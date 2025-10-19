आलिया भट्ट को इंडस्ट्री में 13 साल पूरे, पहली फिल्म के लिए मिली थी इतनी फीस

बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा आलिया भट्ट ने इंडस्ट्री में 13 साल पूरे कर लिए हैं। आलिया भट्ट ने 19 साल की उम्र में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म से उनके साथ वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा था।

इस फिल्म के बाद आलिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई हिट फिल्में बॉलीवुड को दी। आलिया भट्ट इस दौर की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में भी शुमार हो गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आलिया को अपनी पहली फिल्म के लिए कितनी फीस मिली थी।

आलिया भट्ट ने मिड डे को दिए इंटरव्यू के दौरान अपनी पहली फिल्म के लिए मिली फीस का खुलासा किया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के लिए उन्हें 15 लाख रुपए मिले थे। आलिया ने अपने पहले पे चेक को सीधा अपनी मां सोनी राजदान के हाथों में थमा दिया था।

आलिया भट्ट ने कहा था, मुझे पहली फिल्म के लिए 15 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। मैंने चेक सीधे अपनी मां को दे दिया, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से पैसे संभालती हैं। आज भी मेरी मां ही मेरे पैसे संभालती हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट आखिरी बार अपने रणवीर सिंह के साथ फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में नजर आई थीं। वह जल्द ही संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' और यशराज फिल्म्स की 'अल्फा' में दिखेंगी।