'थामा' बनी आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म, बोले- अविश्वसनीय अहसास

मैडॉक फिल्म्स की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे कलेक्शन से सभी को हैरान कर दिया है।

'थामा' आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। आयुष्मान खुराना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वे भारतीय सिनेमा के मास्टर ऑफ यूनिकनेस हैं। 'थामा' ने ओपनिंग डे पर 25.11 करोड़ रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। यह आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म है।

इस भव्य ओपनिंग के साथ, आयुष्मान ने MHCU की ऑरिजिन स्टोरीज़ (जैसे स्त्री, भेड़िया और मुंजा) में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दी है, जिससे थामा फ़्रेंचाइज़ की नींव और मजबूत हो गई है।





आयुष्मान कहते हैं, मैं एक एंटरटेनर हूं, इसलिए लोगों को थामा और मेरे परफॉर्मेंस को इतने प्यार से एंजॉय करते देखना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। जब मेरे दूरदर्शी निर्माता दिनेश विजन ने बताया कि 'थामा' दिवाली पर रिलीज होगी, तो मैं रोमांचित हो गया था। यह हमेशा मेरा सपना रहा है कि कभी मेरी भी दिवाली रिलीज़ हो।

उन्होंने कहा, अपनी यूनिक और क्वर्की फिल्मों से मैंने एक अलग पहचान बनाई है। मैं लंबे समय से उस मौके का इंतज़ार कर रहा था जब मेरी तरह की फिल्म दिवाली पर रिलीज हो सके — वह त्योहार, जिस पर हमेशा सबसे बड़े सुपरस्टार अपनी फिल्मों को रिलीज़ करते आए हैं।

आयुष्मान ने कहा, थामा मेरे करियर की टेंटपोल फिल्म है, और इसे दिवाली पर रिलीज करने का मौका मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बचपन में मैं परिवार के साथ थिएटर में सुपरस्टार्स की फिल्में देखने जाता था, आज मैं अपने परिवार के साथ अपनी ही फिल्म देखने गया — यह अहसास अविश्वसनीय है!

पहली बार, एक ऐसे स्टार ने, जो अपनी क्वर्की और यूनिक फिल्मों के लिए जाना जाता है, दिवाली पर बॉक्स ऑफिस के सारे अनुमान तोड़ दिए हैं, यह साबित करते हुए कि बेहतरीन कंटेंट और आयुष्मान की मौजूदगी एक विजयी कॉम्बिनेशन है।

आयुष्मान कहते हैं, यह मेरे हिंदी सिनेमा के सफर की एक बड़ी वैलिडेशन है। मैं दिनेश विजन का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे एक ऐसे किरदार को निभाने का मौका दिया जिसका कोई रेफरेंस नहीं था — एक भारतीय ‘बेताल’। दर्शकों को इस किरदार के साथ पूरी तरह जुड़ते देखना और थिएटर में उनकी खुशी देखना, एक पागलपन भरा और खूबसूरत अनुभव है।

आयुष्मान ने कहा, पहले दिन का जो प्यार मुझे और फिल्म को मिला है, उसने यह मिथक तोड़ दिया है कि लोग केवल सीक्वल, रीमेक या बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में ही दिवाली पर देखना चाहते हैं। थामा की सफलता यह दिखाती है कि दर्शक आज भी अच्छी कहानियों को सराहते हैं।