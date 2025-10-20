सोमवार, 20 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. nargis fakhri was not the first choice for rockstar
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 (09:20 IST)

नरगिस फाखरी नहीं थीं रॉकस्टार के लिए पहली पसंद

nargis fakhri birthday
बॉलीवुड एक्ट्‍रेस नरगिस फाखरी 20 अक्टूबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। नरगिस का जन्म 1979 में क्वीन्स, न्यूयॉर्क में हुआ था। नरगिस की मां मेरी चेक क्रिश्चियन थीं जबकि पिता मोहम्मद फाखरी पाकिस्तानी थे। जब नरगिस 7 साल की थी तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया था।
 
अमेरिका नेक्सट टॉप मॉडल का हिस्सा रह चुकीं नरगिस फाखरी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में रिलीज इम्तियाज अली की फिल्म 'रॉकस्टार' से की थी। इस फिल्म में नरगिस और रणबीर कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं नरगिस इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थीं।
 
इस फिल्म के लिए नरगिस नहीं, बल्कि दीपिका पादुकोण मेकर्स की पहली पसंद थीं। फिल्म के निर्देशक इम्तियाज अली ने दीपिका के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए अपनी बेवसाइट पर लिखा था, 'होटल के पोर्च पर वह अपनी कार से उतरीं और मेरी तरफ देखा। मैं उन्हें देखते ही समझ गया कि यही वह लड़की है जिससे मैं मिलने आया हूं। दीपिका ने मेरी ओर देखा और वह भी समझ गई जिससे उन्हें मिलना है मैं वही डायरेक्टर हूं।
 
इम्तियाज ने बताया था कि उन्होंने दीपिका को 'रॉकस्टार' के लिए अप्रोच किया था। तब दीपिका की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। उन्होंने लिखा था, मैं उनसे 'रॉकस्टार' के लिए मिला था, लेकिन कई सालों तक यह फिल्म नहीं बनी। इसीलिए बाद में इस फिल्म में दीपिका को कास्ट नहीं कर पाए थे।
 
इम्तियाज ने आगे लिखा था, मैं कई चीजें भूल सकता हूं। लेकिन मैं उस लड़की को नहीं भुला सकता जिसने होटल के बाहर अपनी कार से उतरते ही मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसे जानता था। 
 
फिल्म 'रॉकस्टार' में कॉलेज में पढ़ने वाले जनार्दन की कहानी थी, जो बाद में जॉर्डन नाम के रॉकस्टार में बदल जाता है और जीवन में दिल टूटने, भटकने और शोहरत तक पहुंचने जैसे मुकामों से गुजरता है। फिल्म में रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी की एक्टिंग की खूब तरीफ हुई थी।
 
फिल्म रॉकस्टार के बाद नरगिस 2013 में मद्रास कैफे में नजर आई थीं। इसके बाद नरगिस मैं तेरा हीरो, फटा पोस्टर निकला हीरो और किक जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। नरगिस फाखरी ने फिल्म 'स्पाय' के जरिए हॉलीवुड डेब्यू भी किया। नरगिस अब काफी समय से फिल्मों से गायब हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

DDLJ में शाहरुख खान को इस तरह आया अमरीश पुरी संग आओ आओ वाले सीन का आइडिया

DDLJ में शाहरुख खान को इस तरह आया अमरीश पुरी संग आओ आओ वाले सीन का आइडियाआदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' को 20 अक्टूबर को रिलीज हुए 30 साल पूरे हो गए हैं। यह ‍फिल्म आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। फिल्म के डायलॉग्स और सीन लोगों को अब भी काफी पसंद हैं। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म में लीड रोल निभाने वाले शाहरुख खान ने फिल्म के सीन के बारे में बात की थी।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

दिवाली से पहले राघव चड्ढा के घर गूंजी किलकारियां, परिणीत चोपड़ा ने दिया बेटे को जन्म

दिवाली से पहले राघव चड्ढा के घर गूंजी किलकारियां, परिणीत चोपड़ा ने दिया बेटे को जन्मबॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के लिए इस साल की दिवाली की खुशियां डबल हो गई है। कपल के घर दिवाली के एक दिन पहले किलकारियां गूंज गई है। परिणीति चोपड़ा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। यह खुशखबरी राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है।

दिवाली पर नए आलीशान बंगले में शिफ्ट होने जा रहे रणबीर कपूर-आलिया भट्ट, जानिए कितनी है कीमत

दिवाली पर नए आलीशान बंगले में शिफ्ट होने जा रहे रणबीर कपूर-आलिया भट्ट, जानिए कितनी है कीमतबॉलीवुड के पावर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। दिवाली 2025 पर यह कपल अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आलिया और रणबीर मुंबई में अपने नए आलीशान बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं।

जब रियल लाइफ में सनी देओल का हुआ गुंड़ों से सामना, फिर ऐसे सिखाया सबक

जब रियल लाइफ में सनी देओल का हुआ गुंड़ों से सामना, फिर ऐसे सिखाया सबकबॉलीवुड एक्टर सनी देओल फिल्मों में अकेले ही सैकड़ों गुंड़ों से भिड़ते नजर आते हैं। कभी हैंडपंप उखाड़कर, कभी रथ का पहिया निकालकर तो कभी बड़े से पंखे से गुंडों की धुनाई करते दिखते हैं। सनी अपनी फिल्मों में जबरदस्त एक्शन करते नजर आते हैं।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com