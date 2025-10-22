बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (15:45 IST)

हक का पहला गाना 'कुबूल' रिलीज, इमरान हाशमी और यामी गौतम की केमिस्ट्री ने जीता दिल

Film Haq
इमरान हाशमी और यामी गौतम, जो अपनी गहरी और असरदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं, अब फिल्म 'हक' के नए गाने 'क़ुबूल' में एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला रिश्ता साझा करते नज़र आ रहे हैं। यह गाना जंगली म्यूज़िक (टाइम्स म्यूज़िक का एक हिस्सा) द्वारा पेश किया गया है।
 
मशहूर संगीतकार विशाल मिश्रा ने इस गीत को कंपोज़ किया है, जो उनके सबसे भावनात्मक और सच्चे गीतों में से एक माना जा रहा है। 'कुबूल' फिल्म हक की भावनात्मक कहानी का केंद्र बनता है – इसमें संगीत, एहसास और सादगी का सुंदर मेल है।
 
इस गाने के बोल कौशल किशोर ने लिखे हैं और इसे अर्मान खान ने अपनी दिल छू लेने वाली आवाज़ में गाया है। “क़ुबूल” एक ऐसा गीत है जो प्यार, खामोश निगाहों और अधूरे अल्फ़ाज़ों से भावनाएं बयां करता है।
 
फिल्म का म्यूज़िक एल्बम आगे और भी दिल को छूने वाले गानों से सजा है, जैसे “दिल तोड़ गया तू” और कुछ अन्य गाने जो जल्द ही रिलीज़ होंगे।
 
इमरान हाशमी ने कहा, जब किसी फिल्म का संगीत उसकी रूह बन जाए, तो उसका असर और भी गहरा होता है। क़ुबूल ऐसा ही गाना है – विशाल ने इसे बेहद एहसास से बनाया है, और यह हमारे किरदारों की कहानी को दिल तक पहुंचाता है।
 
यामी गौतम ने कहा, क़ुबूल एक ऐसा गीत है जो खामोशियों में भी बोलता है – निगाहों में, अनकहे शब्दों में और अधूरी चाहतों में। मेरे किरदार की नर्मी, मजबूती और दर्द – सब इसमें झलकता है। इसे निभाना एक भावनात्मक सफर था।
संगीतकार विशाल मिश्रा ने कहा, हक़ का संगीत भावनाओं और भारतीय सुरों की ताकत पर बना है। क़ुबूल प्यार की वो भावना है जिसमें भारतीयता और आधुनिकता दोनों की झलक है। मैंने कोशिश की है कि यह गाना सच्चा, सादा और फिर भी सिनेमाई लगे।
 
'कुबूल' अब जंगली म्यूज़िक पर सभी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर उपलब्ध है। फिल्म हक, जो जंगली पिक्चर्स, इन्सोमनिया फिल्म्स और बावेजा स्टूडियोज़ के साथ बनाई गई है, 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
 
