हक मुसलमानों को ज़रूर देखनी चाहिए: इमरान हाशमी ने कहा, 7 नवंबर को होगी रिलीज

‘राज़ी’, ‘तलवार’ और ‘बधाई दो’ जैसी सामाजिक संवेदनाओं को उजागर करने वाली फिल्मों के बाद, जंगली पिक्चर्स अपनी नई फिल्म ‘हक़’ लेकर आया है। इस फिल्म में पहली बार यामी गौतम धर और इमरान हाशमी साथ नजर आएंगे। फिल्म एक ऐसी माँ की कहानी बयां करती है जो समाज और सिस्टम से टकराकर अपने हक़ की लड़ाई लड़ती है। यह फिल्म एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट केस से प्रेरित है, जिसने देशभर में बहस छेड़ दी थी। इसकी कहानी 1980 के दशक में सेट है, लेकिन इसके मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

यामी गौतम बोलीं– “यह सिर्फ शाज़िया की नहीं, हर महिला की कहानी है”

मुख्य किरदार निभा रहीं यामी गौतम ने कहा, “यह फिल्म सिर्फ शाज़िया की नहीं, उन तमाम महिलाओं की कहानी है जिन्हें हमेशा चुप रहने को कहा गया। यह किरदार निभाना मेरे लिए सम्मान की बात है।” यामी ने बताया कि इस भूमिका के जरिए उन्होंने समाज में महिलाओं के अधिकारों और आत्मसम्मान को एक नई आवाज़ देने की कोशिश की है।

इमरान हाशमी का बयान – “यह फिल्म मुसलमानों को ज़रूर देखनी चाहिए”

फिल्म में यामी के पति और वकील की भूमिका निभा रहे इमरान हाशमी ने कहा, “जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो पहली बार मुझे इसे एक मुसलमान के नज़रिए से भी देखना पड़ा। यह फिल्म धर्म और समान अधिकारों के बीच संतुलन की बात करती है। मुझे लगा कि निर्देशक और लेखक ने इसे बहुत ही न्यूट्रल ढंग से पेश किया है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह फिल्म प्रो-वुमन और बहुत लिबरल मुस्लिम दृष्टिकोण से बनाई गई है। मेरी कम्युनिटी के लोगों को यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इससे वे एक गहराई से जुड़ाव महसूस करेंगे।”

निर्देशक और प्रोडक्शन टीम का विज़न

फिल्म के निर्देशक सुपर्ण एस वर्मा ने कहा, “यह सिर्फ एक कोर्ट ड्रामा नहीं है, बल्कि उस आवाज़ की कहानी है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। यह एक महिला की हिम्मत, आत्मसम्मान और न्याय की जंग की दास्तान है।”

वहीं, जंगली पिक्चर्स की CEO अमृता पांडे ने कहा, “हम हमेशा ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो समाज को सोचने पर मजबूर करें। ‘हक़’ भी ऐसी ही एक फिल्म है, जो सच्चाई और उम्मीद का संदेश देती है।”

सवाल जो समाज को झकझोर देंगे

फिल्म में कई अहम सवाल उठाए गए हैं, क्या न्याय का कोई धर्म होना चाहिए? क्या अब “वन नेशन, वन लॉ” का समय आ गया है?

‘हक़’ जिग्ना वोरा की किताब ‘बानो: भारत की बेटी’ से प्रेरित है और इसे निर्देशक सुपर्ण एस वर्मा ने बेहद संवेदनशील तरीके से फिल्माया है। फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी के साथ वर्तिका सिंह, शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन जैसे दमदार कलाकार हैं।

रिलीज़ डेट

‘हक़’ 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी और उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ेगी।