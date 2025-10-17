62 साल की उम्र में दुल्हन ढूंढने निकले संजय मिश्रा, 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का रोचक फर्स्ट लुक आउट

बॉलीवुड में इन दिनों अलग कहानियों का दौर है। अब इस कड़ी में संजय मिश्रा और महिमा चौधरी भी जुड़ गए हैं। दोनों जल्द ही फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है।

फिल्म की स्टोरी लाइन कुछ यों है कि अपने होने वाले ससुराल वालों की असामान्य मांग को पूरा करने के लिए, जो अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजने से इनकार करते हैं जहां कोई स्त्री नहीं है, एक युवक अपने अधेड़ पिता का पुनर्विवाह करने के साहसिक मिशन पर निकल पड़ता है।

परंपरा, समाज और यहां तक कि अपने पिता के प्रतिरोध को भी चुनौती देता है। क्या दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी होती है इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। टीजर फिल्म के प्रति और उत्सुकता बढ़ जाता है। संजय मिश्रा महिमा चौधरी की फोटो लिए बैठे हैं और एक लड़का लड़की मिलन की राह देख रहे हैं।

एक बोर्ड पर बड़ी रोचक लाइन लिखी है 'एक पचास पचपन वर्षीय पत्नी हीन पुरुष को जीवन संगिनी की खोज है। कुंवारी विधवा अथवा तलाकशुदा सब आमंत्रित हैं। इच्छुक महिलाएं कृपया संपर्क करें दहेज हम आपको देंगे।'

आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी दिलचस्प, कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर होगी। वाराणसी मे शूट की गई फिल्म मे संजय मिश्रा और महिमा चौधरी के अलावा व्योम, पलक लालवानी, प्रवीण सिंह सिसोदिया, श्रीकांत वर्मा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बेहतरीन एक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि फिल्म में दुर्लभ प्रसाद का मेरा किरदार बड़ा अलग और चुनौतियों भरा है। दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी की स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया लिखी हुई है, जो दर्शकों को कनेक्ट रखती है। बनारस में फिल्म की शूटिंग का यादगार अनुभव रहा। मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस फिल्म को पसन्द करेगी।

निर्माता एकांश बच्चन मानते हैं कि आजकल सिनेमा में जब तक कहानी मे नयापन न हो लोग थिएटर तक नहीं आते। हमारी फिल्म का हीरो फ़िल्म की ताजगी भरी स्टोरी है। बेशक फिल्म में संजय मिश्रा और महिमा चौधरी जैसे मंझे हुए कलाकार हैं मगर इसका सबसे बड़ा आकर्षण मुझे इसका कथानक लगता है।

एक्षा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी फिल्म जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस रोमांटिक कॉमेडी, पारिवारिक ड्रामा के निर्माता एकांश बच्चन, हर्षा बच्चन, सह-निर्माता रमित ठाकुर और निर्देशक सिद्धांत राज सिंह हैं। कहानी और पटकथा लेखक प्रशांत सिंह हैं।