शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. this reason simi garewal always wears white color clothes
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (11:13 IST)

इस वजह से हमेशा व्हाइट कलर के कपड़े पहनती हैं सिमी ग्रेवाल

Simi Grewal
बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा सिमी ग्रेवाल 17 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सिमी ने 60 और 70 के दशक की कई अहम फिल्मों में काम किया। सिमी ने दो बदन, साथी, मेरा नाम जोकर, सिद्धार्थ, कर्ज जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया हैं।
 
सिमी ग्रेवाल का फेवरेट कलर व्हाइट है। जैसे-जैसे उन्होंने अपने करियर में आगे बढ़ना शुरू किया, वैसे-वैसे सफेद रंग के लिए उनका प्यार और गहराता गया। वह अक्सर व्हाइट कपड़ों में ही स्पॉट होती हैं।
साल 2018 में एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल ने व्हाइट कलर के लिए अपने प्यार के बारे में खुलासा किया था। उन्होने कहा था, जब मैं सफेद पहनती हूं तो मुझे अच्छा लगता है. यह मेरे लिए खुशी का रंग है। अगर मैं दस साल बाद मेरी एक तस्वीर देखूं, तो वह पुरानी नहीं दिखनी चाहिए, फोटोज क्लासिक होनी चाहिए।
 
एक अन्य इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल ने इस बात का भी खुलासा‍ किया था कि उनकी अलमारी में सफेद कपड़े ही रखे हुए हैं। सिमी ने कहा था, मुझे सफेद रंग पसंद है। जब मैं छोटी थी तब से मेरी पसंदीदा पार्टी के कपड़े हमेशा सफेद होते थे।
 
बता दें कि सिमी ग्रेवाल की पहली फिल्म 1962 में 'टार्जन गोज टू इंडिया' थी। यह एक हॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन इसे भारत में ही शूट किया गया था। इस फिल्म में सिमी के साथ फिरोज खान भी थे। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'द ताज स्टोरी' का दमदार ट्रेलर रिलीज, परेश रावल के एक डायलॉग ने देशभर में छेड़ी बहस

'द ताज स्टोरी' का दमदार ट्रेलर रिलीज, परेश रावल के एक डायलॉग ने देशभर में छेड़ी बहसस्वर्णिम ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और सीए सुरेश झा द्वारा निर्मित, तुषार अमरीश गोयल द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म 'द ताज स्टोरी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में परेश रावल मुख्य भूमिका में हैं, जबकि विकास राधेश्याम इसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में परेश रावल एक गाइड 'विष्णुदास' का किरदार निभा रहे हैं।

बी-टाउन की दिवाली पार्टी में छाईं पलक तिवारी, चमचमाती साड़ी में दिए सिजलिंग अंदाज में पोज

बी-टाउन की दिवाली पार्टी में छाईं पलक तिवारी, चमचमाती साड़ी में दिए सिजलिंग अंदाज में पोजबी-टाउन की दिवाली पार्टीज में बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने ग्लैमरस ट्रेडिशनल आउटफिट एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहा है। पलक तिवारी भी लाइफस्टाइल एशिया दिवाली पार्टी में अपने हॉट ट्रेडिशनल लुक से सभी का ध्यान खींच लिया है।

अमेरिका में खुली 'बाहुबली द एपिक' की बुकिंग, सभी प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट्स में होगी रिलीज

अमेरिका में खुली 'बाहुबली द एपिक' की बुकिंग, सभी प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट्स में होगी रिलीजएसएस राजामौली की बाहुबली फ्रैंचाइज़ी पहली और सबसे बड़ी अखिल भारतीय फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा को नया रूप दिया और इतिहास रचा। दुनिया भर के दर्शकों द्वारा पसंद की गई इस महाकाव्य गाथा ने न केवल दिलों पर कब्ज़ा किया, बल्कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए सफलता के नए मानक स्थापित किए।

पंकज धीर के निधन से टूटीं हेमा मालिनी, बोलीं- बहुत ही प्यारे दोस्त को खो दिया...

पंकज धीर के निधन से टूटीं हेमा मालिनी, बोलीं- बहुत ही प्यारे दोस्त को खो दिया...फेमस टीवी और फिल्म एक्टर पंकज धीर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। पंकज ने बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर लोकप्रियता हासिल की थी। हर कोई उन्हें याद कर रहा है। कई सेलेब्स भी पंकज धीर संग अपनी यादें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।

'कुछ कुछ होता है' में अंजलि का रोल नहीं करना चाहती थीं काजोल, करण जौहर से की थी यह डिमांड

'कुछ कुछ होता है' में अंजलि का रोल नहीं करना चाहती थीं काजोल, करण जौहर से की थी यह डिमांडकरण जौहर की 'कुछ कुछ होता है' भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की रिलीज को 27 साल पूरे हो गए है। फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आए थे। आज भी फैंस राहुल, अंजलि और टीना की लव स्टोरी को काफी पसंद करते हैं। इस फिल्म में टॉमबॉय अंजलि के किरदार में काजोल को काफी पसंद किया गया था।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com