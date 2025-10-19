रविवार, 19 अक्टूबर 2025
रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (11:46 IST)

आलिया भट्ट को इंडस्ट्री में 13 साल पूरे, पहली फिल्म के लिए मिली थी इतनी फीस

बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा आलिया भट्ट ने इंडस्ट्री में 13 साल पूरे कर लिए हैं। आलिया भट्ट ने 19 साल की उम्र में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म से उनके साथ वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। 
 
इस फिल्म के बाद आलिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई हिट फिल्में बॉलीवुड को दी। आलिया भट्ट इस दौर की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में भी शुमार हो गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आलिया को अपनी पहली फिल्म के लिए कितनी फीस मिली थी।
 
आलिया भट्ट ने मिड डे को दिए इंटरव्यू के दौरान अपनी पहली फिल्म के लिए मिली फीस का खुलासा किया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के लिए उन्हें 15 लाख रुपए मिले थे। आलिया ने अपने पहले पे चेक को सीधा अपनी मां सोनी राजदान के हाथों में थमा दिया था।
 
आलिया भट्ट ने कहा था, मुझे पहली फिल्म के लिए 15 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। मैंने चेक सीधे अपनी मां को दे दिया, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से पैसे संभालती हैं। आज भी मेरी मां ही मेरे पैसे संभालती हैं।
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट आखिरी बार अपने रणवीर सिंह के साथ फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में नजर आई थीं। वह जल्द ही संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' और यशराज फिल्म्स की 'अल्फा' में दिखेंगी। 
कभी ढाबे पर नौकरी करते थे ओम पुरी, हॉलीवुड फिल्मों में भी बिखेरा अ‍पनी अदाकारी का जलवा

कभी ढाबे पर नौकरी करते थे ओम पुरी, हॉलीवुड फिल्मों में भी बिखेरा अ‍पनी अदाकारी का जलवाहरियाणा के अंबाला में 18 अक्टूबर 1950 को जन्में ओम पुरी का बचपन काफी कष्टों में बीता। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें एक ढाबे में नौकरी तक करनी पड़ी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ढाबे के मालिक ने उन्हें चोरी का आरोप लगाकर हटा दिया। ओमपुरी ने अपने सिने करियर की शुरुआत 1976 में फिल्म 'घासीराम कोतवाल' से की थी।

टाटा मेमोरियल अस्पताल में सलमान खान द्वारा साइन उनके जैकेट का होगा चैरिटी ऑक्शन

टाटा मेमोरियल अस्पताल में सलमान खान द्वारा साइन उनके जैकेट का होगा चैरिटी ऑक्शनबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपने नेक कामों के लिए भी जाने जाते हैं। सलमान खान के हाथों से लिखे गए शब्द 'ढेर सारा प्यार और सम्मान। भगवान भला करे। साथ ही सलमान खान द्वारा साइन किया गया।' (Lots of Love and Respect. God Bless. (Signed by) Salman Khan) अब एक नेक काम का हिस्सा बनने वाले हैं।

क्या सलमान खान ने रजत बेदी को 'राधे' से कर दिया था बाहर? एक्टर ने बताई सच्चाई

क्या सलमान खान ने रजत बेदी को 'राधे' से कर दिया था बाहर? एक्टर ने बताई सच्चाईआर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से रजत बेदी ने सालों बाद एक्टिंग में कमबैक किया है। इस सीरीज में रजत ने जराज सक्सेना नाम के ऐसे एक्टर का किरदार निभाया है, जो सालों से काम पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। हाल ही में खबरें आई कि रजत साल 2021 में आई फिल्म 'राधे' से कमबैक करने वाले थे।

Bigg Boss 19 : सलमान खान के निशाने पर आईं दीपक चाहर की बहन मालती, भद्दी लैंग्वेज यूज करने पर लगाई क्लास

Bigg Boss 19 : सलमान खान के निशाने पर आईं दीपक चाहर की बहन मालती, भद्दी लैंग्वेज यूज करने पर लगाई क्लासरियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान सभी कंटेस्टेंट का हिसाब किताब करते नजर आते हैं। सलमान के निशाने पर कई कंटेस्टेंट करते हैं। इस बार सलमान खान के निशाने पर क्रिकेटर दीप चाहर की बहन मालती और अमाल मलिक रहने वाले हैं।

दंगल गर्ल जायरा वसीम शादी के बंधन में बंधीं, 2019 में शोबिज की दुनिया को कह चुकी हैं अलविदा

दंगल गर्ल जायरा वसीम शादी के बंधन में बंधीं, 2019 में शोबिज की दुनिया को कह चुकी हैं अलविदाआमिर खान की फिल्म 'दंगल' में गीता फोगाट के बचपन का रोल निभाकर लोकप्रियता हासिल करने वाली पूर्व एक्ट्रेस जायरा वसीम शादी के बधन में बंध गई हैं। जायरा ने 2019 में धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी थी।

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
