव दिया, क्यों न 'पापा कहते हैं' और 'कयामत से कयामत तक' के सिंगर को ट्राई करें?’ 
 
उन्होंने कहा, इसी तरह मुझे कॉल आया। मैं बेहद उत्साहित था क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यश चोपड़ा जी और यश राज फिल्म्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैंने ‘जादू तेरी नजर’ रिकॉर्ड किया, शुरू में सोचा कि यह आमिर खान के लिए है। बाद में जब शाहरुख खान आए, तो सबने महसूस किया कि मेरी आवाज़ बिल्कुल फिट है। इसी तरह मैं फिल्म और उस आइकॉनिक साउंडट्रैक का हिस्सा बन गया।
 
इस सीजन का वादा है कि यह आज के टैलेंट को पुराने जमाने के गानों के साथ मिलाकर पेश करेगा। यह भारतीय संगीत की आवाज़ों का एक खूबसूरत उत्सव होगा, जिसमें भावनाओं, यादों और शानदार प्रतिभा की यात्रा नजर आएगी। इंडियन आइडल का नया सीजन 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bigg Boss 19 : अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां के लिए कहे अपशब्द, बाद में मांगी माफी

Bigg Boss 19 : अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां के लिए कहे अपशब्द, बाद में मांगी माफी'बिग बॉस 19' में अमाल मलिक का बेहद एग्रेसिव अंदाज देखने को मिल रहा है। वह अक्सर किसी न किसी कंटेस्टेंट सी भीड़ते नजर आते हैं। इस बार अमाल के निशाने पर कश्मीरी एक्ट्रेस फरहाना भट्ट आ गईं। दोनों के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब फरहाना भट्ट ने नीलम के घर का लेटर फाड़ दिया।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, इस दिवाली आप भी कर सकते हैं ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, इस दिवाली आप भी कर सकते हैं ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

62 साल की उम्र में दुल्हन ढूंढने निकले संजय मिश्रा, 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का रोचक फर्स्ट लुक आउट

62 साल की उम्र में दुल्हन ढूंढने निकले संजय मिश्रा, 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का रोचक फर्स्ट लुक आउटबॉलीवुड में इन दिनों अलग कहानियों का दौर है। अब इस कड़ी में संजय मिश्रा और महिमा चौधरी भी जुड़ गए हैं। दोनों जल्द ही फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है।

एसएस राजामौली की 'बाहुबली: द एपिक' को सेंसर बोर्ड से मिला U/A सर्टिफिकेट, इतना है फिल्म का रनटाइम

एसएस राजामौली की 'बाहुबली: द एपिक' को सेंसर बोर्ड से मिला U/A सर्टिफिकेट, इतना है फिल्म का रनटाइमएसएस राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइजी अब भी भारत की पहली पैन-इंडिया फिल्म मानी जाती है, जिसने भारतीय सिनेमा को नई राह दी और इतिहास में अपनी खास जगह भी बनाई। इस तरह से दुनियाभर के दर्शकों द्वारा सराही गई इस महागाथा ने न सिर्फ करोड़ों दिल पर राज किया, बल्कि कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए जबरदस्त सफलता अपने नाम की।

जॉय फोरम 2025 : सुपरस्टार सलमान खान करेंगे बॉलीवुड, स्टारडम और सिनेमा की बातें

जॉय फोरम 2025 : सुपरस्टार सलमान खान करेंगे बॉलीवुड, स्टारडम और सिनेमा की बातेंसलमान खान सबसे बड़े सुपरस्टार हैं जो हमेशा उस जगह मौजूद रहते हैं, जहां इंसानियत और इंसानों को उनकी जरूरत रहती है। अब सलमान खान फिर से अपनी खास छाप छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि वे रियाद, सऊदी अरब में होने वाले जॉय फोरम में शामिल होने वाले हैं।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com