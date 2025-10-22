बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Pavitra Punia gets engaged to Mumbai Based Businessman after breakup with eijaz khan photo viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (13:21 IST)

एजाज खान से ब्रेकअप के बाद पवित्रा पुनिया की लाइफ में हुई नए प्यार की एंट्री, बिजनेसमैन संग की सगाई

Pavitra Punia engaged
टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया प्रोफेशनल के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं। पवित्रा रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' में एजाज खान के साथ नजर आई थीं। शो में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। शो खत्म होने के बाद भी पवित्रा और एजाज ने एक दूसरे को काफी समय तक डेट किया। 
 
लेकिन बाद में पवित्रा और एजाज के रिश्ते में दरार आ गई और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब एक बार फिर पवित्रा पुनिया की लाइफ में नए प्यार की एंट्री हो गई है। एक्ट्रेस ने एक बिजनेसमैन संग सगाई कर ली है। यह खुशखबरी पवित्रा ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। 
 
खबरों के मुताबिक, पवित्रा मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं। दोनों काफी समय से साथ में समय बिता रहे हैं। अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने मंगेतर के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कर, इस रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है। तस्वीरों में कपल बेहद खुश दिख रहा है। 
 
तस्वीरों में पवित्रा रेड कलर के आउटफिट में दिख रही हैं। वहीं उनके मंगेतर व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने दिख रहे हैं। एक तस्वीर में पवित्रा के मंगेतर समंदर किनारे उन्हें प्रपोज करते दिख रहे हैं। अन्य तस्वीरों में दोनों एक दूसरे को गले लगाते नजर आ रहे हैं। 
इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'प्यार में लॉक्ड... जल्द ही मिसेज बनने हूं।' हालांकि तस्वीरों में पवित्रा ने अपने मंगेतरका चेहरा रिवील नहीं किया है।
 
हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए पवित्रा पुनिया ने कहा, हां, मैं फिर से प्यार में हूं और इस साल दीवाली मेरे लिए और भी खास है क्योंकि मैं इसे उसके परिवार के साथ मनाऊंगी। मैं विदेश जाऊंगी क्योंकि वह और उनका परिवार वहीं हैं। मुझे थोड़ा दुख है कि मैं अपने परिवार के साथ दीवाली नहीं मना पाऊंगी, लेकिन उनके साथ समय बिताने के लिए उत्साहित भी हूं।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अंतिम संस्कार के बाद परिवार ने क्यों बताई असरानी के निधन की खबर, जानिए क्या थी एक्टर की आखिरी इच्छा?

अंतिम संस्कार के बाद परिवार ने क्यों बताई असरानी के निधन की खबर, जानिए क्या थी एक्टर की आखिरी इच्छा?बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी का दिवाली के दिन 20 अक्टूबर को निधन हो गया। उन्होंने 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। असरानी काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

परिणीति चोपड़ा इस वजह से करने लगी थीं अपने माता-पिता से नफरत

परिणीति चोपड़ा इस वजह से करने लगी थीं अपने माता-पिता से नफरतबॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा 22 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। परिणीति का जन्म 1988 को अंबाला के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। परिणीति को बचपन से ही पढ़ने लिखने का काफी शौक था। परिणीति ने शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी से पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गईं।

दिवाली के दिन हार्डी संधू के घर गूंजी किलकारियां, दूसरी बार‍ पिता बने सिंगर

दिवाली के दिन हार्डी संधू के घर गूंजी किलकारियां, दूसरी बार‍ पिता बने सिंगरफेमस पंजाबी सिंगर हार्डी संधू इस दिवाली दुगनी खुशियां लेकर आया है। सिंगर दूसरी बार पिता बन गए हैं। हार्डी संधू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके यह खुशखबरी शेयर की है। उन्होंने अपने नन्हें बच्चे की पहली झलक फैंस को दिखाई है।

परिवार संग दिवाली सेलिब्रेट करने दिल्ली गए एक्टर-सिंगर ऋभष टंडन का निधन, हार्ट अटैक से गई जान

परिवार संग दिवाली सेलिब्रेट करने दिल्ली गए एक्टर-सिंगर ऋभष टंडन का निधन, हार्ट अटैक से गई जानमनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन का निधन हो गया है। उन्होंने 22 अक्टूबर को दिल्ली में आखिरी सांस ली। 'फकीर' के नाम से मशहूर ऋषभ टंडन के निधन की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। एक्टर की अचानक मौत से हर कोई शॉक्ड है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com