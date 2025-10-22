एजाज खान से ब्रेकअप के बाद पवित्रा पुनिया की लाइफ में हुई नए प्यार की एंट्री, बिजनेसमैन संग की सगाई

टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया प्रोफेशनल के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं। पवित्रा रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' में एजाज खान के साथ नजर आई थीं। शो में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। शो खत्म होने के बाद भी पवित्रा और एजाज ने एक दूसरे को काफी समय तक डेट किया।

लेकिन बाद में पवित्रा और एजाज के रिश्ते में दरार आ गई और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब एक बार फिर पवित्रा पुनिया की लाइफ में नए प्यार की एंट्री हो गई है। एक्ट्रेस ने एक बिजनेसमैन संग सगाई कर ली है। यह खुशखबरी पवित्रा ने सोशल मीडिया के जरिए दी है।

खबरों के मुताबिक, पवित्रा मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं। दोनों काफी समय से साथ में समय बिता रहे हैं। अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने मंगेतर के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कर, इस रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है। तस्वीरों में कपल बेहद खुश दिख रहा है।

तस्वीरों में पवित्रा रेड कलर के आउटफिट में दिख रही हैं। वहीं उनके मंगेतर व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने दिख रहे हैं। एक तस्वीर में पवित्रा के मंगेतर समंदर किनारे उन्हें प्रपोज करते दिख रहे हैं। अन्य तस्वीरों में दोनों एक दूसरे को गले लगाते नजर आ रहे हैं।

इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'प्यार में लॉक्ड... जल्द ही मिसेज बनने हूं।' हालांकि तस्वीरों में पवित्रा ने अपने मंगेतरका चेहरा रिवील नहीं किया है।

हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए पवित्रा पुनिया ने कहा, हां, मैं फिर से प्यार में हूं और इस साल दीवाली मेरे लिए और भी खास है क्योंकि मैं इसे उसके परिवार के साथ मनाऊंगी। मैं विदेश जाऊंगी क्योंकि वह और उनका परिवार वहीं हैं। मुझे थोड़ा दुख है कि मैं अपने परिवार के साथ दीवाली नहीं मना पाऊंगी, लेकिन उनके साथ समय बिताने के लिए उत्साहित भी हूं।