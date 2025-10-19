रविवार, 19 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. nia sharma buys mercedes amg cle 53 see photos
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (13:21 IST)

धनतेरस पर निया शर्मा ने खरीदी चमचमाती मर्सिडीज कार, जानिए कितनी है कीमत

Nia Sharma buys new car
'नागिन' सीरियल से लोकप्रियता हासिल करने वाली एक्ट्रेस निया शर्मा ने धनतेरस के शुभ नि एक चमचमाती कार खरीदी हैं। निया के कार कलेक्शन में जो नई गाड़ी शामिल हुई है, वह येलो कलर की 'मर्सिडीज-एएमजी सीएलई 53' है। एक्ट्रेस ने पनी कार की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। 
 
तस्वीरों में निया अपनी नई कार के साथ पोज देती दिख रही हैं। इसके साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, AMG! (सारा पैसा चला गया) EMI चालू। इतने खूबसूरत डिलीवरी अनुभव और बचपन की याद दिलाने के लिए @autohangar का शुक्रिया।
 
बताया जा रहा है कि निया की नई कार की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। एक्ट्रेस को कारों का काफी शौक है। 2021 में, उन्होंने एक ब्लैक कलर की वोल्वो XC90 SUV खरीदी थी। उनके गैराज में एक ऑडी Q7 और एक ऑडी A4 भी शामिल है। 
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो एकता कपूर द्वारा निर्मित नागिन में निया शर्मा निगेटिव किरदार में नजर आई थीं। इस सीरियल ने उन्हें काफी पहचान दिलाई। वह कई टीवी शोज और रियलिटी शोज में काम कर चुकी हैं। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।

सनी देओल की बेस्ट 5 मूवीज़ जिनके चर्चे वर्षों बाद आज भी होते हैं

सनी देओल की बेस्ट 5 मूवीज़ जिनके चर्चे वर्षों बाद आज भी होते हैंसनी देओल बॉलीवुड के उन नायकों में से रहे हैं, जिन्हें उतनी चर्चा नहीं मिली, जितना कि वे हकदार हैं। अपने दौर में वे बड़े सितारे रहे हैं जिनके नाम पर फिल्म के टिकट बिक जाया करते थे। कई फिल्मों में उन्होंने शानदार एक्टिंग की भी। चर्चा करते हैं उनकी श्रेष्ठ पाँच फिल्मों की। सनी देओल, सनी देओल की बेस्ट फिल्म, सनी देओल की गदर, सनी देओल की अर्जुन, सनी देओल की घातक, सनी देओल की घायल, सनी देओल की दामिनी, सन्नी देओल, Sunny Deol, Sunny Deol best movies, Sunny Deol in Ghayal, Sunny Deol in Ghatak, Sunny Deol in Arjun, Sunny Deol in Gadar, Sunny Deol in Damini, Samay Tamrakar

बचपन से एक्टर बनना चाहते थे सनी देओल, रोमांटिक फिल्मों से रखा था इंडस्ट्री में कदम

बचपन से एक्टर बनना चाहते थे सनी देओल, रोमांटिक फिल्मों से रखा था इंडस्ट्री में कदमबॉलीवुड अभिनेता सनी देओल आज 68 साल के हो गए हैं। 19 अक्टूबर 1957 को जन्में सनी देओल को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता धर्मेन्द्र हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण सनी अक्सर अपने पिता के साथ शूटिंग देखने जाया करते थे इस वजह से उनका भी रुझान फिल्मों की ओर हो गया और वह भी अभिनेता बनने के ख्वाब देखने लगे।

आलिया भट्ट को इंडस्ट्री में 13 साल पूरे, पहली फिल्म के लिए मिली थी इतनी फीस

आलिया भट्ट को इंडस्ट्री में 13 साल पूरे, पहली फिल्म के लिए मिली थी इतनी फीसबॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा आलिया भट्ट ने इंडस्ट्री में 13 साल पूरे कर लिए हैं। आलिया भट्ट ने 19 साल की उम्र में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म से उनके साथ वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा था।

कभी ढाबे पर नौकरी करते थे ओम पुरी, हॉलीवुड फिल्मों में भी बिखेरा अ‍पनी अदाकारी का जलवा

कभी ढाबे पर नौकरी करते थे ओम पुरी, हॉलीवुड फिल्मों में भी बिखेरा अ‍पनी अदाकारी का जलवाहरियाणा के अंबाला में 18 अक्टूबर 1950 को जन्में ओम पुरी का बचपन काफी कष्टों में बीता। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें एक ढाबे में नौकरी तक करनी पड़ी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ढाबे के मालिक ने उन्हें चोरी का आरोप लगाकर हटा दिया। ओमपुरी ने अपने सिने करियर की शुरुआत 1976 में फिल्म 'घासीराम कोतवाल' से की थी।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com