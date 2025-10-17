राइज एंड फॉल के विनर बने अर्जुन बिजलानी, ट्रॉफी के साथ मिली इतनी प्राइज मनी

अशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' काफी सुर्खियों में रहा है। इस शो के पहले सीजन को अपना विनर मिल गया है। अर्जुन बिजलानी 'राइज एंड फॉल' के विनर बन गए हैं। होस्ट अशनीर ने अर्जुन को फिनाले एपिसोड में विजेता घोषित किया।

15 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुए इस शो में तीन कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी, आरुष भोला और अरबाज पटेल नाले में पहुंचे थे। आरुष को मात देकर अर्जुन बिजलानी ने जीत हासिल की। वहीं आरुष भोला शो के फर्स्ट रनरअप रहे। अरबाज पटेल सेकेंड रनर अप रहे।

Here is the winner of Rise and Fall Season 1 – ARJUN BIJLANI

From the very first day to the finale, he carried himself with grace, honesty & heart. Truly a well deserved win #ArjunBijlani #RiseAndFall pic.twitter.com/L06k2UAfD9 — Nehhaaa(@nehhaaa__) October 17, 2025

विनर बनने के बाद अर्जुन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरी जीत का असली क्रेडिट मेरी पत्नी को जाता है। आप जानते हैं, मैं असल में क्या करना चाहता हूं? मैं घर जाकर अपने बिस्तर पर बस लेटना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यही मैं वाकई में करना चाहता हूं। मैं अपने बेटे को भी गले लगाना चाहता हूं।

अर्जुन बिजलानी को ट्रॉफी के साथ लगभग 30 लाख रुपए की प्राइम मनी मिली है। बिजनेसमैन और शार्क टैंक इंडिया के पूर्व जज अशनीर ग्रोवर का होस्ट किए गए 'राइज एंड फॉल' में एक्टर्स, डांसर, कंटेंट क्रिएटर्स और जर्नलिस्ट जैसे कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था।