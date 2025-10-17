शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. SS Rajamouli film Bahubali The Epic gets UA certificate from the Censor Board
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (14:07 IST)

एसएस राजामौली की 'बाहुबली: द एपिक' को सेंसर बोर्ड से मिला U/A सर्टिफिकेट, इतना है फिल्म का रनटाइम

Bahubali The Epic Censor Board Certificate
एसएस राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइजी अब भी भारत की पहली पैन-इंडिया फिल्म मानी जाती है, जिसने भारतीय सिनेमा को नई राह दी और इतिहास में अपनी खास जगह भी बनाई। इस तरह से दुनियाभर के दर्शकों द्वारा सराही गई इस महागाथा ने न सिर्फ करोड़ों दिल पर राज किया, बल्कि कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए जबरदस्त सफलता अपने नाम की। 
 
अब, विजनरी फिल्म मेकर एसएस राजामौली इस सिनेमाई चमत्कार को 'बाहुबली: द एपिक' के रूप में फिर से दर्शकों के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि ​यह एक री-एडिटेड और रीमास्टर्ड प्रेजेंटेशन है, जो 'बाहुबली: द बिगिनिंग' और 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' को एक साथ लाकर एक शानदार सिनेमई अनुभव देने वाला है। 
 
ऐसे में अब नई अपडेट यह है कि ​इस फिल्म को अब सेंसरशिप मिल गई है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से U/A सर्टिफिकेट दिया गया है। इस फ़िल्म का रनटाइम 3 घंटे 44 मिनट है।
 
फिल्म के मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 'बाहुबली: द एपिक' को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने की यह रोमांचक खबर शेयर करते हुए लिखा है, #BaahubaliTheEpic को यू/ए सर्टिफिकेट मिल गया है, जिसकी रनटाइम है 3 घंटे 44 मिनट! 31 अक्टूबर से दुनियाभर के सिनेमाघरों में देखिए द एपिक।
 
‘बाहुबली: द एपिक’ को बाहुबली की पूरी कहानी के सिंगल फिल्म वर्शन के रूप में पेश किया गया है, जिसमें दोनों फिल्मों के सीना को जोड़कर नए तकनीकी सुधार किए गए हैं, कुछ पुराने और पहले न देखे गए सीन जोड़े गए हैं, और थोड़े बहुत बदलाव भी किए गए हैं। फिल्म को लेकर उत्साह सातवें आसमान पर है, क्योंकि दर्शक एक ही फिल्म में दो सुपरहिट फिल्मों का जादू देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
 
यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसे कई प्रीमियम फॉर्मेट्स जैसे IMAX, 4DX, D-Box, Dolby Cinema और EPIQ में दिखाया जाएगा। फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जॉय फोरम 2025 : सुपरस्टार सलमान खान करेंगे बॉलीवुड, स्टारडम और सिनेमा की बातें

जॉय फोरम 2025 : सुपरस्टार सलमान खान करेंगे बॉलीवुड, स्टारडम और सिनेमा की बातेंसलमान खान सबसे बड़े सुपरस्टार हैं जो हमेशा उस जगह मौजूद रहते हैं, जहां इंसानियत और इंसानों को उनकी जरूरत रहती है। अब सलमान खान फिर से अपनी खास छाप छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि वे रियाद, सऊदी अरब में होने वाले जॉय फोरम में शामिल होने वाले हैं।

15 साल की उम्र में सिमी ग्रेवाल ने रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम, निर्देशन में भी आजमाया हाथ

15 साल की उम्र में सिमी ग्रेवाल ने रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम, निर्देशन में भी आजमाया हाथबॉलीवुड अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल 78 वर्ष की हो गई हैं। पंजाब के लुधियाना में एक सिख परिवार में 17 अक्टूबर 1947 को जन्मीं सिमी ग्रेवाल को बचपन से ही अभिनय का शौक था, लेकिन घर वाले चाहते थे कि वह अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। घरवालों ने सिमी को पढ़ाई के लिए बहन के साथ इंग्लैंड भेज दिया। वहां जाकर सिम्मी ने अपनी शिक्षा पूरी की।

राइज एंड फॉल के विनर बने अर्जुन बिजलानी, ट्रॉफी के साथ मिली इतनी प्राइज मनी

राइज एंड फॉल के विनर बने अर्जुन बिजलानी, ट्रॉफी के साथ मिली इतनी प्राइज मनीअशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' काफी सुर्खियों में रहा है। इस शो के पहले सीजन को अपना विनर मिल गया है। अर्जुन बिजलानी 'राइज एंड फॉल' के विनर बन गए हैं। होस्ट अशनीर ने अर्जुन को फिनाले एपिसोड में विजेता घोषित किया।

कपिल शर्मा के पीछे पड़े गैंगस्टर, कॉमेडियन के 'कैप्स कैफे' पर तीसरी बार हुई फायरिंग

कपिल शर्मा के पीछे पड़े गैंगस्टर, कॉमेडियन के 'कैप्स कैफे' पर तीसरी बार हुई फायरिंगफेमस कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा के कनाडा के सरे स्थित रेस्तरां 'कैप्स कैफे' पर एक बार फिर गोलीबारी की घटना हुई है। पिछले चार महीनों में यह तीसरी बार है, जब कपिल के कैफे को निशाना बनाया गया है। हर बार की तरह इस बार भी लॉरेंस गैंस से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

इस वजह से हमेशा व्हाइट कलर के कपड़े पहनती हैं सिमी ग्रेवाल

इस वजह से हमेशा व्हाइट कलर के कपड़े पहनती हैं सिमी ग्रेवालबॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा सिमी ग्रेवाल 17 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सिमी ने 60 और 70 के दशक की कई अहम फिल्मों में काम किया। सिमी ने दो बदन, साथी, मेरा नाम जोकर, सिद्धार्थ, कर्ज जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया हैं।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com